Jak znaleźć pracę na weekend w Nowym Sączu

Klasyczny model zatrudnienia zakłada pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Współczesne korporacje coraz częściej decydują się na późniejsze rozpoczęcie pracy lub wprowadzenie elastycznych godzin pracy. Niektóre zawody wymagają jednak pracy na dwie, a nawet trzy zmiany. Niestety część zawodów wiąże się z koniecznością pracy również w weekendy. Nie każdemu to odpowiada. Pracownicy chcą spędzić czas z rodziną, ponieważ to właśnie w te dni dzieci mają wolne od szkoły, a znajomi mogą pozwolić sobie na wieczorne wyjście z domu. Więc pracodawcy często poszukują osób, które mogą w te dni zastąpić pracowników zatrudnionych na pełen etat. Praca w Nowym Sączu również obejmuje tego typu oferty zatrudnienia. Na jakich stanowiskach pracodawcy zatrudniają w weekendy?

Dla kogo praca w weekendy?

Niestety nie każda praca na pełen etat jest w stanie zaspokoić potrzeby życiowe. Niektórzy ludzie zarabiają najniższą krajową, co w pełni nie pokrywa wydatków, a nawet jeśli to nie wystarcza na wakacje, dodatkowe rozrywki i nie daje szans na odłożenie pieniędzy na jakiś cel. W Nowym Sączu dostępne są oferty pracy dodatkowej, jednak wiele z nich wiąże się z koniecznością pracy po godzinach wykonywania obowiązków w ramach etatu. Nie każdy ma wystarczająco dużo sił, by sobie na to pozwolić. Takie połączenie ciężko zrealizować również pracując na zmiany. Wtedy dobrym rozwiązaniem jest właśnie praca w weekendy.

Przede wszystkim na pracę w weekendy decydują się studenci dzienni, którzy w tygodniu mają zajęcia, a po nich poświęcają czas na naukę. Weekend to dla nich jedyna okazja na podbudowanie studenckiego budżetu. W pracę w sobotę i niedzielę angażują się również mamy, które w tygodniu wychowują dzieci, a gdy ich partner ma wolne weekendy i przejmuje opiekę, mogą sobie pozwolić na pracę. Niezależnie od powodów podjęcia zatrudnienia, praca w weekendy nie dla każdego stanowi przykry obowiązek, a szanse na zarobek.

Gdzie można znaleźć pracę w weekendy w Nowym Sączu?

O pracy w weekendy głośniej zrobiło się za sprawą wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. To właśnie branża handlowa jest tą, która jeszcze do niedawna stanowiła deskę ratunku dla osób, które nie miały szansy na wykonywanie pracy w tygodniu. Ostatecznie jednak branża handlowa wciąż umożliwia pracę w weekendy w Nowym Sączu, lecz w okrojonym wydaniu. Pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki w soboty i tylko niektóre niedziele w roku. Po wprowadzeniu zmian wielu sprzedawców i kasjerów odetchnęło z ulgą, że będą mogli spędzić czas z rodziną. Jednak nie wszystkim się to spodobało. Część osób odczuwa stratę w związku z wynagrodzeniem, jakie mogliby zarobić w niedziele.

Ta kwestia szczególnie dotknęła studentów, którzy mogą pracować już tylko w soboty. Jednak poza handlem funkcjonuje również wiele innych branż zapewniających zatrudnienie w całe weekendy. Kandydaci mogą w szczególności zainteresować się branżą gastronomiczną. Lokale takie jak restauracje, pizzerie i bary wciąż działają. Oferują zatrudnienie na takich stanowiskach jak kelner, barman, kucharz. To z koeli generuje miejsca pracy w pokrewnym zawodzie, czyli dostawcy jedzenia. Można się zatrudnić bezpośrednio w knajpie lub jako niezależny dostawca w ramach popularnych aplikacji. Prace w weekendy można znaleźć również w przemyśle, przy pracach produkcyjnych. Niektóre maszyny i linie produkcyjne wymagają stałej ciągłości pracy.

Ile można zarobić, pracując w weekendy?

Pracę w weekendy również obowiązują normy minimalnej pensji krajowej. Pracownik nie może więc zarobić mniej, niż zakłada obowiązująca w danym roku najniższa stawka godzinowa. Wynagrodzenie minimalne jest ustalane proporcjonalnie do liczby przepracowanych w miesiącu godzin. W przypadku zatrudnienia w gastronomii pracownicy mogą liczyć również na napiwki od klientów. Dodatkowa gotówka wędruje do kieszeni kelnerek lub też dzielona jest pomiędzy całą załogę lokalu. Pracownicy zatrudnieni w handlu mogą również otrzymywać wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od sprzedaży produktu, czy usługi. Większe zaangażowanie oznacza zatem wyższe wynagrodzenie. O pracę w sobotę i niedzielę może zostać poproszony także pracownik zatrudniony w firmie na pełen etat. Wówczas, jeśli taki dzień przekracza jego podstawowy wymiar pracy, a pracodawca nie zapewni mu dnia wolnego do odbioru za ten dzień, przysługuje mu dodatek.

Wymagania do pracy w weekendy

Podstawowym wymaganiem do pracy w weekendy jest dyspozycyjność w sobotę i w niedzielę w ustalonych godzinach. W zależności od konkretnego stanowiska pracodawcy mają inne oczekiwania. Jeśli praca dotyczy branży handlowej, od kandydata wymaga się umiejętności komunikacyjnych i nastawienia na cele sprzedażowe. Od pracowników linii produkcyjnej sprawności fizycznej i zdolności manualnych. Kasjerzy przede wszystkim muszą radzić sobie z obsługą kasy fiskalnej, czasem oczekuje się od nich również średniego wykształcenia.

