Praca dla osób po studiach w Bydgoszczy — jak szukać zatrudnienia?

Bydgoszcz to miasto, w którym swoją siedzibę mają popularne uniwersytety oraz inne uczelnie wyższe. Co roku ludność bydgoska jest zasilana przez tysiące studentów, którzy zjeżdżają z pobliskich miejscowości, aby rozpocząć edukację z jednej z tamtejszych szkół wyższych. Dzięki temu rynek pracy w Bydgoszczy zyskuje zastrzyk młodych pracowników poszukujących pracy dorywczej, stażów i praktyk. Jak dokładnie wygląda sytuacja studentów chcących podjąć zatrudnienie w Bydgoszczy? Jakie branże oferują zatrudnienie dla studentów? Co możesz robić po studiach? Jak szukać zatrudnienia w Bydgoszczy jako absolwent?

Rynek pracy w Bydgoszczy

Rynek pracy w Bydgoszczy cechuje dynamiczny rozwój, który owocuje wakatami w większości branż dostępnych na rynku. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że na bydgoskim rynku znajdziemy kapitał z ponad 45 tysięcy firm, zauważymy, że większość osób po studiach nie powinna mieć większych problemów ze znalezieniem pracy. Bydgoszcz to także świetnie prosperujące zakłady produkcyjne, które zatrudniają około połowę osób zamieszkujących to miasto. Jak ta sytuacja wpływa na stopę bezrobocia w Bydgoszczy? W porównaniu z całym województwem (7,3%) jest ona znacznie niższa i wynosi 2,3 %. To doskonale pokazuje, że rynek pracy w Bydgoszczy zmierza w dobrym kierunku i coraz więcej osób znajduje satysfakcjonujące zatrudnienie. Niski poziom bezrobocia utrzymuje się na postpandemicznym rynku już całkiem długo, dlatego możemy stwierdzić, że bydgoska gospodarka jest odporna na ostatnie perturbacje inflacyjne oraz te związane z wojną na Ukrainie.

Bydgoszcz jako prężnie rozwijające się miasto potrzebuje zarówno pracowników fizycznych, produkcyjnych jak i wykwalifikowanej kadry kierowniczej, która będzie umiała wykorzystać ich potencjał. Na rynku rozwija się obecnie dużo firm związanych z branżą IT, dlatego oferty pracy w Bydgoszczy, często dotyczą programistów, grafików oraz innych specjalistów z tej dziedziny. Zważywszy także na duży odsetek osób zatrudnionych na stanowisku pracowników produkcyjnych, mogłoby się wydawać, że nie znajdziemy już wakatów w branży produkcyjnej. Nie jest to jednak prawda, ponieważ często zatrudnienie w zakładach produkcyjnych cechuje się dużą rotacją, co sprawia, że co chwilę prowadzona jest rekrutacja na wolne stanowiska.

Praca w Bydgoszczy dla studentów

Wielu studentów decyduje się na podjęcie pracy już w trakcie studiów. Często motywacją do tego kroku jest chęć dorobienia do miesięcznego budżetu. Równie często możemy zaobserwować także, że wielu młodych ludzi z rozmysłem podchodzi do planowania swojej ścieżki zawodowej i dąży do tego, aby połączyć studia wraz z pierwszym doświadczeniem w zawodzie. Dzięki temu zyskują przewagę na rynku pracy, ponieważ doświadczenie jest obecnie dla pracodawców tak samo ważne jak wykształcenie.

Bydgoski rynek pracy otwiera drzwi zarówno dla pierwszej wspomnianej grupy jak i dla drugiej. Jeśli zależy Ci na dorywczej pracy, bez problemu znajdziesz zatrudnienie na stanowisku kelnera, kucharza, magazyniera, kasjera, barmana bądź pracownika produkcyjnego. Ten rodzaj pracy zazwyczaj wiąże się z umową cywilnoprawną oraz elastycznym grafikiem, dzięki czemu wielu studentów może połączyć pracę ze studiami. Mimo powszechnej opinii o niskim poziomie przydatności, nabytych w tego rodzaju pracach, umiejętności, ten typ zatrudnienia uczy podstawowych zagadnień związanych z podjęciem zatrudnienia. Mamy tu na myśli punktualność, rozplanowanie dnia pracy, hierarchię zadań oraz poszanowanie dla obowiązków służbowych.

Na drugą grupę studentów czeka oferta licznych praktyk zawodowych i staży oferowanych przez obecne na bydgoskim rynku firmy z zakresu administracji, IT, księgowości, PR-u, marketingu lub nowych technologii. Często współpracują one z uczelnianymi biurami kariery, dzięki temu wielu studentów ma szansę już od razu dostać się do wymarzonej pracy. W tym wypadku trzeba się jednak liczyć z małą szansą na zarobek. Inicjatywy te skierowane są raczej na zdobycie doświadczenia, a comiesięczna pensja to drugorzędna kwestia (przynajmniej w oczach pracodawców). Jednak od każdej reguły istnieją odstępstwa, dlatego jeśli poszukasz odpowiedni długo, istnieje szansa na rozpoczęcie doświadczenia zawodowego wraz z niską, ale jednak obecną na koncie pensją.

Praca dla osób po studiach w Bydgoszczy

Jak wygląda Praca w Bydgoszczy dla absolwentów? Rynek pracy czeka szczególnie na młodych wykształconych inżynierów, programistów i elektromechaników. Jeśli prześledzimy sobie publikowane w ostatnim czasie oferty na portalach z ogłoszeniami o pracę, możemy zauważyć, że właśnie te zawody stanowią największą część wakatów, w których wymagane jest wykształcenie wyższe.

Ponadto poszukiwane są pielęgniarki i położne, oraz wykwalifikowany, wykształcony personel medyczny. To samo dotyczy nauczycieli oraz pracowników służb mundurowych. Zatrudnienie znajdziesz także po studiach związanych z administracją lub księgowością. Tak samo jak absolwenci kierunków marketingowych, PR-owych i komunikacyjnych. Pracę w Bydgoszczy znajdą także specjaliści ds. HR-u oraz specjaliści ds. Sprzedaży. Tak szerokie zapotrzebowanie wyniku pracy, rozciągnięte na wiele branż, to skutek coraz intensywniejszego rozwoju, jaki obserwujemy nie tylko w Bydgoszczy, ale także w wielu innych polskich miastach.

Jak efektywnie szukać zatrudnienia w Bydgoszczy?

Najpopularniejszym sposobem na poszukiwanie pracy, jest skorzystanie z internetowych portali zajmujących się tematyką rynku pracy, takich jak GoWork.pl. W takich miejscach znajdziesz tylko aktywne oferty, dzięki czemu zaoszczędzisz czas, który przeznaczyłbyś na aplikowanie na już zamknięte rekrutacje. Ci więcej portale te dają Ci możliwość skorzystania z filtrów, które znacząco zawężają pole Twoich poszukiwań. Możesz zorientować wyszukiwarkę na konkretne stanowisko, lokalizację, wymagania, a nawet na widełki wynagrodzenia, które Cię interesują. Poszukiwanie pracy przez Internet uznawane jest za sposób, który przynosi najwięcej korzyści dla kandydata. Dużo ofert pracy oraz dokładnie rozpisane wymagania, jakie nowemu pracownikowi stawia pracodawca, to świetna opcja dla osób, które wiedzą czego szukają i są nastawione na konkretny cel zawodowy.

Kolejną metodą, która również przynosi efekty, jest aplikowanie bezpośrednio na firmowej stronie pracodawcy. Jednak w tej sytuacji warto, abyś wybrał firmę, której poczynania w branży śledzisz już od jakiegoś czasu i której wartości i idee pokrywają się z Twoimi. Takie podejście znacznie zwiększy Twoje szanse podczas procesu rekrutacji. Możesz też, wybrać się osobiście z wydrukowanym CV i listem motywacyjnym do siedziby firmy. Taki tradycyjny sposób może okazać się kluczem do sukcesu. Jednak należy się liczyć, że nie każdemu pracodawcy sposób się ten sposób aplikowania, dlatego warto go wykorzystać tylko w przypadku gdy mamy 90% pewności, że jest to zgodne duchem i charakterem przedsiębiorstwa.

