W jakim zawodzie najlepiej szukać zatrudnienia w Płocku

Każde miasto oferuje inne możliwości zatrudnienia. Wszystko zależy od tego, czy stanowi dobre miejsce rozwojowe dla biznesu. Jeśli region jest atrakcyjny pod względem rynku zbytu, obszaru logistycznego, kosztów prowadzenia, czy struktury konkurencji, wówczas przedsiębiorcy chętnie decydują się na prowadzenie działalności w danym regionie. Tym sposobem generują również miejsca pracy dla mieszkańców najbliższych miejscowości. Mniej atrakcyjne dla biznesu tereny niestety nie stanowią dobrej przynęty dla przedsiębiorców, a mieszkańcy muszą często wyjeżdżać do innych miast w poszukiwaniu pracy. Istnieją jednak takie zawody, w których nietrudno o znalezienie zatrudnienia. Sprawdź, jaka praca w Płocku jest warta uwagi.

Stanowiska pracy fizycznej w Płocku

Kiedy przeglądamy oferty pracy w Płocku, wśród nich wyjątkowo często pada kilka stanowisk pracy. Są to w dużej mierze zawody związane z pracą fizyczną. Niewielu kandydatów chce wykonywać ciężkie prace, ponieważ nadwyrężają zdrowie, zwykle odbywają się w różnych porach, nawet na 3 zmiany, często także w weekendy. Mimo to wiele z nich oferuje dobry zarobek. Na uwagę zasługuje w szczególności praca spawacza. W ostatnich latach można zauważyć wyjątkowe zapotrzebowanie pracodawców na spawaczy. Ten zawód oferuje wysokie wynagrodzenia, lecz kandydatów wciąż nie wystarcza na obsadzenie wszystkich etatów. Podjęcie pracy w tym zawodzie utrudnia konieczność posiadania uprawnień, jakie można uzyskać w drodze kursu.

Pracodawcy często poszukują również kierowców. W tym zawodzie również można dobrze zarobić, lecz wiąże się to z pracą w nieregularnych godzinach, często także na dłuższe, np. tygodniowe wyjazdy. Warto również szukać zatrudnienia jako magazynier. Praca ta zwykle odbywa się na zmiany. Na wyższe zarobki w tym zawodzie wpływ mają dodatkowe kwalifikacje jak np. uprawnienia na wózki widłowe. W Płocku poszukiwani są także operatorzy różnych sprzętów, niestety młodzi kandydaci nie kształcą się w tym kierunku.

Praca biurowa w Płocku

W Płocku nie brakuje również dobrej pracy biurowej. Wśród ogłoszeń często pokazują się oferty dla przedstawicieli branży IT. Szczególnie dobre zarobki dotyczą pracy na stanowisku programisty. Jednak jest to praca, którą można wykonywać zdalnie, więc wielu kandydatów woli zatrudnić się np. w Warszawie, gdzie nierzadko mogą otrzymać wyższe wynagrodzenie. Często poszukiwani są również kandydaci do prac administracyjnych, w szczególności w Służbie Cywilnej. Takie stanowiska jak referent, czy inspektor wymagają jednak znajomości przepisów niektórych ustaw. Jest to praca stabilna, z którą kandydaci mają szansę związać się na lata. Przedsiębiorstwa natomiast poszukują wsparcia administracyjnego biura, asystentów zarządu. Wiele ofert skierowanych jest także do finansistów/księgowych. Jest to dobrze płatny zawód, lecz wymaga odpowiednich kwalifikacji i czasem znajomości języków obcych.

Praca w handlu

W Płocku dobrze rozwija się branża handlowa, dlatego firmy poszukują często doradców klienta, czy przedstawicieli handlowych. Wynagrodzenia w tych zawodach głównie są uzależnione od zaangażowania pracowników. Zwykle na pensję składa się wynagrodzenie podstawowe plus premia sprzedażowa. Pracownicy mają więc wpływ na wysokość swojego wynagrodzenia. Praca w charakterze handlowa, czy przedstawiciela rzadko wymaga wyższego wykształcenia. Dla pracodawców bardziej liczą się kompetencje miękkie kandydata, takie jak komunikatywność, swoboda w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, czy wysoka kultura osobista. Praca w handlu obejmuje również takie stanowiska jak kasjer, czy sprzedawca. W Płocku znajduje się wiele marketów, w których nietrudno znaleźć stabilne zatrudnienie.

Praca w ochronie zdrowia

Praktycznie w całym kraju brakuje kandydatów do pracy w ochronie zdrowia. Na braki kadrowe cierpią szpitale i przychodnie. Dobrą pracę w Płocku znajdzie lekarz. Jednak ten zawód wymaga wieloletniego zaangażowania w naukę, przez co kandydatów jest niewielu, część z nich wyjeżdża do innych miast. Zatrudnienia warto szukać również na stanowisku pielęgniarki, położnej, czy ratownika medycznego. Choć praca w tych zawodach daje wiele satysfakcji, bywa również niewdzięczna. Często podnoszonym argumentem są niskie wynagrodzenia i trudne warunki pracy.

Franczyza jako sposób na zarabianie

Niektóre przedsiębiorstwa na płockim rynku pracy proponują współpracę w postaci franczyzy. Jest to sytuacja, w której osoba zakłada swoją własną działalność gospodarczą, lecz działa pod jedną ze znanych marek. To główna sieć franczyzowa przekazuje mu swoje zaplecze wiedzy i techniki prowadzenia biznesu. To częściowo dobre rozwiązanie, ponieważ osoba podejmująca się działalności nie musi pracować na swoją markę, gdyż zaczyna reprezentować znaną wszystkim sieć o ugruntowanej pozycji na rynku. Od razu może liczyć na stałych klientów. Ponadto przedsiębiorca jest szkolony, często otrzymuje również zaplecze techniczne. Jednak to działalność dla tych, którzy naprawdę chcą się mocno zaangażować, często poświęcając również własne życie rodzinne. Trzeba się podporządkować zasadom obowiązującym w sieci, a niespełnienie odgórnych wymogów może wiązać się z karami pieniężnymi, które w konsekwencji znacząco obniżają zarobek i opłacalność działalności.

