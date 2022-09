Analityk IT – jak wygląda praca na stanowisku analitycznym?

Najprościej mówiąc, analityk IT jest łącznikiem pomiędzy klientem a programistami. Uczestniczy w tworzeniu systemów i aplikacji, zbierając informacje od klienta, przekazując je programistom i czuwając nad procesem realizacji całego projektu. Analityk IT dba o to, aby tworzone systemy odpowiadały potrzebom klienta oraz realizowały cele biznesowe firmy. Wymaga to z jego strony określenia i zdefiniowania rzeczywistych potrzeb przyszłego użytkownika, a następnie identyfikacji koniecznych działań i modyfikacji w systemach IT.

Jakie są obowiązki analityka IT?

Obowiązki analityka IT zależą od wymagań konkretnej firmy, poziomu zajmowanego stanowiska (starszy analityk będzie miał inne zadania niż osoba początkująca w zawodzie), a nawet etapu, na którym znajduje się dany projekt. Najczęściej jednak do jego obowiązków należą:



spotykanie się z klientami biznesowymi i zbieranie danych na temat ich wymagań dotyczących danego rozwiązania IT (np. strony lub aplikacji);

analiza wymagań klientów i przekazywanie ich programistom;

doradzanie klientom w zakresie interesujących ich rozwiązań IT;

dobieranie produktów pod kątem oczekiwań klienta;

analiza możliwości współpracy poszczególnych systemów komputerowych, problemów w obszarze niezawodności, wydajności, skalowalności, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności i proponowanie optymalnych rozwiązań;

nadzorowanie procesu tworzenia aplikacji, systemu lub strony internetowej;

współpraca z testerami.

Praca dla analityków IT – gdzie jej szukać?

Oferty pracy dla analityków IT znajdują się oczywiście w Internecie, na przykład na stronie serwisu pracy GoWork.pl. Z portalem współpracuje wielu pracodawców z Polski i zagranicy, którzy aktywnie poszukują nowych pracowników. Wyniki wyszukiwania, które wyświetla strona, można zawęzić, korzystając z dostępnych na stronie filtrów. Dzięki nim kandydat otrzymuje najbardziej dopasowane do swoich potrzeb oferty, co pozwala znacząco zaoszczędzić czas przeznaczony na poszukiwanie zatrudnienia.

Innym sposobem na znalezienie pracy jako analityk IT jest założenie konta w międzynarodowym serwisie społecznościowym LinkedIn, który umożliwia nawiązywanie kontaktów zawodowo-biznesowych. Zawsze też można udać się do lokalnego urzędu pracy lub złożyć dokumenty aplikacyjne bezpośrednio do firmy, która nas interesuje.

Jak zostać analitykiem IT?

Aby zostać analitykiem IT, trzeba mieć wykształcenie wyższe pierwszego, a najlepiej drugiego stopnia. Nie istnieje jednak żadna regulacja prawna, która mówiłaby, jaki kierunek powinien skończyć kandydat na analityka. Niemniej pracodawcy preferują absolwentów informatyki, analityki biznesowej, telekomunikacji oraz innych kierunków ścisłych. Zapunktują również osoby po dodatkowych studiach podyplomowych, na przykład z zakresu wdrażania procedur IT oraz po kursach branżowych. Wiadomo jednak, że świeżo upieczony magister inżynier może liczyć jedynie na stanowisko juniorskie. Najbardziej poszukiwani na rynku pracy są analitycy IT z doświadczeniem. Nie oznacza to oczywiście, że absolwent po studiach w ogóle nie znajdzie pracy w tym zawodzie. Mając za sobą praktyki (odbyte w toku nauki) i/lub staż, z łatwością uda mu się zatrudnić jako młodszy analityk.

Ile zarabia analityk IT?

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana zarobków analityków IT zależy przede wszystkim od poziomu zajmowanego stanowiska. Inne czynniki wpływające na wysokość pensji tego specjalisty to jego wykształcenie i doświadczenie zawodowe, staż pracy, wielkość firmy, w której jest zatrudniony i jej lokalizacja. I tak:



mediana zarobków młodszego specjalisty wynosi 5 800 zł brutto miesięcznie (4 178 zł netto, czyli „na rękę”);

mediana zarobków specjalisty wynosi 8 190 zł brutto miesięcznie (5 864 zł netto);

mediana zarobków starszego specjalisty wynosi 10 280 zł brutto miesięcznie (7 095 zł netto).

Zawód analityka jest bardzo opłacalny. Najlepsi pracownicy w dużych korporacjach mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu nawet 25 000 zł brutto miesięcznie.

Przyszłość zawodu analityka IT

Pracy dla analityków IT nie brakuje. Od lat liczba ofert dla tych specjalistów jest bardzo wysoka i nic nie wskazuje na to, aby miało się coś zmienić. Zapotrzebowanie na analityków jest wręcz większe niż ich faktyczna liczba na rynku pracy, a eksperci branżowi przewidują, że rola analityka IT będzie cały czas wzrastać. Wszystko oczywiście przez postęp, rozwój nowoczesnych technologii i wdrażanie ich nawet w niewielkich przedsiębiorstwach. Dlatego też osoby, które wybiorą karierę analityka, z pewnością nie będą narzekały ani na brak pracy, ani na niskie wynagrodzenie.





