Możliwości zawodowe we Włocławku — jakie są?

W wojewódzkie kujawsko-pomorskim, nad Wisłą, w powiecie włocławskim lezy malownicze miasto o dźwięcznej nazwie — Włocławek. Jest to historyczna stolica Kujaw, a samo miasto zaliczane jest do jednych z najstarszych miejscowości w Polsce. Z racji swojego położenia i wielkości — jest trzecim co do wielkości miastem w województwie — Włocławek odgrywa znaczącą rolę w regionie jako ośrodek gospodarczy, kulturalny, administracyjny i przemysłowy. Jak zatem wyglądają możliwości zawodowe we Włocławku? Czy lokalny rynek pracy jest w stanie zaspokoić dążenia i ambicje młodych, wykształconych pracowników? Jak wygląda sytuacja na różnych stanowiskach i w różnych branżach? Czy praca we Włocławku to dobry wybór?

Rynek pracy we Włocławku

Włocławek niegdyś był jednym z największych producentów maszyn rolniczych oraz papieru. Dzisiaj charakter przemysłowy miasta skupia się na energetyce, metalurgii, produkcji oraz branży budowlanej i spożywczej. Włocławek to miejsce, które przyciąga inwestorów i sprzyja przedsiębiorcą, co doskonale obrazuje fakt, że aż 9 z 2000 tysięcy największych firm w Polsce swoją siedzibę ma właśnie we Włocławku. Mówimy o firmach takich jak:



Anwil S.A. – jedyny w Polsce producent suspensywnego polichlorku winylu, czyli PCW

Salamander Window & Door Systems S.A. – systemodawcy do energooszczędnych profili okienno-drzwiowych z PCW

Drumet Liny i Druty sp. z o.o. – producent lin stalowych i drutowych

Guala Closures DGS Poland S.A.- produkcja różnego zakrywek

Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. – producent poliestru i przędz wełnianych

Molewski Sp. z o.o. – firma budowlana

PSH Lewiatan — sieć sklepów spożywczych

Delecta S.A. – produkcja żywności

WIKA Polska sp. z o.o. sp. k. – produkcja manometrów

Co więcej, na terenie miasta działa jedna z największych w Polsce elektrowni przepływowych. Dlatego też Włocławek jest istotnym punktem na mapie przemysłu energetycznego w Polsce.

W mieście działa także Włocławska Strefa Gospodarcza, która pełni również funkcję podstrefy Pomorskiej Strefy Ekonomicznej. W skład strefy wchodzą ponad 33 hektary terenów inwestycyjnych, z których chętnie korzystają zarówno polscy, jak i zagraniczni inwestorzy. Ulgi podatkowe i zachęcające udogodnienia sprawiają, że wielu lokalnych przedsiębiorców decyduje się na reinwestycje.

Nie możemy zapominać także o branżach takich jak usługi, gastronomia, czy rozrywka i kultura. We Włocławku działają mikroprzedsiębiorcy, którzy tworzą charakter miasta i odpowiadają za prowadzenie małych, często rodzinnych biznesów. To właśnie bary, restauracje, kina czy lokalne usługowe stanowią znaczący filar gospodarki miasta.



Zawody deficytowe we Włocławku

Szukając pracy we Włocławku i chcąc poznać zawodowe możliwości włocławskiego rynku pracy warto zgłębić termin “zawodów deficytowych”. Są to profesje, które w danej lokalizacji są aktualnie najbardziej pożądane przez pracodawców. Często dzięki liście zawodów deficytowych możemy stwierdzić, czy w powiecie panuje tendencja prowadząca w stronę rynku pracodawcy, czy rynku pracownika. W przypadku pierwszej sytuacji to pracodawcy muszą mierzyć się z dużą ilością kandydatów na jeden wakat, przez co są w uprzywilejowanej pozycji, dzięki której mogą dyktować warunki. Jednak w drugim przypadku, to pracodawcy mierzą się z notorycznymi brakami kadrowymi, a chętnych nie ma lub jest ich znikoma ilość. Wtedy to pracownik posiadający odpowiednie kompetencje może negocjować korzystniejsze warunki zatrudnienia.

Jak wygląda sytuacja z pracą we Włocławku?

Podobnie jak w całym kraju, we Włocławku brakuje fachowców z branży budowlanej, takich jak betoniarze, zbrojarze, cieśle budowlani, czy inżynierowie i technicy nadzoru budowlanego. Na braki kadrowe narzekają też firmy transportowe, w których nie ma kierowców oraz logistyków i spedytorów. Miasto boryka się też z małą ilością pracowników produkcyjnych, magazynierów, fryzjerów, kosmetyczek, księgowych i spaczy. Co ciekawe włocławskie firmy odnotowują ogromne zapotrzebowanie również na pracowników wyższego szczebla, czyli kierowników i managerów.



Możliwości zawodowe we Włocławku

Oferty pracy we Włocławku jasno pokazują, że możliwości zawodowe we Włocławku są i to w dodatku jest ich dużo. Miasto dynamicznie się rozwija, a lokalne firmy potrzebują specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli potrafisz odnaleźć się na współczesnym rynku pracy, bez problemu dopasujesz się do reguł włocławskich firm.

Pracodawcy są zmotywowani — chcą aktywnie uczestniczyć w miejskim przemyśle, dlatego poszukują pracowników, którzy są tak samo nastawieni na sukces, jak oni. Wykazując się zaangażowaniem, jesteś w stanie szybko awansować, nawet pracując na produkcji lub w magazynie. Szczególnie że przedsiębiorcy są nastawieni na rozwój, co wiąże się z powstającymi wakatami, które często lepiej obsadzić w procesie rekrutacji wewnętrznej. Stwarza to szanse na rozwój dla wielu pracowników.

Włocławek to miasto, które stwarza możliwości zawodowe dla pracowników niższego i wyższego szczebla, jednak wiele zależy od nastawienia samych zainteresowanych. Przydadzą się kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, które znacząco wpływają na poszerzenie dotychczasowych perspektyw zawodowych.

