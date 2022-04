Doradca finansowy – kim jest i jak nim zostać?

Kim jest doradca finansowy?

Zadaniem doradcy finansowego jest przede wszystkim niesienie pomocy zarówno klientom indywidualnym, jak i korporacyjnym. O jakich dokładniej sytuacjach mowa? Taka osoba może okazać się niezbędna podczas wybierania ubezpieczenia na życie, kredytu, funduszu emerytalnego czy pożyczki.

Tak naprawdę istnieją dwie definicje, które odnoszą się do zawodu oraz samego specjalisty. Według dyrektywy Unii Europejskiej, doradca finansowy to zawód dla niezwiązanych z żadną instytucją finansową oraz przez to niezależnych profesjonalistów. Do zadań takiej osoby należy przekazanie wszystkich obowiązkowych informacji na temat bezpiecznego zarządzania majątkiem oraz jego ochroną.

Z kolei według Europejskiej Federacji Doradców Finansowych i Pośredników Finansowych (FECIF), doradcą finansowym jest wykształcony w różnych kierunkach specjalista, którego głównym zadaniem jest prowadzenie takich działań, aby tym samym ochronić majątek klienta, jak również zapewnić mu płynność i bezpieczeństwo finansowe. W tym celu musi dokonywać analizy potrzeb klienta i dobierać właściwe dla niego produkty finansowe.

Należy przy tym zaznaczyć, że doradca finansowy nie jest pośrednikiem finansowym, jak również posiada znacznie więcej kompetencji niż doradca kredytowy i zupełnie różne od doradcy inwestycyjnego.

Doradca finansowy – jak nim zostać?

Jak już wspominaliśmy, zgodnie z polskim prawem doradca, aby zostać doradcą finansowym nie trzeba mieć ukończonych żadnych specjalistycznych szkoleń ani kursów. Co ważne, nie jest konieczne też posiadanie wyższego wykształcenia. Oznacza to tyle, że każda osoba z wykształceniem średnim, która posiada odpowiednie cechy i kompetencje może rozpocząć pracę w tym zawodzie. Warto tu jednak zauważyć, że tak, jak to zawsze bywa, większe możliwości na zatrudnienie mają osoby z kierunkowym wykształceniem wyższym, czyli np. po ekonomii. Większość doradców finansowych posiada bowiem dyplom potwierdzający ukończenie studiów na takich kierunkach, jak np.: finanse, ekonomia, zarządzanie, rachunkowość czy prawo.

Osoba, która chce zostać doradcą finansowym musi być przygotowana na stałe dokształcanie się i aktualizowanie wiedzy w temacie ekonomii i finansów, jak również bycie na bieżąco z licznymi zmianami wprowadzanymi w przepisach prawa gospodarczego i systemu podatkowego. Przydatna będzie również umiejętność szybkiego uczenia się i zapamiętywania stale zmieniających się ofert banków i innych instytucji finansowych.

Doradca finansowy – cechy charakteru

Wyżej opisane kompetencje są jednak tak samo ważne jak usposobienie kandydata na doradcę finansowego. Jaka powinna być osoba na tym stanowisku? Przede wszystkim musi lubić ludzi i z łatwością zawierać nowe znajomości, gdyż praca w tym zawodzie wiąże się z ciągłymi rozmowami z nowymi kontrahentami. Przydatne będą też takie cechy jak przyjazne usposobienie, naturalność czy szczerość, dzięki czemu doradca zyska po prostu na wiarygodności.

Jakie cechy powinien posiadać dobry doradca finansowy?

zdolność analitycznego myślenia,

umysł ścisły,

odporność na stres,

dobra prezencja i dbałość o wygląd,

chęć ciągłego rozwoju,

bardzo dobra pamięć,

wysokie zdolności komunikacyjne,

otwartość i łatwość w nawiązywaniu relacji z innymi,

wysokie kompetencje sprzedażowe.

Ile zarabia doradca finansowy?

Wysokość zarobków jak zawsze jest uzależniona od wielu różnych czynników. Jeśli doradca finansowy znajduje zatrudnienie w firmie doradczej, to jak najbardziej może pracować na etacie, choć rzadko kiedy otrzymuje umowę o pracę. Zazwyczaj świadczy swoje usługi w wielu takich miejscach na podstawie kontraktu B2B, dlatego osoby w tym zawodzie często zakładają jednoosobową działalność gospodarczą. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w sektorze bankowym, gdzie doradca finansowy może liczyć na stałe zatrudnienie i stabilność, którą oferuje mu umowa o pracę.

Z czego składa się wynagrodzenie doradcy finansowego, który pracuje na etacie? Ze stałego wynagrodzenia oraz prowizji, która jest obliczana na podstawie ilości obsłużonych klientów i wysokości kwot sprzedanych produktów finansowych. Warto też zauważyć, że w przypadku zatrudnienia w większych przedsiębiorstwach, doradcy nie mogą pobierać żadnych środków finansowych od swoich klientów, gdyż świadczenie finansowe przeznaczane na prowizję wliczane jest już w cenę sprzedawanej oferty. Z kolei wysokość samej prowizji zależna jest od polityki danej firmy i rodzaju klientów, których obsługuje.

Jak zatem prezentują się zarobki w takim zawodzie? Jak możemy przeczytać na stronie Wynagrodzenia.pl, mediana zarobków doradcy finansowego wynosi średnio 5270 zł brutto. 25% najgorzej zarabiających doradców otrzymuje pensje poniżej 3930 zł brutto. Wszystko w tym przypadku zależy od umiejętności, kwalifikacji, zaangażowania i chęci do pracy, oraz przede wszystkim od rodzaju firmy. Z tego też powodu 25% doradców finansowych może poszczycić się wynagrodzeniem powyżej 7440 zł brutto.

Warto też pamiętać, że wynagrodzenie głównie jest uzależnione od ilości sprzedanych ofert i związanych z nimi prowizji. Zazwyczaj wynoszą one od 0,5% do nawet 5%, co w przypadku kilku sprzedanych kredytów (zwłaszcza hipotecznych) w skali miesiąca może wynosić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Takie rozwiązanie ma jednak swoje wady i zalety, gdyż jeśli w danym miesiącu doradca nic nie sprzeda, to przyjdzie mu zadowolić się jedynie marną podstawą wynagrodzenia.

Czytaj też:

Praca zdalna w Polsce – w jakich branżach najłatwiej o zatrudnienie?