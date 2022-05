Praca dla studentów w Poznaniu — jak ją znaleźć?

Możliwość dorobienia na studiach to dla jednych dodatkowe źródło gotówki na własne przyjemności, a dla innych, konieczność wiążąca się z szansą na kontynuowanie nauki. Jest to także możliwość podjęcia pierwszego doświadczenia zawodowego. Niekoniecznie musi być ono związane z Twoim kierunkiem studiów. Liczy się przede wszystkim “nauka pracy”, czyli między innymi dyscypliny związanej z obowiązkowym pojawieniem się na konkretną godzinę w miejscu pracy oraz wykonywaniem zleconych obowiązków w konkretnym czasie. Na portalach z ogłoszeniami o pracę pełno ofert pracy dla studentów z Poznania — jak się w tym wszystkim odnaleźć?

Oferty pracy w Poznaniu dla studentów: na co zwrócić uwagę?

Szukając odpowiedniej pracy dla siebie, musisz zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii. Po pierwsze i najważniejsze — wybór oferty pracy w Poznaniu zależy od Twojego trybu studiów.Jeśli jesteś studentem zaocznym, to z łatwością znajdziesz zajęcie, które wypełni tydzień roboczy. Sprawa się lekko komplikuje jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych. Wtedy przeszukując ogłoszenia, zwróć uwagę czy konkretna praca wiąże się z elastycznymi godzinami. To warunek konieczny, który pozwoli Ci połączyć pracę ze studiami. Możesz też podjąćzatrudnienie tylko na weekendy.

Dodatkowo wiele prac dla studentów, to nie tylko możliwość dorobienia do studenckiego budżetu. Jeśli trafisz na dobrą ofertę, możesz cieszyć się pełnowartościową wypłatą, która wystarczy, aby samodzielnie się utrzymać.

Praca w gastronomii

Z pewnością, przeszukując ogłoszenia o wakatach dla studentów, natknęliście się na oferty pracy w gastronomii. Zaliczamy do nich takie prace jak kelner lub barman. Pierwszy z nich to świetna opcja dla studentów stacjonarnych, którzy chcą pracować także w tygodniu. Zazwyczaj kelnerzy mają elastyczne grafiki i dogadują się między sobą kto kiedy może przyjść. Szczególnie jeśli mówimy o Poznaniu, który jak wiadomo jest jednym z miast studenckich. Oznacza to między innymi, że pracodawcy są nastawieni na przyjmowanie studentów i dostosowują do nich wymagania oraz starają się, aby przyciągnąć młodych pracowników udogodnieniami takimi jak elastyczny czas pracy. Warto nadmienić, że zarobki kelnera są wysokie, szczególnie jeśli podejmiesz zatrudnienie w dobrej restauracji. Zazwyczaj gastronomia oferuje umowę zlecenie i stawkę godzinową, dzięki której możesz dostosować swoją wypłatę do własnych potrzeb. Pamiętaj także o napiwkach. Część kelnerów twierdzi, że z napiwków można zarobić na drugą wypłatę.

Drugą opcją pracy w gastronomii jest praca na stanowisku barmana. Jest to zazwyczaj praca weekendowa w godzinach nocnych. To właśnie wtedy studencki Poznań zaczyna żyć. Jeśli zdecydujesz się być częścią tej imprezowej strony miasta, możeszposzukać zatrudnienia w barach lub w klubach. W tym przypadku nastaw się na pracę całonocną, którą umili Ci zabawowe towarzystwo. To idealne zajęcie dla osób, które lubią imprezować i nie mają dodatkowych zobowiązań. W tym wypadku również możesz liczyć na szczodre napiwki, które z powodzeniem podreperują Twój miesięczny budżet.

Praca jako kurier

Kolejną popularną pracą dla studentów w Poznaniu jest kurier. Na studentów zaocznych, którzy posiadają prawo jazdy, czekają oferty pracy pełnoetatowego kuriera zajmującego się rozwożeniem przesyłek. W tym przypadku średnie zarobki na tym stanowisku to około 4 tys. brutto. Wiąże się to jednak ze sporym nakładem pracy, ponieważ przychodzą okresy takie jak np. czas przedświąteczny, w którym ilość wysyłanych paczek wzrasta nawet trzykrotnie. Natomiast kurier pracuje do momentu, aż nie rozwiezie dziennego przydziału przesyłek.

Dla studentów stacjonarnych ciekawą opcją może być praca kuriera rowerowego w Poznaniu. Wraz z po covidowym wzrostem popularności usług zamawiania zakupów i jedzenia z dostawą do domu, zwiększyło się także zapotrzebowanie na kurierów rowerowych. Paradoksalnie rower w mieście jest znacznie szybszy niż samochód. Dodatkowo nie trzeba wlewać w niego paliwa (co przy obecnych cenach jest sporym plusem...). Do prowadzenia roweru nie potrzeba także... prawa jazdy! Dlatego ta opcja cieszy się sporą popularnością wśród młodych ludzi, którzy jeszcze nie wyrobili dobie tego dokumentów, w ogóle tego nie planują lub po prostu nie czują się pewnie, jeżdżąc po dużym mieście.

W zawodzie kuriera rowerowego znaczącym atutem jest elastyczny grafik, często kontrolowany przez samego zainteresowanego za pomocą aplikacji w telefonie. Jeszcze jednym plusem są sytuacje, w których klient nie odebrał swojego (już opłaconego) zamówienia — wtedy... Po prostu — życzymy smacznego!

Praca w hotelarstwie

Praca w hotelu w Poznaniu to świetna opcja dla studentów stacjonarnych ze względu na dość elastyczny grafik. Szczególnie jeśli zdecydujesz się podjąć zatrudnienie jako pokojówka albo recepcjonistka. Studenci z Poznania chwalą sobie szczególnie pracę na recepcji w godzinach nocnych. Wtedy ruch jest praktycznie zerowy — tylko od czasu do czasu do drzwi zastuka zbłąkany wędrowiec. Wiele osób wykorzystuje nocną wartę na recepcji, żeby nadgonić materiał ze studiów lub napisać pracę licencjacką bądź magisterską. Znamy też historie o obejrzanych wszystkich sezonach “Gry o tron”... I jeszcze Wam za to zapłacą!

Oczywiście nie namawiamy do zaniedbywania obowiązków służbowych, jednak rola nocnego recepcjonisty polega w dużej mierze na obecności w pracy. Wkracza do akcji dopiero wtedy, gdy goście hotelowi potrzebują pomocy o 2:00, bo nie działa im czajnik.

Praca dla studenta w hotelu w Poznaniu ma wiele zalet, jedną z nich są oczywiście zarobki i często spokojne dyżury. Jednak możesz się spotkać również z niemiłymi sytuacjami ze strony kłótliwych lub pijanych gości. Nie wspominamy już o pracy pokojówki, która często natrafia na niezidentyfikowane obiekty w brodzikach prysznicowych. Mimo to również praca pokojówki cieszy się wśród studentów z Poznania dużym zainteresowaniem. Jednym z powodów jest dość spokojna praca z zadowalającymi zarobkami.

Staż i praktyki w Poznaniu

Będąc na studiach, masz niepowtarzalną okazję, aby pójść w kierunku stażu lub praktyk zawodowych. O ile na większości kierunków praktyki są obowiązkowe, o tyle staże są dobrowolne. Warto jednak obyć obydwie formy doszkalania praktycznego.

Praktyki są niestety nieodpłatne lub bardzo słabo płatne. Jest to jednak nieoceniona forma zdobycia niepowtarzalnego doświadczenia, które często jest pierwszym poważnym kontaktem z wybranym zawodem. Jest to forma elastycznej pracy, w której umawiasz się z opiekunem praktyk na pasujące wam godziny. Ostatecznie ilość przepracowanego czasu musi zgadzać się z wytycznymi postawionymi przez uczelnię. W wypadku tej pracy studenckiej nie zarobisz pieniędzy lub zarobisz ich bardzo mało, jednak obecnie nadrzędną wartością na rynku pracy jest doświadczenie. Jeśli masz możliwość podjęcia takiej formy zatrudnienia, warto z niej skorzystać.

Natomiast podejmując staż, możesz liczyć na wypłatę, jednak wiąże się to z brakiem elastycznego grafiku. Szczególnie jeśli skorzystasz ze stażu oferowanego przez urząd pracy, musisz liczyć się z tym, że Twoje obowiązki służbowe będą trwały od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. Staż ma znamiona pełnego etatu jeśli chodzi o wymiar czasu pracy w tygodniu i zakres obowiązków. Dlatego staże zazwyczaj podejmują studenci zaoczni, którzy mają większą dyspozycyjność w tygodniu. Staż to także możliwość “zaczepienia się” w konkretnej firmie. Pracodawca chętniej zatrudni stażystę, który został już wprowadzony na dane stanowisko, niż kogoś nowego, kogo trzeba szkolić od nowa.

Praca dla studentów w zawodzie

Wielu studentów chciałoby już na studiach podjąć zatrudnienie w zawodzie. Jest to możliwe, jednak musisz poświęcić więcej czasu na przefiltrowanie ofert pracy na portalach specjalizujących się w tematyce rynku pracy. Na zatrudnienie w zawodzie już podczas studiów mogą liczyć szczególnie studenci z dziedziny IT. To właśnie tutaj pracodawcy poszukują wschodzących talentów informatycznych i starają się, już podczas nauki zaoferować im atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Podobnie sprawa wygląda ze studentami kierunków humanistycznych. Jeśli jesteś na kierunkach językowych, możesz podłapywać pojedyncze zlecenia na tłumaczenie tekstów. Jest to zarówno dodatkowy przypływ gotówki jak i cenne doświadczenie, które możesz wpisać do CV. Dziennikarstwo oraz kierunki związane z mediami również dają możliwość podjęcia pracy w zawodzie już podczas studiów.

