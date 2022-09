Front-End Developer – jak nim zostać?

Najogólniej mówiąc, praca front-end developera polega na projektowaniu stron internetowych. To programista, który jest odpowiedzialny za ich ostateczny kształt, czyli to, co widzą potem użytkownicy. Do jego zadań należą:



dodawanie animacji , elementów graficznych i przycisków pozwalających wykonać jakąś akcję;

, elementów graficznych i przycisków pozwalających wykonać jakąś akcję; dbanie o responsywność strony (dostosowywanie jej do rożnych urządzeń);

(dostosowywanie jej do rożnych urządzeń); przygotowywanie rozwiązań i eliminowanie ewentualnych błędów na stronie;

na stronie; dobieranie wielkości czcionek i innych elementów, które wpływają na aspekt wizualny strony.

Ponieważ praca nad stroną internetową składa się z wielu czynników, front-end developer musi współpracować z rożnymi osobami z działu IT, na przykład z przedstawicielami back end development czy web designerami.

Jak zostać front-end developerem?

Aby zostać front-end developerem, trzeba mieć odpowiednią wiedzę i konkretne umiejętności. Mowa tutaj o:



znajomości języków kodowania, takich jak HTML, CSS czy JavaScript;

wiedzy o frameworkach , np. Angular, React,Vue lub Bootstrap;

, np. Angular, React,Vue lub Bootstrap; znajomości bibliotek typu Query czy React;

typu Query czy React; umiejętności obsługi narzędzi, takich jak np. GIT czy Sass.

Poza tym, jeśli front-end developer będzie w danej firmie zdany tylko na siebie, warto, aby znał się również na grafice. W zawodzie ty ważna jest również bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Jakie wykształcenie musi mieć front-end developer?

Jak widać, front-end developer musi mieć bardzo obszerną i specjalistyczną wiedzę. Czy zatem chcąc pracować w tym zawodzie, trzeba iść na studia? Można, ale nie jest to konieczne, ponieważ wszystkiego da się nauczyć się samodzielnie. Wielu front-end developerów jest samoukami, a niektórzy przeszli jedynie kursy doszkalające. Oczywiście studia informatyczne lub związane z branżą IT są równie dobrą opcją. Jednak, jak pokazuje praktyka, dla pracodawców ważniejsze od wykształcenia są umiejętności kandydata.

Rola portfolio w zawodzie front-end developera

Skoro liczą się przede wszystkim umiejętności, trzeba je w jakiś sposób pracodawcy udowodnić. Najlepszym sposobem na zaprezentowanie swojego skilla jest portfolio. Praktyczne zastosowanie wiedzy jest bowiem w tym zawodzie najważniejsze. Nawet starając się o posadę na stanowisko juniorskie, wypada mieć portfolio zrealizowanych przez siebie projektów. Nie muszą to być oczywiście strony opublikowane. Wystarczą projekty tworzone do przysłowiowej szuflady. Chodzi wyłącznie o pokazanie pracodawcy, że pojęcia, którymi kandydat operuje, potrafi także stosować w praktyce.

Predyspozycje do pracy jako front-end developer

Kandydat na front-end developera musi mieć z jednej strony umysł ścisły, a drugiej zmysł estetyczny i być osobą kreatywną. Przydadzą mu się również, takie cechy jak cierpliwość, samodzielność i dokładność. Ważna jest także umiejętność pracy w zespole, wielozadaniowe podejście oraz gotowość do ciągłego dokształcania się. Przyszły front-end developer powinien też być elastyczny oraz umieć szybko podejmować decyzje.

Ile zarabia front-end developer?

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana zarobków front-end developerów zależy przede wszystkim od poziomu zajmowanego stanowiska. Dla przykładu:



mediana zarobków młodszego specjalisty wynosi 5 250 brutto miesięcznie (3 820 zł netto, czyli „na rękę”);

miesięcznie (3 820 zł netto, czyli „na rękę”); mediana zarobków specjalisty wynosi 8 180 zł brutto miesięcznie (5 865 zł netto);

miesięcznie (5 865 zł netto); mediana zarobków starszego specjalisty wynosi 12 940 zł brutto miesięcznie (8 730 zł netto).

Poza wynagrodzeniem zasadniczym front-end developerzy mogą liczyć również na różnego rodzaju benefity pozapłacowe. Należą do nich między innymi: możliwość pracy zdalnej, elastyczny czas pracy i prywatna opieka medyczna.

Oferty pracy dla front-end developerów – gdzie ich szukać?

Najwięcej ofert pracy dla front-end developerów znajduje się w Internecie, na przykład na stronie serwisu pracy GoWork.pl. Portal umożliwia filtrowanie ofert pod względem:



regionu (miasto lub województwo),

typu umowy (umowa o pracę, umowa zlecenie, B2B lub inny),

wymiaru etatu (pełny etat, pół etatu, praca dorywcza itd.)

wysokości wynagrodzenia (użytkownik może wpisać własne „widełki).

Tak dopasowane wyniki wyszukiwania pozwalają na skoncentrowanie się wyłącznie na tych ofertach, które są najbardziej interesujące z punktu widzenia użytkownika. Do tego, zapisując się do newslettera, portal wysyła powiadomienie o każdej nowej ofercie, która pojawia się na stronie. Dzięki temu żadne najnowsze oferty pracy z interesującego użytkownika regionu nie umkną jego uwadze.

Pracy jako front-end developer można również szukać w lokalnym urzędzie pracy, prasie lub mediach społecznościowych, na przykład w serwisie LinkedIn.





Czytaj też:

Kredyt hipoteczny dla singla — wskazówki