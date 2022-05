Praca bez doświadczenia w Białymstoku — w jakich branżach szukać zatrudnienia?

Obecnie rynek pracy jest nastawiony przede wszystkim na doświadczenie. Jest to trudna sytuacja dla wielu młodych osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pracą zarobkową. Ciężko o posiadanie doświadczenia zawodowego jeśli mamy 18-19 lat. Sytuacja ta doczekała się już nawet popularnych żartów, w których przytaczane są (nieco podkolorowane) ogłoszenia o pracę, w których wymaga się od młodych pracowników 5-letniego doświadczenia… W praktyce oznacza to, że aby sprostać tym wymaganiom powinni iść do pracy, mając 13-14 lat! Oczywiście żarty te są uwypuklone, jednak pokazują, że problem braku możliwości zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego istnieje. Czy praca w Białymstok udaje szansę na podjęcie zatrudnienia bez doświadczenia?

Gdzie szukać pracy bez doświadczenia?

Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z rynkiem pracy w Białymstoku, musisz rozeznać się w lokalnych ogłoszeniach o pracę. Od czego zacząć? Od przeszukania Internetu! Wykorzystaj portale, na których pracodawcy z danego miasta zamieszczają informacje o wakatach. W tym wypadku przydatne mogą okazać się firmowe social media, na których coraz częściej możemy znaleźć także oferty pracy wystawione bezpośrednio przez pracodawcę.

Możesz też skorzystać z ogólnopolskich portali, na których do dyspozycji masz filtry, dzięki którym zawęzisz obszar poszukiwań do jednego miasta. Na takich stronach znajdziesz nie tylko same ogłoszenia o wakatach — zazwyczaj oferują one także część blogową lub poradnikową. Przy szukaniu pierwszej pracy z pewnością przyda Ci się kilka wskazówek na temat tego jak przygotować skuteczne CV oraz jak napisać profesjonalny list motywacyjny, nawet jeśli nie posiadasz wcześniejszych doświadczeń zawodowych.

Kolejna metoda szukania pracy jest stara jak świat. No może nie aż tak, jednak znana jest już od wielu, wielu lat a obecnie mało kto o niej wspomina. Mówimy oczywiście o ogłoszeniach wywieszanych na słupach ogłoszeniowych oraz w firmowych i sklepowych witrynach. Czasami zwykły spacer po mieście może doprowadzić do znalezienia pierwszej pracy. Ta metoda jest również praktykowana w Białymstoku, warto więc udać się na przechadzkę po okolicy i sprawdzić, czy przypadkiem lokalne firmy nie poszukują kogoś do pracy.

Praca bez doświadczenia: gastronomia

Aby zostać kucharzem lub kelnerem w dobrej restauracji często wymagane jest wykształcenie oraz doświadczenie w branży gastronomicznej. Jednak sprawa wygląda nieco inaczej jeśli zdecydujesz się na podjęcie zatrudnienia w barach mlecznych lub w… McDonaldzie! W związku z dużą popularnością takich restauracji jak KFC lub McDonald’s, czyli miejsc serwujących jedzenie typu fast food, rośnie też zapotrzebowanie na pracowników. Szczególnie że zazwyczaj w takich pracach dochodzi do dużej rotacji pracowników, co spowodowane jest faktem, że dla wielu osób jest to pierwszy przystanek w pracy zarobkowej.

Wymagania, jakie przed kandydatami stawiają pracodawcy, są w tych miejscach minimalne. Zazwyczaj wystarczy mieć ukończone 18 lat oraz posiadać książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Rekruterzy zwracają większą uwagę na zaangażowanie w powierzone obowiązki oraz sumienność niż na doświadczenie lub wykształcenie. Bary i restauracje fast foodowe to miejsca, gdzie bez problemu dostaniesz pracę bez doświadczenia. Musisz tylko pokazać, że chcesz się uczyć i jesteś ciekawy nowych doświadczeń.

Praca na magazynie

Kolejną branżą, w której możemy spotkać ogłoszenia zapewniające o braku konieczności posiadania doświadczenia, są magazyny. Do pracy w magazynach pracodawcy zazwyczaj wybierają młode, zdrowe osoby, które są w pełni sił. To kryterium jest bardzo ważne, ponieważ w wielu magazynach praca wiąże się z przenoszeniem ciężkich paczek. Oczywiście, do dyspozycji pracowników są wózki widłowe lub ręczne podnośniki, jednak czasami nie da się uniknąć sytuacji, w których trzeba przemieścić zamówienie własnymi rękami. Właśnie dlatego do prac magazynowych są zatrudniane osoby bez doświadczenia. Brak tego wymogu otwiera drogę do podjęcia pracy wielu młodym ludziom, którzy chcą spróbować swoich sił w branży magazynowej.

Warto zauważyć, że każdy magazyn ma własną organizację pracy. Oznacza to, że dla wielu pracodawców łatwiej jest przyuczyć nową osobę, która nie posiada doświadczenia niż zmieniać stare nawyki pracownika z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w innych magazynach.

Praca na budowie

W zależności od zajmowanego stanowiska i specjalizacji praca na budowie może być bardzo dobrze płatna. Szczególnie że w tej branży nie liczy się wykształcenie a fach w ręku. Dlatego też często w budowlance zatrudniane są osoby, które nie posiadają doświadczenia jednak oznaczają się wrodzonym “drygiem” do prac budowlanych. Nie bez znaczenia jest także tężyzna fizyczna, która w tej dziedzinie ma ogromne znaczenie.

Jeśli masz predyspozycje do pracy w branży budowlanej, warto poszukać odpowiednich ofert w Białymstoku oraz okolicach. Nawet jeśli nie posiadasz doświadczenia, możesz załapać się na stanowisko pomocnicze a z czasem, wraz ze stażem pracy, zdobędziesz nowe umiejętności, które zagwarantują Ci większe zarobki i nowe możliwości na rynku pracy.

Praca w sklepie bez doświadczenia

Praca w sklepie w Białymstoku, to jedno z tych zajęć, które również możesz wykonywać nie posiadając doświadczenia. Oprócz pracy na kasie sklep oferuje także stanowiska związane z wykładaniem towaru, sprzątaniem lub inwentaryzacją. Im większy sklep, tym więcej pracy.

Zacznijmy od zawodu kasjera. To właśnie te osoby są odpowiedzialne za kasowanie produktów. W dużych marketach do obowiązków kasjera należy przede wszystkim praca przy kasie oraz eksponownie towaru na półkach. Jeśli jest duża dostawa, wtedy osobno zatrudniane są osoby do wykładania towaru — zarówno w przysklepowym magazynie jak i wewnątrz sklepu. Zazwyczaj do podjęcia pracy przy kasie niepotrzebne jest doświadczenie. Robiąc zakupy, możesz czasami zauważyć, że osoba kasująca Twoje produkty ma przyczepioną do uniformu plakietkę z napisem: uczę się. Jeśli podejmiesz pracę w sklepie, a nie miałeś nigdy styczności z tą branżą, również Ty przez jakiś czas będziesz posiadał taką ozdobę.

Następnym stanowiskiem, które możesz podjąć bez doświadczenia, jest sprzedawca w sklepie odzieżowym. W galeriach handlowych w Białymstoku znajdziesz wiele sklepów sieciowych, takich jak H&M, House lub Zara. To właśnie tam możesz dostać pracę, nawet jeśli wcześniej nie pracowałeś w tego typu sklepie. Jednak w tym przypadku liczą się dodatkowe umiejętności. Często pracodawca wymaga, aby kandydaci umieli się porozumieć po angielsku oraz znali się na modzie. To w końcu do nich klienci zwracają się z prośbą o pomoc w wybraniu outfitu na randkę.

Wady i zalety pracy bez doświadczenia

Każdy z nas musiał kiedyś zdobyć swoje pierwsze doświadczenie zawodowe. Nieważne czy był to sklep, magazyn czy najniższe stanowisko w korporacji — wszyscy przeżywaliśmy podobny stres.

Jeśli chcesz być czynnym użytkownikiem rynku pracy, musisz prędzej czy później podjąć swoje zobowiązanie zawodowe. Jak wiadomo, pierwsza praca może być jak pierwszy pocałunek. Albo zapałacie do siebie obustronną miłością, albo zrobisz wszystko, aby o tym zapomnieć. Jednak w obu przypadkach jest to nieunikniony krok, który towarzyszy odblokowaniu kolejnego levelu życia.

Postaraliśmy się zebrać kilka zalet i wad, które niesie ze sobą doświadczenie pierwszej pracy.

Do zalet koniecznie musimy zaliczyć… zdobycie doświadczenia! Tak naprawdę ten plus przysłania wszystkie inne. Warto wspomnieć także o możliwości zarobienia pierwszych pieniędzy oraz o rozeznaniu się na rynku pracy.

W przypadku pierwszej pracy trudno mówić o wadach, ponieważ praca bez doświadczenia rządzi się swoimi prawami, a przejście przez ten etap kariery zawodowej jest konieczny, aby później móc za kilka lat przebierać w intratnych propozycjach. Tak naprawdę, jedyną wadą pracy bez doświadczenia może być protekcjonalny stosunek przełożonych oraz zespołu do nowego pracownika. Obecnie jednak takich sytuacji jest coraz mniej, ponieważ pracodawcy starają się dbać o employer branding w pełnym tego słowa znaczeniu.

Czytaj też:

Elektroniczne L4 nie dotarło do pracodawcy — co robić?