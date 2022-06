Dodatek stażowy — jak go obliczyć?

Dodatek stażowy — co to takiego?

Dodatek stażowy to dodatkowe wynagrodzenie dodawane do pensji zasadniczej pracowników tzw. budżetówki. Dodatek ten to nagroda za przepracowanie u danego pracodawcy określonej liczby lat.

Dodatek stażowy może funkcjonować także w sektorze prywatnym, ale jego przyznawanie i zasady w pełni zależą wówczas od pracodawcy. Wśród zawodów publicznych prawo do dodatku stażowego zapisane jest w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Jak obliczyć dodatek stażowy?

Dodatek stażowy zaczyna być wypłacany po przepracowaniu 5 lat i wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym kolejnym rokiem wysokość dodatku wzrasta o 1%. Czyli jeśli pracownik pracuje już np. 10 lat, to wysokość jego dodatku stażowego to 10% płacy zasadniczej i tak dalej.

Granicą jest 20 lat stażu pracy. Kiedy wysokość dodatku dojdzie do 20% wynagrodzenia zasadniczego, przestaje rosnąć, pomimo wzrostu stażu pracy. Oznacza to, że osoba pracująca w sektorze publicznym 20 lat, już do samego przejścia na emeryturę nie otrzyma większego dodatku stażowego, niż 20% swojej płacy zasadniczej.

Przykład: Pan Jan jest policjantem i właśnie świętuje piątą rocznicę rozpoczęcia pracy. Jego płaca minimalna wynosi w tym roku 5 219 zł brutto. W związku z wysługą lat otrzyma dodatek stażowy wynoszący 5% jego pensji zasadniczej. 5% z 5 219 zł to 260 zł i 95 gr. Pan Jan, razem z dodatkiem stażowym, zarobi zatem 5 479,95 zł brutto, a więc 3 966,32 zł netto.

Dodatek stażowy nauczyciela

Nauczyciele to jedna z grup zawodowych, którą obowiązują nieco odmienne zasady przyznawania dodatku stażowego. Przepisy te reguluje Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, czyli popularna Karta Nauczyciela.

Wynika z niej, że nauczycielom dodatek stażowy przyznawany jest już po 4. roku pracy, a nie po 5. Wysokość tego świadczenia pozostaje jednak taka sama (od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, wzrasta o 1% z każdym kolejnym przepracowanym rokiem).

W przypadku nauczycieli istotnym jest także to, że dodatek stażowy naliczany i wypłacany jest w każdym miejscu pracy pedagoga. To znaczy, że jeśli nauczyciel pracuje na pół etatu w jednej szkole i na kolejne pół w drugiej, musi otrzymać dodatek stażowy naliczany zarówno przez jedną, jak i drugą placówkę.

Wyrównanie dodatku stażowego

Do 2020 roku dodatek stażowy był częścią składową wynagrodzenia zasadniczego pracowników sfery budżetowej. Oznacza to, że jeśli płaca minimalna wynosiła 2 600 zł brutto miesięcznie, to pracownik instytucji publicznej mógł pobierać np. 2 400 zł brutto wynagrodzenia oraz 200 zł dodatku stażowego. Oba te składniki pensji tworzyły jego wynagrodzenie zasadnicze, które było co najmniej takie, jak płaca minimalna.

Od 1 stycznia 2020 roku nie ma już takiej możliwości — dodatek stażowy jest niezależnym dodatkiem do pensji zasadniczej, a nie jej składnikiem. Pensja zasadnicza nie może być niższa niż płaca minimalna. Dlatego też wszystkim pracownikom, którzy po odjęciu dodatku stażowego z wynagrodzenia zasadniczego, nie zarabiali co najmniej płacy minimalnej, należały się podwyżki lub wyrównania.

Dodatek za wysługę lat przysługuje nie tylko za sam staż pracy w zawodzie. Do okresu uprawniającego do wypłacania dodatku zalicza się również m.in.:

studia doktoranckie trwające nie dłużej niż 4 lata i zakończone uzyskaniem tytułu doktorskiego,

służbę wojskową,

urlop wychowawczy,

czas pracy za granicą,

okres pobierania zasiłku jako zarejestrowana osoba bezrobotna,

czas pracy we własnym gospodarstwie rolnym lub należącym do małżonka.

Jeśli pracownik przedstawi pracodawcy odpowiednie udokumentowanie powyższych okresów i złożą się one w czas uprawniający do otrzymywania dodatku stażowego, to pracodawca musi go wypłacać.

Przykład: Pan Robert rozpoczyna pracę w urzędzie miasta. Przy zatrudnianiu przedstawia pracodawcy świadectwo pracy, które uzyskał, pracując w Paryżu. Dokument potwierdza, że pan Robert pracował we Francji przez 5 lat i 3 miesiące. Okres pracy za granicą liczy się do czasu naliczanego przy dodatku stażowym. Pan Robert pracował ponad 5 lat, zatem otrzyma dodatek za wysługę lat, pomimo że dopiero zaczyna pracę w urzędzie.

Co więcej, jeśli pracownik pracuje już jakiś czas w zawodzie i przedstawi pracodawcy dowody na posiadanie wyżej wymienionych okresów, pracodawca ma obowiązek wypłacić mu wyrównanie dodatku stażowego.

Przykład: Pan Artur pracuje 6 lat jako urzędnik państwowy. Otrzymuje odpowiedni dodatek stażowy od momentu, w którym przepracował 5 lat. Zanim został urzędnikiem, pan Artur był rolnikiem i pracował w gospodarstwie swojej żony przez 3 lata. Po 6 latach pracy w urzędzie dostarczył pracodawcy dowód pracy w gospodarstwie rolnym swojej żony. Teraz pracodawca wie, że pan Artur posiada staż pracy uprawniający go do otrzymywania dodatku wynoszącego nie 6, a 9 lat i w związku z tym panu Arturowi należy się wyrównanie dodatku stażowego. Pracownik będzie otrzymywał odpowiednio większy dodatek, ale także dostanie wyrównanie za czas, w którym przysługiwała mu odpowiednia stawka dodatku. Bez znaczenia jest fakt, że pan Artur dostarczył dokument potwierdzający większy staż pracy dopiero po 6 latach zatrudnienia w urzędzie. Pracodawca musi wypłacić wyrównanie za okres, kiedy panu Arturowi przysługiwał dodatek, a nie jedynie podnieść wysokość wypłacanego dodatku od momentu otrzymania dokumentu, który do tego uprawnia.

Dodatek stażowy a chorobowe i inne okresy

Dodatek stażowy nie jest wypłacany pracownikom przebywającym na urlopie macierzyńskim. Wciąż otrzymują go jednak osoby będące w okresie pobierania innych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Dodatek stażowy przysługuje podczas zwolnienia lekarskiego czy też opieki na dziecko.

Dodatek stażowy a zatrudnienie w trakcie miesiąca

Jeśli pracownik uzyska staż pracy wynoszący np. 5 lat w lutym, to pierwszy dodatek stażowy otrzyma wraz z wynagrodzeniem wypłaconym w marcu. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w następnym miesiącu kalendarzowym, następującym po tym, w którym otrzymało się uprawnienie do tego świadczenia lub, w którym jego stawka uległa zwiększeniu.

Dodatek stażowy w prywatnej firmie

Dodatek stażowy może przysługiwać także podczas pracy w prywatnej firmie, zależy to jednak wyłącznie od pracodawcy, którego nie obowiązują przepisy Ustawy o pracownikach samorządowych.

Reguły funkcjonowania dodatku stażowego muszą być jednak zapisane w jednym z wewnętrznych regulaminów przedsiębiorstwa lub w umowie o pracę pracownika. Co więcej, wewnętrzne ustalenia dotyczące wynagrodzeń nie mogą dyskryminować żadnego pracownika oraz ustalać gorszych warunków płacowych, niż te, które wynikają z Kodeksu pracy.

