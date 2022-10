Jak znaleźć pracę w Legnicy?

W Legnicy warto szukać pracy w przemyśle

Praca w Legnicy dostępna jest m.in. w przemyśle, który stanowi znaczną część struktury zatrudnienia w mieście. Legnica to największy ośrodek miejski wchodzący w skład Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, a także trzecie największe miasto województwa dolnośląskiego.

Nie znajdziemy tutaj, ani jednej kopalni miedzi, za to kilka przedsiębiorstw, które zajmują się przemysłem związanym właśnie z tym surowcem naturalnym. Są one jednymi z największych pracodawców w okolicy. Warto wymienić tu, chociażby Hutę Miedzi Legnica, która jest najstarszą tego typu firmą w Polsce. Długą tradycję działania na tych terenach ma również PATELEC-Elpena Sp. z o.o. zajmująca się m.in. produkcją kabli, przewodów zasilających i konektorów, a także przetwórstwem miedzi.

Rozszerz poszukiwania na okoliczne miejscowości

Mieszkańcy Legnicy poszukujący możliwości zatrudnienia mogą zwrócić swoją uwagę także na okoliczne miejscowości, które również wchodzą w skład Legnicko-Głogowskiego Okręgu miedziowego. Może to być, chociażby Głogów lub Lubin oddalony od miasta o około dwadzieścia minut jazdy samochodem. Działa tu m.in. Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo związane z transportem kolejowym i zajmujące się, na przykład naprawą taborów oraz obsługą bocznic.

W Polkowicach natomiast funkcjonuje m.in. KGHM Zanam S. A., czyli jeden z największych krajowych producentów maszyn górniczych, którego obszar działalności sięga jednak szeroką poza tę kwestię. Przedsiębiorstwo zajmuje się również m.in. produkcją odlewów staliwnych i żeliwnych, oferuje także kompleksowe usługi techniczne i transportowe. Zatrudnienie znajduje tu pokaźna rzesza pracowników.

Praca na terenach przychylnych inwestorom

W Legnicy działa Legnicki Park Technologiczny oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która jest największym takim obszarem w skali kraju. Znajdziemy tu zakłady związane m.in. z przemysłem: motoryzacyjnym, meblowym, spożywczym, maszynowym, chemicznym i metalowym.

Niektóre firmy zatrudniają nawet ponad tysiąc pracowników, dlatego poszukując pracy w Legnicy, warto zwracać uwagę na oferty pochodzące właśnie od podmiotów zgrupowanych w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, Legnickim Parku Technologicznym oraz Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Wybierz kształcenie w zawodzie, w którym brakuje chętnych

Jednak przemysł to nie jedyny sektor, w którym warto szukać pracy w Legnicy. Barometr Zawodów opublikował listę profesji deficytowych w regionie, czyli takich, w których na lokalnym rynku dostępnych jest zbyt mało kandydatów chętnych i posiadających uprawniania, umiejętności i inne kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia. To właśnie w tych zawodach legniccy pracodawcy mają problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników, dlatego, jeśli pojawi się adekwatny kandydat, są skłonni do oferowania pracy od zaraz i to na atrakcyjnych warunkach.

Niedobór rąk do pracy bywa także szansą dla mniej wykwalifikowanych osób, które jednak są chętne, aby przejść przez kompleksowe szkolenia, zapewniane przez pracodawców. W Legnicy warto szukać pracy jako kierowca samochodu ciężarowego i ciągnika siodłowego. Trzeba się jednak liczyć ze zleceniami na długie trasy, nawet międzynarodowe i posiadać m.in. prawo jazdy kategorii C+E, świadectwo kwalifikacji zawodowej na przewóz towarów oraz czasem kartę kierowcy i uprawnienia umożliwiające transport materiałów niebezpiecznych. Pracę znajdą tu też kierowcy autobusów oraz dostawcy i zaopatrzeniowcy.

Pozostałe profesje deficytowe na legnickim rynku pracy

Pracownicy techniczni nie muszą zasilać wyłącznie legnickiego przemysłu. Niemal te same możliwości czekają ich m.in. w branży ogólnobudowlanej. W Legnicy warto szukać pracy w opiece medycznej. Wiele wakatów dostępnych jest w zawodach takich jak m.in. fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, lekarz czy psycholog i psychoterapeuta. Dobrym pomysłem może być również przeglądanie ogłoszeń, które oferuje gastronomia.

Praca czeka dla mniej i bardziej doświadczone osoby. Pokaźną grupą pracowników deficytowych są w Legnicy również nauczyciele. Miejskie firmy, szkoły i inne ośrodki szkoleniowo-edukacyjne przyjmą pedagogów różnych specjalizacji. Także branża spedycyjna i magazynowa potrzebuje w Legnicy większej ilości magazynierów, logistyków i spedytorów. W dobrej sytuacji są również wykwalifikowani księgowi, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji oraz osoby chcące zasilić szeregi służb mundurowych.

Gdzie szukać ofert pracy i możliwości zawodowych?

Pracę w Legnicy najprościej znaleźć korzystając z zasobów Internetu. Z pomocą przychodzą liczne portale grupujące oferty zatrudnienia. Umożliwiają one przeglądanie ogłoszeń w oparciu o poszukiwane stanowisko, dokładną lokalizację miejsca pracy, typ podpisywanej umowy, rodzaj etatu, wysokość wynagrodzenia itp. Użytkownicy mają do dyspozycji również inne udogodnienia, takie jak m.in. newsletter, powiadomienia o pojawieniu się każdej nowej oferty i wiele innych.

To zdecydowanie bardzo wygodny sposób na znalezienie pracy w Legnicy. Jeśli samodzielne poszukiwania zatrudnienia nie przynoszą efektów, warto wybrać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, który mieści się przy ul. Generała Władysława Andersa 2. Instytucja nie tylko świadczy usługi pośrednictwa pracy, posiada własną bazę ofert oraz umożliwia odbycie kilkumiesięcznego stażu zawodowego. Placówka może pomóc także w zdobyciu niektórych uprawnień, certyfikatów albo nowych umiejętności i kompetencji w ramach odbycia profesjonalnych szkoleń, które często są zupełnie lub częściowo darmowe, stanowią więc dobrą alternatywę dla innych, droższych opcji.

Konsultacje z doradcami zawodowymi pracującymi w urzędzie pomogą w wybraniu adekwatnej ścieżki kariery, zapewniającej szybkie znalezienie dobrej pracy na lokalnym rynku. Osoba bezrobotna, ale z ambicjami na założenie własnego biznesu, może uzyskać tu świadczenia pieniężne ułatwiające rozkręcenie prywatnej działalności.

Nieoczywiste sposoby na znalezienie pracy w Legnicy

Jeśli szukamy pracy w Legnicy, sprawmy, że dowie się o tym każdy z naszych znajomych i członków rodziny. Nie będzie przesadą porozmawiać nawet z sąsiadami czy sprzedawcami, u których regularnie robimy zakupy. Zawsze istnieje szansa, że ktoś słyszał o jakimś wakacie i będzie w stanie nas na niego naprowadzić. Na rynku pracy wciąż funkcjonują także pracodawcy, którzy chcą zatrudniać wyłącznie osoby z polecenia albo na przykład tylko dalszych członków rodziny. Coraz mniej docenianym sposobem jest również przeglądanie gazet z lokalnymi wiadomościami oraz różnych czasopism branżowych.

Zdarza się, że pracodawcy próbują dotrzeć do fachowców śledzących nowinki i czytających, na przykład magazyny motoryzacyjne. Natomiast jeśli w Legnicy funkcjonuje firma, która od zawsze jest naszym wymarzonym przyszłym miejscem pracy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wysłać tam swoje CV, nawet jeśli nie znaleźliśmy żadnej informacji o właśnie prowadzonej, adekwatnej rekrutacji. Co więcej, możemy nawet pokusić się o własnoręczne dostarczenie dokumentów aplikacyjnych w formie papierowej. Wielu pracodawców docenia aktywnych kandydatów.

Osoba, która zostanie zapamiętana, ma większe szanse na otrzymanie wymarzonej oferty, na przykład w późniejszym terminie. W procesie poszukiwania pracy ważne jest także wykorzystanie mediów społecznościowych. To, obok różnych portali pracy, potężna platforma, doceniana przez headhunterów i innych specjalistów z dziedziny przeprowadzania rekrutacji. Warto zakładać, odświeżać i systematycznie dbać o aktualność naszych profili zawodowych. Stwarza to szanse na zostanie pozyskanym przez bardzo dobre firmy.

