Praca na weekendy w Lublinie — gdzie jej szukać?

Zdarza się, że mając dodatkowe wydatki, takie jak np. budowa domu lub kupno nowego samochodu, osoby pracujące na etacie decydują się na podjęcie zatrudnienia weekendowego, dzięki czemu z łatwością domykają domowy budżet. Z takich prac weekendowych, szczególnie w Lublinie oraz w innych większych miastach korzystają także osoby młode, które jeszcze się uczą, a taką formę zatrudnienia wykorzystują jako możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego oraz dodatkowych pieniędzy na własne zachcianki. Jak znaleźć oferty pracy w Lublinie na weekendy? Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze ogłoszenia?

Praca weekendowa — na czym polega?

Na czym polega praca weekendowa? Tak naprawdę niewiele różni się ona od zwykłej pracy wykonywanej w tygodniu. Jedyną różnicą jest zazwyczaj rodzaj umowy (choć zdarzają się prace weekendowe w oparciu o umowę o pracę) oraz to, że sama praca trwa 3 dni. Co ciekawe, pracę weekendową reguluje art. 144 Kodeksu pracy. Znajdziemy w nim informacje o tym, że do pracy weekendowej zalicza się piątek, sobota, niedziela oraz święta ustawowo wolne od pracy. Dodatkowo w te dni czas pracy może zostać wydłużony do 12 godzin na dobę, jednak okres rozliczeniowy to nadal jeden miesiąc. Oznacza to, że mimo wydłużonego dnia pracy, nie da się wyrobić normy etatowej.

Szukając odpowiedniej pracy weekendowej w Lublinie, warto zwrócić uwagę na rodzaj umowy oraz na wymiar czasu pracy. Z wiadomych względów, jeśli chcesz zarobić więcej, korzystniejsza będzie dla Ciebie oferta opierająca się na 12-godzinnym systemie pracy oraz na umowę zlecenie. Jeśli pracujesz na etacie, możesz również zapytać w swojej firmie o możliwość pracy weekendowej. Często pracodawca zgadza się na takie rozwiązanie, gdyż nie chce stracić dobrego pracownika.

Oferty pracy w Lublinie — gdzie szukać ogłoszeń pracy weekendowej?

Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z pracą weekendową w Lublinie lub innym dużym mieście, zwróć się ku lokalnym portalom z ogłoszeniami o pracę. Wykorzystaj dostępne tam filtry, aby zawęzić okręg wyszukiwań na pracę weekendową w interesującej Cię lokalizacji.

W tym przypadku może zadziałać również tradycyjny sposób poszukiwania pracy, czyli… spacer po mieście. Wiele ogłoszeń z pracą weekendową zostaje wywieszonych na witrynach sklepów, słupach ogłoszeniowych, a czasami nawet na banerach reklamowych. Mimo że panuje doba Internetu, czasami stare sprawdzone sposoby są najlepsze.

Dodatkowo tak jak wspominaliśmy powyżej, jeśli pracujesz na etacie, możesz zwrócić się o dodatkowe dni pracy bezpośrednio u swojego pracodawcy. W Lublinie funkcjonuje kilka przedsiębiorstw, które dają swoim stałym pracownikom możliwość wyrobienia dodatkowych godzin w weekendy.

Praca na produkcji

Jeśli interesuje Cię dobrze płatna praca weekendowa w Lublinie, możesz spróbować swoich sił w branży produkcyjnej. Duże przedsiębiorstwa pracują dzień i noc, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu dają możliwość pracy na różne zmiany, w tym zmiany nocne i weekendowe. W takich zakładach zawsze jest dużo pracy, dlatego często dobierane są osoby “z zewnątrz”, których zadaniem jest weekendowa pomoc stałym pracownikom.

Praca na produkcji wielu osobom kojarzy się negatywnie — szybkie tempo pracy, wysokie normy oraz monotonność. Oczywiście praca przy taśmie produkcyjnej może tak wyglądać, jednak obecnie wiele firm, wie już, że aby pracownicy mogli być wydajni, muszą mieć zapewnione komfortowe warunki pracy. Często praca na produkcji może być ciekawym doświadczeniem, które pokaże Ci jak wygląda ta branża “od kulis”.

Praca na magazynie

Kolejną opcją pracy weekendowej w Lublinie jest podjęcie zatrudnienia na magazynie. Tutaj zazwyczaj swoje miejsce znajdują mężczyźni, ponieważ praca ta często wiąże się z dźwiganiem ciężkich paczek. Oczywiście, w magazynach można odnaleźć także panie. Wiele zależy od tego, jakie przedmioty są magazynowane oraz w jaki sposób są one rozpakowywane i transportowane na obszarze magazynu.

Pracownicy mają często do pomocy wózki widłowe oraz ręczne podnośniki, które znacząco ułatwiają przemieszczanie cięższych palet. Możesz także poszukać ofert weekendowej pracy w Lublinie w magazynach z elektroniką lub innym “lekkim” sprzętem. Jednym z podstawowych narzędzi pomagających w katalogowaniu i rozmieszczaniu produktów w magazynowej przestrzeni są skanery, które pomagają w prawidłowym magazynowaniu zamówień.

Opiekunka: praca weekendowa w Lublinie

Skoro magazyny kojarzą się bardziej z panami, to mamy także coś na wyłączność dla pań. Dużą popularnością cieszą się w Lublinie ogłoszenia dotyczące weekendowej opieki nad dzieckiem. Wielu rodziców potrzebuje raz na jakiś czas wyjechać na wspólny weekend lub wypełnić różne zobowiązania zawodowe bądź prywatne. Wtedy nieoceniona jest pomoc opiekunki.

Ta praca to możliwość opieki nad małym człowiekiem, która może zaowocować stworzeniem wspaniałej więzi emocjonalnej. Niania odgrywa znaczącą rolę w rozwoju dziecka, dla którego jest “drugą mamą”. Praca weekendowa przy opiece to z pewnością idealne zadanie dla wszystkich kobiet, które kochają dzieci i mają do nich podejście pełne zrozumienia oraz ciepła. Bycie dobrą częścią świata małego dziecka to największy zaszczyt, jaki może spotkać dorosłego. Weekendowa opieka to nie tylko możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy do domowego budżetu. To także szansa na uczestniczeniu w odkrywaniu świata na nowo przez pryzmat małego dziecka.

Praca w gastronomii

Gastronomia to branża, która ciągle potrzebuje pracowników. Dlatego z łatwością znajdziesz ogłoszenia dotyczące pracy weekendowej właśnie w gastronomii. Większość ofert dotyczy kelnerów i kelnerek, jednak jeśli masz talent kulinarny, możesz dokopać się do weekendowych prac na kuchni. Nie posiadasz doświadczenia w pracy w restauracji? Nie szkodzi, wielu młodych ludzi rozpoczyna swoją przygodę z gastronomią właśnie w weekendowych zleceniach na zmywaku. Mimo wielu drwiących opinii o tego rodzaju pracy to uczy ona pokory i szacunku do pracy oraz temperuje nadpobudliwe charaktery. Z pewnością jest to doświadczenie zawodowe, które przydałoby się niejednemu z nas.

Do pracy w gastronomii w Lublinie możemy zaliczyć także stanowiska związane z obsługą punktów gastronomicznych w galeriach handlowych oraz kurierów rowerowych rozwożących zamówienia. Pierwsza opcja cechuje się dużą dynamicznością — na weekendy w obiektach handlowych możemy spotkać naprawdę dużo ludzi. Jednak im więcej klientów, tym większa szansa na napiwki. Natomiast praca kuriera rowerowego, to zajęcie dla osób, które lubią ruch i cechują się dobrą kondycją. To także doskonałe zajęcie dla tych, którzy nie przepadają za pracą w towarzystwie. Twój kontakt z klientem ogranicza się do podania mu paczki z jedzeniem.

Zalety pracy weekendowej

Praca weekendowa niesie ze sobą wiele zalet. To szansa na zarobienie dodatkowych pieniędzy, ale także dobry sposób na rozwinięcie nowych umiejętności, które mogą przydać się w późniejszej pracy. Nawet najprostsze zadania to nauka dyscypliny i szacunku do pracy, pieniądza i drugiego człowieka.

Dodatkowo korzystając z opcji prac weekendowych, wyrabiasz sobie opinię osoby pracowitej. Jeśli dopiero zaczynasz swoją karierę zawodową, to praca weekendowa, nawet ta najprostsza, to świetna pozycja do CV. Twój przyszły pracodawca z pewnością doceni, że postanowiłeś wolny czas poświęcić na dodatkowe zajęcia. To oznaka zaangażowania i pracowitości.

Dla młodych osób to także możliwość wybadania wielu branż przed wybraniem tej, w której chcieliby podjąć stałe zatrudnienie. Może praca na produkcji nie brzmi porywająco, jednak takie zakłady to nie tylko pracownicy taśmowi, to także team leaderzy i managerowie. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku weekendowej pracy na zmywaku lub w magazynie. To, że zaczynasz swoją karierę od najniższych stanowiska, daje Ci możliwość poznania branży od podszewki, a co za tym idzie, możesz w przyszłości mieć wpływ na zachodzące w niej zmiany.

