Odmówił zapłaty abonamentu RTV. W sądzie zapadł zaskakujący wyrok

Mężczyzna poinformował Pocztę Polską w piśmie z grudnia 2016 r., że chce wyrejestrować odbiorniki RTV. Zachował potwierdzenie nadania listu. Operator nie uznał jednak zgłoszenia, ponieważ abonent nie użył urzędowego formularza dostępnego przez internet lub w placówce pocztowej.

Wyrejestrował odbiornik RTV, a jednak go ścigali

Po latach sprawa wróciła jako zaległość abonamentowa. Poczta wezwała mężczyznę do zapłaty 2252,82 zł zaległych opłat i odsetek z tytułu abonamentu RTV. W postępowaniu egzekucyjnym zajęto jego rachunki bankowe i wyegzekwowano należność wraz z kosztami.

Abonent zakwestionował obowiązek zapłaty, powołując się na wcześniej wysłane pismo. Sprawa wylądowała w sądzie.

RPO stanął po jego stronie. Sprawa abonamentu trafiła do sądu

25 marca 2026 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił postanowienie Poczty Polskiej w tej sprawie. Uznał, że jasno wyrażonej woli wyrejestrowania odbiornika nie można pominąć tylko dlatego, że abonent nie użył formularza. Stanowisko mężczyzny poparł przed sądem Rzecznik Praw Obywatelskich.

Według sądu po otrzymaniu takiego oświadczenia Poczta powinna poinformować o jego przyjęciu i dokonać wyrejestrowania albo przesłać abonentowi formularz do uzupełnienia. W aktach zabrakło dowodu, by po otrzymaniu listu operator wyjaśnił sprawę z mężczyzną. Sąd wskazał też, że uzależnienie skuteczności zgłoszenia wyłącznie od użycia formularza wykracza poza ustawowe upoważnienie do wydania rozporządzenia.

Czy zwykły list wystarczy, by przestać płacić abonament RTV?

Wyrok ma znaczenie dla osób, które poinformowały Pocztę o zaprzestaniu używania odbiornika w zwykłym piśmie, ale nie zostali zwolnieni z obowiązku uiszczania opłaty. Takiego zgłoszenia nie można automatycznie zignorować ze względu na jego formę. Jeśli potrzebne są dodatkowe formalności, operator powinien umożliwić ich dopełnienie. RPO zwracał uwagę szczególnie na sytuację osób starszych, niemobilnych i niekorzystających z internetu.

Sąd uchylił postanowienie Poczty i nakazał ponownie ocenić sprawę zgodnie z jego uzasadnieniem. Warto jednak pamiętać, że sam wyrok nie rozstrzyga jeszcze o zwrocie pobranych z tytułu abonamentu pieniędzy. Przy zgłaszaniu wyrejestrowania warto zachować kopię pisma i dowód jego nadania.

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