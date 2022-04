Praca dodatkowa w Warszawie – gdzie szukać dorywczego zajęcia?

Praca dodatkowa to świetny sposób na zarobienie dodatkowej gotówki. Dorywczego zajęcia mogą poszukać zarówno osoby zatrudnione na etacie, jak i uczniowie, studenci lub emeryci, którzy chcą podreperować swój budżet. Jak znaleźć dodatkową pracę w Warszawie? Gdzie szukać ofert? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w dalszej części artykułu.

Czym charakteryzuje się praca dodatkowa?

Praca dodatkowa/dorywcza to niestandardowa forma zatrudnienia, najczęściej krótkookresowa. Pojęcie to nie doczekało się jeszcze swojej definicji prawnej, jednak jak wynika z samej nazwy, nie jest to stałe zobowiązanie, ale daje możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy. Najczęściej podejmują się jej uczniowie i studenci, niemniej nie jest to zajęcia zarezerwowane wyłącznie dla tej grupy osób.

Praca dorywcza – dla kogo jest przeznaczona?

Pracę dorywczą w Warszawie najczęściej podejmują uczniowie i studenci w wieku od 15 do 24 lat. Zdarza się jednak, że na pracę dodatkową decydują się również osoby w wieku powyżej 60 lat, aby dorobić sobie do emerytury. Jest także pewien odsetek osób w wieku średnim, które mają stałe zatrudnienie, jednak od czasu do czasu podejmują się dodatkowego zajęcia – z różnych powodów. Większość robi to w celach zarobkowych, ale część łączy pracę dorywczą z hobby.

Jak zarobić dodatkowe pieniądze w Warszawie?

Dodatkowe pieniądze w Warszawie można zarobić na wiele sposobów. Dużo firm w stolicy szuka pracowników wyłącznie na weekendy albo sezonowo. Do najpopularniejszych zajęć o charakterze dorywczym należą:

prace fizyczne – roznoszenie ulotek, zbieranie warzyw i owoców, sprzątanie, wyprowadzanie psów i opieka nad zwierzętami;

opieka nad dziećmi lub osobami starszymi;

praca w taksówce;

pieczenie ciast na zamówienie;

praca jako statysta lub hostessa;

prowadzenie zajęć fitness;

prace artystyczne (malarstwo, pisanie wierszy);

praca jako fryzjer lub kosmetyczka.

Praca dodatkowa w domu

Pracę dodatkową w Warszawie bardzo często można wykonywać w domu. Charakter zdalny mają na przykład takie zajęcia dorywcze jak:

udzielanie e-korepetycji;

copywriting;

prowadzenie kanałów w social media;

call center;

testowanie oprogramowania;

tłumaczenie tekstów.

Nie od dziś wiadomo, że wiele zawodów można wykonywać w domu, a pandemia pokazała, że jest ich naprawdę sporo. Dotyczy to również zajęć o charakterze dorywczym.

Praca tylko w weekendy

Częstym rozwiązaniem w przypadku pracy dodatkowej jest praca tylko w weekendy. Mowa tu przede wszystkim o pracy w branży gastronomicznej. Wielu uczniów lub studentów dziennych zatrudnia się w restauracji i wpisuje w grafik wyłącznie na soboty i niedziele z racji codziennych lekcji lub wykładów. Jako że trudno byłoby im godzić naukę z pracą na etacie, wybierają zajęcie dorywcze tylko w weekendy.

Praca dodatkowa w weekendy dotyczy także innych branż, na przykład ślubnej czy szerzej – okolicznościowej, a więc również gastronomicznej, ale też fotograficznej, kosmetycznej czy fryzjerskiej. Komunie, imprezy firmowe, studniówki – te oraz wiele innych okazji najczęściej odbywają się w weekend, a wiadomo, że są to imprezy, które potrzebują odpowiedniej oprawy.

Praca dodatkowa a rodzaj umowy

Jeśli chodzi o pracę dorywczą, można spotkać się z różnymi formami zatrudnienia. Najczęściej będzie to:

umowa zlecenie,

umowa o dzieło.

Umowa zlecenie jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla osób uczących się, studentów oraz osób do 26. roku życia ze względu na brak konieczności opłacania składek ZUS. Jest to chętnie proponowane rozwiązanie, ponieważ firma ponosi wówczas niższe koszty zatrudnienia.

Istnieje również opcja pracy dorywczej bez umowy, gdy miesięczne przychody z tytułu wykonywanej pracy nie przekraczają 50% płacy minimalnej. Należy przy tym jednak pamiętać, że od stycznia 2022 płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto miesięcznie.

Praca dorywcza a składki ZUS

Zastanawiasz się, czy podejmując się pracy dorywczej, będziesz musiał opłacać składki ZUS? Otóż wszystko zależy od konkretnej sytuacji, na przykład:

jeśli masz już umowę o pracę, a teraz podpisujesz dodatkową umowę zlecenie lub o dzieło – nie musisz opłacać składek ZUS od drugiej, dodatkowej umowy;

jeśli podpisujesz umowę zlecenie i będzie to Twoje jedyne źródło zarobku – musisz opłacać obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

jeśli masz działalność gospodarczą, ale i tak podpisujesz umowę zlecenie – nie musisz odprowadzać składki rentowej ani emerytalnej a jedynie składkę zdrowotną;

jeśli podpisujesz umowę o dzieło – nie musisz odprowadzać składek ZUS.

Praca dorywcza w Warszawie – zarobki

Praca w Warszawie – także dodatkowa – wiąże się, z uwagi na wielkość miasta, z całkiem przyzwoitymi zarobkami. Przy umowie zlecenie minimalna stawka to 19,70 zł brutto za godzinę, czyli dla uczniów i studentów oraz osób do 26. roku życia – 19,70 zł netto, a dla pozostałych – 14,47 zł netto. Jednak, jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, pracodawcy w stolicy oferują wyższe stawki, także w przypadku pracy dodatkowej. Dużo zależy od wielkości firmy, ale także od dyspozycyjności pracownika oraz tego, czy pracuje w weekendy lub nocą. W tym ostatnim przypadku w Warszawie zarabia się zdecydowanie więcej.

Gdzie szukać pracy dorywczej w Warszawie?

Pracę dorywczą w Warszawie najłatwiej znaleźć w Internecie. Istnieje wiele stron z bazami ofert dodatkowych zajęć nie tylko dla studentów, ale i seniorów czy osób, które chcą po prostu dorobić. Wiele firm ogłasza się również za pośrednictwem portalu Facebook na lokalnych grupach. Zawsze też warto rozglądać się po mieście, czy na danym lokalu nie ma jakiegoś ogłoszenia. W grę wchodzi również przeglądanie lokalnej prasy. Niektóre firmy wciąż hołdują tradycyjnym metodom i informację, że szukają pracownika, zamieszczają właśnie w gazetach.

Jak znaleźć bezpieczną ofertę pracy dodatkowej?

Szukając dodatkowej pracy, trzeba zachować czujność – zwłaszcza jeśli szuka się w Internecie. W sieci nie brakuje niestety oszustów. Przede wszystkim nie wierz w cuda. Gdy widzisz, ofertę, która mówi, że zarobisz np. 5 tys. zł w 3 dni bez wychodzenia z domu, powinna zapalić Ci się lampka ostrzegawcza. Jeśli ogłoszenie dotyczy niszy, w której masz doświadczenie i wiesz, że faktycznie takie zarobki są możliwe – w porządku. W przeciwnym razie lepiej sobie odpuść. Poza tym uważaj na oferty, w których pracodawca wymaga przesłania skanu dowodu osobistego, podania numeru PESEL, dokonania przelewu (nawet na drobną sumę) czy wysłania SMS-a autoryzacyjnego. Oszuści w ten sposób wyłudzają dane i pieniądze od nieświadomych kandydatów.

Jakich firm unikać?

W Internecie jest tak wiele ofert, że czasami na pierwszy rzut oka można nie wyłapać oszustwa. Co powinno przykuć Twoją uwagę? Na przykład:

kontakt wyłącznie mailowy – jeśli pracodawca nie podał żadnych danych teleadresowych a dodatkowo nie można znaleźć ich nigdzie w sieci, wygląda do bardzo podejrzanie; może się okazać, że firma w ogóle nie jest zarejestrowana (czyli de facto nie istnieje) a po wykonaniu przez Ciebie zlecenia „słuch po niej zaginie”;

– jeśli pracodawca nie podał żadnych danych teleadresowych a dodatkowo nie można znaleźć ich nigdzie w sieci, wygląda do bardzo podejrzanie; może się okazać, że firma w ogóle nie jest zarejestrowana (czyli de facto nie istnieje) a po wykonaniu przez Ciebie zlecenia „słuch po niej zaginie”; błędy na stronie – literówki, błędy ortograficzne albo strony wyglądające jak przetłumaczone przez robota zawsze powinny wzbudzić Twoją czujność; za firmą ma stać człowiek, także za jej wizytówką;

– literówki, błędy ortograficzne albo strony wyglądające jak przetłumaczone przez robota zawsze powinny wzbudzić Twoją czujność; za firmą ma stać człowiek, także za jej wizytówką; brak informacji o firmie w Internecie – w XXI wieku każda legalnie działająca i „szanująca się” firma ma albo stronę www albo profil na Facebooku lub portalu LikedIn; tylko oszuści starają się ukryć swoją działalność i uniemożliwiają jej ocenienie przez użytkowników.

Jak napisać CV, aby dostać pracę dorywczą?

Każda praca dorywcza ma inny charakter, dlatego CV zawsze powinno być dopasowane pod konkretną ofertę. W pierwszej kolejności wymień te doświadczenia, kompetencje czy kursy, które nawiązują do wymagań w ogłoszeniu. Skup się na swoich umiejętnościach i osiągnięciach, ważnych z punktu widzenia stanowiska, na które aplikujesz. Zadbaj także o wygląd dokumentu.Krótkie, estetyczne i przejrzyste CV to Twoje najlepsza wizytówka, a dla pracodawcy znak, że przykładasz się do swoich obowiązków i zależy Ci na dostaniu pracy.

