Praca dla emerytów w Gdyni – czy ciężko znaleźć zatrudnienie?

W zasadzie trudno jest powiedzieć, żeby jakiekolwiek miejsce pracy a priori wymagało od kandydatów określonego wieku, stawiając w danym punkcie barierę, której przekroczenie kompletnie dyskwalifikuje pracownika z możliwości objęcia posady. W domyśle uznać można, że tego rodzaju wymogi stawia się wyłącznie w zawodach, w których kandydat obowiązany jest do posiadania nienagannej kondycji fizycznej, co w przypadku niektórych osób starszych może już nie być tak oczywiste.

W dużej mierze dostępność niektórych ofert może być uzależniona od płci kandydata - inne ogłoszenia będą kierowane do kobiet, a inne do mężczyzn. Determinują to zarówno obowiązki zawodowe, jakie docelowo pracownicy mają wykonywać, jak również szereg innych cech (w tym doświadczenie życiowe), standardowo częściej spotykanych u jednej z płci.

I tak na przykład mężczyzna może liczyć na pracę w charakterze pracownika ochrony czy stróża nocnego, a także kierowcy (taksówkarza czy kuriera miejskiego). Wśród kobiet z kolei często oferowane jest stanowisko mające związek z pracą z dziećmi (na przykład opiekunka) czy w sektorze gastronomicznym.

Praca dodatkowa dla emerytów - wymagania i zalety

Elastyczny czas pracy to jedna z najczęstszych zalet, jakie wymieniają poszukujący zatrudnienia emeryci. Pracodawcy bardzo chętnie dostosowują grafiki do wymagań pracowników, zdając sobie sprawę z ich potrzeb. Nieco mniej entuzjastycznie przyjmuje się fakt, że zatrudnienie w niektórych zawodach będzie rodziło potrzebę pracy w systemie zmianowym, co bardzo często jest okolicznością niewygodną nie tylko dla seniorów, ale regularnych pracowników.

Przedsiębiorcy zatrudniający emerytów do pracy zwykle nie wymagają od nich doświadczenia na podobnym stanowisku, choć podobnie jak w przypadku innych sfer na rynku pracy, zawsze zostanie ono odczytane jako dodatkowy atut. Niemniej, pracodawca każdorazowo będzie wymagał gotowości i chęci do pracy, a także zaangażowania w powierzone obowiązki. Wśród kompetencji miękkich wymienia się przede wszystkim odpowiedzialność, opanowanie i komunikatywność - w niektórych przypadkach w cenie będzie także odporność na stres i niekaralność.

Średnia wysokość zarobków jest oczywiście uzależniona od stanowiska, a więc trudna do przewidzenia. Najczęściej spotyka się stawkę godzinową, przy czym podkreślić należy, że zarobki przekraczające krajową średnią należą do rzadkości. Zazwyczaj trzeba będzie zadowolić się minimalną stawką.

Podstawa zatrudnienia w przypadku emeryta

Choć umowa o pracę jest docelową formą zatrudnienia dla wszystkich osób poszukujących pracy, bez względu na jej wymiar, to w przypadku pracy dorywczej dla seniorów może ona nie być szczególnie popularna. Najczęściej widuje się umowę zlecenie, nieco mniej popularna jest umowa o dzieło. Nie oznacza to oczywiście, że na umowę o pracę nie ma co liczyć - wiele zależy od tego, jak podmiot będzie nas zatrudniać. W przypadku dużych i rozpoznawalnych firm, zasadniczo nie będą one mogły sobie pozwolić na łamanie zapisków Kodeksu Pracy, więc jeżeli zależy Ci na stabilnej umowie, to właśnie tam powinieneś jej szukać.

W niektórych przypadkach, przedsiębiorcy oferują kandydatom jeden dzień próbny (lub nieco dłuższy okres, zależny od charakterystyki zawodu) na podstawie umowy cywilnoprawnej, by w razie dwustronnej satysfakcji przejść na umowę o pracę.

Gdzie szukać pracy jako emeryt?

Poszukiwanie pracy, nawet gdy mówimy wyłącznie o pracy dodatkowej, kierowanej do specyficznej, sprecyzowanej grupy osób, zazwyczaj i tak nie różni się od poszukiwań tradycyjnych. Spośród trzech najpopularniejszych metod warto wybrać tę, z którą czujesz się najbardziej komfortowo. Wertowanie anonsów w internecie, choć potencjalnie jest najbardziej efektywne, nie jest jedyną ścieżką prowadzącą do odnalezienia wymarzonej posady - szczególnie gdy mówimy o seniorach, którzy najczęściej nie są za pan brat z nowoczesną technologią.

Godną polecenia metodą może być osobiste udanie się do określonego zakładu pracy i złożenie swojego CV na biurku pracodawcy. Szczególnie w przypadku prostych zajęć, niewymagających wcześniejszego przeszkolenia czy doświadczenia (na przykład ochrona mienia), kandydat będzie miał spore szanse na otrzymanie wakatu "od ręki".

Ostatecznie można też przejrzeć najświeższe oferty z lokalnego urzędu pracy, a nawet poprosić o udzielenie pomocy pracujących tam urzędników. W związku z dynamicznym rozwojem regionu, emeryt niejednokrotnie będzie pożądanym pracownikiem.

Czytaj też:

Jak znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy w Trójmieście?Czytaj też:

Jak znaleźć pracę na weekend w Nowym Sączu