Gdzie szukać ofert pracy w Gliwicach?

Praca w Gliwicach — w jakich branżach jest jej najwięcej?

Stabilna praca w Gliwicach czeka w naprawdę wielu różnorodnych branżach. Barometr Zawodów podaje, że pracodawcy z miasta poszukują przedstawicieli sporej ilości profesji. Są wśród nich przede wszystkim doświadczeni fachowcy techniczni i budowlani z praktycznymi umiejętnościami i uprawnieniami.

Praca czeka także na kierowców kategorii B, C, C+E oraz D. Braki w karach notuje również sektor medyczno-opiekuńczy. Potrzebni są nie tylko lekarze, pielęgniarki i ratownicy, lecz również m.in. opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych oraz psychoterapeuci. Kolejną sporą grupą są nauczyciele i pedagodzy. Ponadto wiele ofert pracy dotyczy m.in.:

geodetów i kartografów,

portierów, woźnych i dozorców,

inżynierów związanych z branżą budowlaną,

pracowników służb mundurowych,

specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji,

specjalistów elektroniki, automatyki i robotyki.

Spore szanse mają też kandydaci chętni do pracy w gastronomii, a także księgowi i inni specjaliści ds. finansów i rachunkowości.

Nie bój się zajrzeć do urzędu pracy!

Wszystkie osoby bezrobotne, niezależnie od posiadanego wykształcenia, mogą skorzystać z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach, który mieści się przy placu Inwalidów Wojennych 12. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się tu w dni robocze od godziny ósmej rano do godziny czternastej. Warto jednak dokładnie zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie urzędu, ponieważ niektóre działy przyjmują petentów nieco dłużej. Urząd posiada własną bazę ofert pracy dla mieszkańców powiatu.

Ponadto można skorzystać tu m.in. z usług pośrednictwa pracy i odbyć konsultację z profesjonalnym doradcą zawodowym, który pomoże, na przykład w prawidłowym skonstruowaniu CV lub przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby bezrobotne mogą starać się także o uzyskanie zapomogi pieniężnej, w tym również funduszy przeznaczanych na rozwój własnej działalności gospodarczej. Nieaktywnym zawodowo urząd oferuje różne formy skutecznego powrotu na rynek pracy. Może to być, na przykład odbycie kilkumiesięcznego, płatnego stażu zawodowego, który pozwoli na zdobycie doświadczenia, cennych umiejętności i sprawdzenia się na konkretnym stanowisku pracy.

Praca dorywcza i praca za granicą, czyli oferty od agencji pracy

W zbliżony sposób, co Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, działają także różne agencje pośrednictwa pracy, choć w przypadku skorzystania z ich usług, zakres pomocy, który możemy otrzymać, jest znacznie mniejszy. Agencje pomagają pracodawcom znaleźć odpowiednich pracowników.

Kandydaci są zwykle proszeni o wypełnienie kwestionariusza, który zawrze informacje traktujące o posiadanym przez nich wykształceniu, doświadczeniu, umiejętnościach, preferencjach zawodowych, mocnych stronach itp. Skorzystanie z usług agencji pośrednictwa pracy to szansa na znalezienie m.in. pracy dorywczej, np. przy przeprowadzaniu inwentaryzacji. Takie firmy pomogą również w podpisaniu kontraktu zagranicznego i wyjeździe do pracy za granicę.

Jednym z najpopularniejszych kierunków emigracji zarobkowej z Gliwic są Niemcy. Decydując się na współpracę z zagranicznym pracodawcą i pośrednictwo agencji, pracownik może zwykle liczyć na opiekę polskojęzycznego koordynatora przez cały okres trwania jego kontraktu, pomoc w uregulowaniu wszelkich formalności oraz w zorganizowaniu samego przejazdu do miejsca pracy.

Najwygodniejszy sposób na znalezienie pracy to Internet

Różne portale pracy funkcjonujące w sieci to natomiast sposób na poszukiwanie zatrudnienia w Gliwicach, dzięki któremu nie trzeba nawet ruszać się z domu. Dzięki temu jest to jedna z najpopularniejszych opcji i często wybierana jako pierwsza w przypadku poszukiwania pracy. W Internecie znajdziemy kilka, jak nie kilkanaście stron zbierających oferty pracy z Gliwic i okolic. Możliwość przeglądania ogłoszeń jest zwykle darmowa i wygodna.

Portale udostępniają różne filtry, dzięki którym da się przesiewać oferty w zależności od tego, jakiego dotyczą stanowiska, lokalizacji, przedziału oferowanego wynagrodzenia, proponowanego typu umowy, formy etatu itp. Niektóre witryny zawierają także inne, liczne udogodnienia, takie jak np. wymyślne kreatory CV, szybką drogę przechodzenia do formularzy aplikacyjnych pracodawców za pomocą jednego kliknięcia, możliwość zapisania się do newslettera i otrzymywania adekwatnych ogłoszeń na własną skrzynkę mailową, powiadamianie o każdej nowo dodanej ofercie współpracy, opcję założenia prywatnego konta i zapisywania w nim najciekawszych ofert i wiele, wiele innych.

Sieć to również liczne portale społecznościowe, które także da się wykorzystać w celu znalezienia pracy. Warto być aktywnym, udzielać się w różnych grupach tematycznych, zakładać własne profile i publikować posty ogłaszające to, jakie mamy kompetencje i jakiej pracy szukamy. Social media to potężne narzędzie docierania do licznej grupy odbiorców. Nie tylko mieszkańcy Gliwic każdego dnia wykorzystują je do poszukiwania pracy.

Kilka innych dróg poszukiwania ofert pracy w Gliwicach

Wiele osób nie docenia tego, jak skutecznym sposobem znalezienia pracy może okazać się także zwykłe rozpuszczenie wieści wśród znajomych i rodziny. Ta opcja działa zwłaszcza w mniejszych i średnich miastach, właśnie takich jak Gliwice, gdzie informacje przekazywane ustnie dochodzą do szerszego grona odbiorców. Wciąż istnieją także pracodawcy, którzy poszukują sprawdzonych pracowników wyłącznie z polecenia przyjaciół czy rodziny.

Małe branżowe firmy publikują swoje oferty pracy także w gazetach. Jeśli kandydata interesują ogłoszenia m.in. z różnych wyspecjalizowanych branż, np. motoryzacyjnej, dobrym pomysłem jest również zajrzenie do lokalnych czasopism. Poszukując pracy, trzeba być proaktywnym. Nigdy nie zaszkodzi wysłać CV do wymarzonej firmy, nawet jeśli nie prowadzi ona obecnie żadnej rekrutacji. Dodatkowym krokiem może być również osobiste dostarczenie dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej. Pracodawcy doceniają zaangażowanych kandydatów. Nigdy nie wiadomo, czy taka osoba nie otrzyma telefonu od rekrutera w późniejszym terminie.

Praca w gliwickiej podstrefie KSSE i praca zdalna

W Gliwicach przy ul. Leonarda da Vinci 12 działa “Auro Business Park”. To tereny biznesowo-przemysłowe, na których ulokowane zostały liczne firmy, spółki i przedsiębiorstwa o różnych profilach działalności. To zagęszczenie jednych z najbardziej atrakcyjnych pracodawców, nie tylko dla samych mieszkańców Gliwic, ale i okolicznych miast, powiatów i gmin. Poszukując pracy w regionie, warto skupić się na ofertach pochodzących właśnie od podmiotów zrzeszonych w gliwickiej podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W dobie rozpowszechnionej pracy zdalnej, przedstawiciele wielu branż z Gliwic mogą szukać ofert pracy pochodzących także od firm i przedsiębiorstw, których główne siedziby znajdują się w zupełnie innych częściach kraju. Mieszkaniec powiatu gliwickiego może zostać zatrudniony, na przykład przez spółkę mieszczącą się w Warszawie. Komunikacja elektroniczna daje szanse na dopełnienie wszelkich formalności drogą zdalną. Pracownik może pojawić się fizycznie w swojej firmie, na przykład jedynie kilka razy do roku, odbywając podróż służbową, a swoje obowiązki zawodowe wykonywać na co dzień w stu procentach zdalnie. W dobie niedoboru specjalistów z wielu branż, pracodawcy coraz powszechniej decydują się na poszukiwanie pracowników również z innych części kraju.

Sama praca zdalna staje się także coraz bardziej cenionym benefitem pracowniczym, a nawet standardem. Ten tryb wykonywania obowiązków jest możliwy m.in. dla grafików komputerowych, tłumaczy języków obcych, redaktorów i copywriterów czy programistów i innych pracowników branży IT. Dobrym pomysłem może okazać się również poszerzenie poszukiwań pracy o ogłoszenia publikowane przez firmy działające w miastach sąsiadujących z Gliwicami. Miejscowość wchodzi w skład Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Z Gliwic można dojechać relatywnie szybko i wygodnie m.in. do Zabrza, Bytomia, Sosnowca czy Katowic. Stwarza to możliwość podjęcia zatrudnienia także w innych częściach regionu.

Czytaj też:

Składki na ubezpieczenie społeczne – czym są? Poznaj ich rodzaje i stawkiCzytaj też:

Nadpłata kredytu hipotecznego – czy warto? Ile można zaoszczędzić?