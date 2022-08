Jak szukać pracy w Gdańsku?

Zastanawiasz się, jak wygląda sytuacja na gdańskim rynku pracy? Jakie zawody należą do najbardziej deficytowych? A może szukasz w Gdańsku swojego pierwszego etatu? Jak przygotować skuteczne CV, dzięki któremu podbijesz serce każdego pracodawcy? Na te i inne pytania, odpowiadamy w niniejszym artykule.

Gdańsk – sytuacja na rynku pracy

Gdańsk, podobnie jak sąsiadująca z nim Gdynia, cieszy się wyjątkowo niskim poziomem bezrobocia, co powinno wprawiać w dobry nastrój wszystkich tych, którzy poszukują tutaj pracy. Nie jest jednak prawdą, wbrew powszechnej opinii, że gospodarka Gdańska opiera się przede wszystkim na jego nadmorskiej pozycji i związanej z tym atrakcyjnością turystyczną. Owszem, branża hotelowa i gastronomiczna są tu dość dobrze ugruntowane, jednak wcale nie jest to największa z jego gospodarczych zalet.

Zdecydowanie najistotniejszym sektorem gdańskiej gospodarki jest szeroko pojęty przemysł oraz budownictwo. W skład tego pierwszego wchodzi przede wszystkim branża petrochemiczna z Grupą Lotos na czele, oraz miejscowa stocznia. Sektor budowlany z kolei, można uznać za najdynamiczniej rozwijającą się gałąź gdańskiej gospodarki – Gdańsk to miasto, które przyciąga w swe skromne progi coraz to większą liczbę mieszkańców. Nic więc dziwnego w tym, że potrzeba rąk do pracy przy budowie nowych osiedli czy dróg.

Nie do przecenienia jest również rola transportu (głównie autobusowego i tramwajowego), obsługiwanego lokalnie przez ponad półtora tysiąca pracowników. Błędem jest jednak myśleć, że praca fizyczna – czy to prosta, czy wymagająca bardziej wyspecjalizowanych kwalifikacji – jest wyłączną zaletą stolicy Pomorza. W całym Trójmieście, a więc również w Gdańsku, niezwykle dynamicznie rozwija się branża IT, sektor nowoczesnych technologii, oraz szeroko rozumiana sfera marketingu.

Kogo poszukują pracodawcy w Gdańsku?

Biorąc pod uwagę poziom bezrobocia na poziomie frykcyjnym, możemy śmiało założyć, że praca w Gdańsku jest łatwo dostępna dla każdego, bez względu na jej rodzaj i charakter. Tezę tę potwierdzają analizy GUS-u, jednocześnie wskazując na te zawody, które aktualnie są najbardziej cenione przez pracodawców. W skład zawodów nadwyżkowych z kolei, wchodzi wyłącznie kilka wąskich specjalizacji, związanych z niszowymi kierunkami akademickimi – ich absolwenci mogą jednak liczyć na zatrudnienie w zawodach pokrewnych, lub innych, gdzie ich kompetencje zostaną przyjęte z otwartymi ramionami.

Mowa tutaj przede wszystkim o historykach, filozofach, politologach czy kulturoznawcach. Niemniej, oferty pracy w Gdańsku są na tyle liczne i zróżnicowane, że można śmiało założyć, że nieważne jaka dokładnie interesuje Cię praca – Gdańsk na pewno będzie w stanie odpowiedzieć na potrzeby nawet najbardziej wymagających kandydatów.

Gdańsk – zawody deficytowe

Zdecydowanie największa ilość gdańskich ofert pracy, dotyczy sektora budowlanego. Spawacze, ślusarze, betoniarze, zbrojarze czy murarze – to tylko wierzchołek góry lodowej. Spora ilość wakatów czeka również na kierowników budowy (w tym inżynierów), operatorów maszyn, czy monterów wszelakich konstrukcji i instalacji. Naturalnie, szeregowi robotnicy również będą nieocenionym wsparciem dla stale rozwijającego się, gdańskiego sektora budowlanego.

Branża transportowa z kolei, pilnie poszukuje kierowców międzynarodowych i lokalnych, jak również dostawców, kurierów i kierowców autobusów. Magazynier również bez trudu znajdzie swój etat. Nie należy jednak sądzić, że w Gdańsku nie są potrzebni fachowcy, których praca polega głównie na wysiłku umysłowym – wyraz temu dają branża finansowa i branża IT. Księgowi, pracownicy banku, pracownicy administracyjni, programiści, graficy, czy administratorzy baz danych – oni wszyscy nie powinni mieć większych problemów ze znalezieniem umowy o pracę.

Branża gastronomiczna i handlowa, także stanowi spory element lokalnej struktury zatrudnienia. Kucharze i kelnerzy, sprzedawcy i kasjerzy – popyt na tych pracowników jest wyjątkowo spory. Na zatrudnienie nie powinni narzekać również Ci, którzy swoją karierę związali z edukacją lub medycyną. Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, a także nauczyciele wszelkich dziedzin i etapów kształcenia, mogą liczyć na stanowisko odpowiadające ich wyuczonym kwalifikacjom.

Jak szukać pracy w Gdańsku – najlepsze sposoby

Żeby efektywnie szukać pracy w Gdańsku, trzeba przede wszystkim wiedzieć, gdzie mamy największą szansę na znalezienie interesującej nas oferty. Podobnie jak w przypadku większości innych miejscowości w naszym kraju, to Internet, którego właśnie jesteś gościem, jest w stanie zaoferować Ci najwięcej intratnych propozycji – przede wszystkim, za pośrednictwem dedykowanych ku temu portali ogłoszeniowych, agregujących rozmaite anonse ze wszystkich dziedzin. To właśnie tam zdecydowana większość przedsiębiorców rozpoczyna poszukiwania kandydatów, a biorąc pod uwagę wysoką skuteczność tego rozwiązania – również tam proces rekrutacji się kończy.

Nie wszyscy jednak są zwolennikami stale postępującej cyfryzacji międzyludzkich kontaktów. Jeżeli Ty również do takich osób należysz (lub uważasz, że może do nich należeć Twój wymarzony pracodawca), to warto jest samodzielnie pofatygować się do wybranego zakładu pracy i zostawić w nim swoje CV. Możesz to zrobić nawet wówczas, gdy przedsiębiorca nie ogłosił naboru – z całą pewnością doceni Twoją odwagę i proaktywność, nawet jeśli nie od razu, to przy najbliższej okazji, w której będzie potrzebował ambitnego pracownika. Rzeczone rozwiązanie może być nawet preferowane przez młodych kandydatów, którzy dopiero wkraczając na rynek pracy, mogą rozglądać się za stażem.

Ostatnią z opcji, jest wizyta w miejscowym urzędzie pracy, który w dobie internetu z wolna odchodzi w zapomnienie – nadal stanowi jednak bogate źródło wartościowych ofert. Co więcej, pracy w tym miejscu nie powinni szukać wyłącznie kandydaci o niskich kwalifikacjach, poszukujący mało wymagającej pracy fizycznej, ale również wszelkiego rodzaju fachowcy, mogący pochwalić się wykształceniem wyższym. Mimo wszystko, przed rozpoczęciem rzeczywistych dążeń do zdobycia etatu, niezbędnym będzie zaopatrzenie się w skuteczne CV.

Praca – Gdańsk. Jak stworzyć skuteczne CV?

Poszczególne życiorysy mogą się od siebie bardzo różnić – głównie w zależności od branży, dla jakiej są przeznaczone. Niemniej, istnieje kilka podstawowych porad, które można polecić każdemu, niezależnie od stanowiska, na jakie aplikuje.

Zadbaj o estetykę



CV „w formie wypracowania”, nawet, jeżeli jest przejrzyste i czytelne, nie zapada w pamięć na długo i nie kreuje Cię w oczach pracodawcy jako kogoś wyjątkowo wartego zapamiętania. Postaraj się, aby treść swojego CV ubrać w odpowiednią, acz stonowaną formę graficzną. Jeżeli nie jesteś w stanie zrobić tego samodzielnie, skorzystaj z dostępnych w internecie wzorów.

Nie dodawaj swojego zdjęcia



W wielu krajach, przez wzgląd na przepisy antydyskryminacyjne, dodanie swojego zdjęcia do CV może zostać odebrane przynajmniej za faux pas (przynajmniej w większości zawodów, gdzie wygląd jest kompletnie nieistotny). W Polsce, co prawda, przepisy nie zabraniają takich praktyk, niemniej wiele firm, szczególnie o charakterze międzynarodowym, stara się przełożyć zachodnie warunki na polski grunt – warto więc o tym pamiętać.

Pamiętaj o kompetencjach miękkich



Kompetencje twarde, czyli ściśle powiązane z naszym wykształceniem, umiejętnościami, kursami czy szkoleniami, zapewne będą dla większości pracodawców najistotniejsze – to oczywiste, że nie możesz niczego w tej materii pominąć. Niemniej, kompetencje miękkie, czyli te dotyczące naszego charakteru, również nie zostaną pominięte. Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, zdolność do pracy zespołowej – wszystko to stanowi niezwykle ważny atut w oczach potencjalnego pracodawcy.

Nie zapomnij o kwestiach formalnych



Nawet, gdy Twoje CV obfituje już w szereg kursów i szkoleń, objaśniając ze szczegółami przebieg dotychczasowej kariery, doprawiając tę opowieść solidną garścią kompetencji miękkich, a wszystko to skąpane jest w zjawiskowej szacie graficznej, rekruter i tak odrzuci Twoją aplikację, jeśli nie znajdzie w niej dwóch rzeczy. Są to Twoje dane kontaktowe i aktualna klauzula RODO, którą możesz pobrać z internetu.

W opisywaniu swojego doświadczenia i umiejętności, nie może Ci zabraknąć pewności siebie i wiary we własne możliwości. Przygotowując swoje CV, pamiętaj o dokładności – nie pomiń żadnej informacji, która potencjalnie może zapewnić Ci zatrudnienie. Jeżeli podążysz za tymi wszystkimi wskazówkami, możesz być pewien, że praca w Gdańsku już wkrótce będzie należała do Ciebie!

Czytaj też:

Praca tymczasowa w Polsce. Znaczący spadek pracowników