Księgowość jest nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu. Bez znaczenia, czy prowadzisz własną działalność gospodarczą, a jedyną osobą w firmie jesteś ty, czy może zarządzasz dużym przedsiębiorstwem generującym milionowe zyski. Rozliczenie podatków i należności z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych to podstawa. Do tego dochodzą rozliczenia z klientami, kontrahentami, opłacanie faktur, wy wypłaty dla pracowników. W biznesie wszystko musi zgadzać się co do grosza, a każde uchybienie może skutkować olbrzymimi karami lub wyniszczającymi niedogodnościami ze strony instytucji państwowych. Księgowy jest zatem osobą, która dba o pewnego rodzaju legalność finansową przedsiębiorstwa. Jak dokładnie wygląda zakres obowiązków na stanowisku księgowego? Jakie zadania stoją przed księgowym? Czy warto decydować się na pracę w tym zawodzie?

Księgowy: czym się zajmuje?

Zacznijmy od tego, czym w ogóle zajmuje się księgowy. Jest to osoba sprawująca rolę nadzorczą nad legalnością i poprawnością wszelkich transakcji przeprowadzanych w firmie. To właśnie księgowi odpowiedzialni są za budżet i właściwe rozliczenia z klientami, pracownikami, partnerami biznesowymi i państwowymi instytucjami. Pełnią funkcję łączników między firmą a finansowymi należnościami względem innych podmiotów.

W firmie księgowy odpowiedzialny jest za planowanie poprawności rozliczeń i prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z przychodami i rozchodami przedsiębiorstwa. Niezwykle istotne jest, aby księgowość była prowadzona w sposób skrupulatny i w zgodzie z aktualnymi przepisami podatkowymi. Każda kwota oraz każde wyliczenie musi zgadzać się co do grosza.

Zakres obowiązków księgowego

Zakres obowiązków księgowego zależy od jego stanowiska w firmie, branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo, czy nawet od jego wielkości. Jednak możemy wyodrębnić podstawy, które czekają na każdego księgowego. Główne obowiązki księgowego, to:



prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

prowadzenie Ksiąg rachunkowych dla pełnej rachunkowości

w przypadku firm rozliczających się podatkiem ryczałtowym — prowadzenie Ewidencji Przychodów

rozliczanie podatku VAT

obsługa deklaracji podatkowych

wystawianie i księgowanie faktur VAT

rozliczanie wynagrodzeń i dodatków dla pracowników

obsługa i płatność składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS

rozliczanie ewentualnych projektów i dotacji unijnych

Księgowi są często odpowiedzialni także za przygotowywanie analiz finansowych przedsiębiorstwa oraz przygotowywanie wszelkich bilansów i raportów finansowych.

Jak widać, obowiązki księgowego łączą się z dużą odpowiedzialnością i dokładnością. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę to, że każde błędne rozliczenie może w oczach Urzędu Skarbowego wyglądać jak próba oszustwa podatkowego. Dlatego sporo mówi się o odpowiedzialności zawodowej księgowych. Ich zakres obowiązków jasno wskazuje, że to księgowy powinien ponosić odpowiedzialność w razie potencjalnych odchyleń — tak jednak nie jest. Cała odpowiedzialność, w tym także karna, spada na właścicieli firmy. Szczególnie w przypadku, gdy błędy księgowego wynikały ze złego zarządzania lub zaniedbania komunikacji między poszczególnymi działami przedsiębiorstwa. Tylko w jednym przypadku księgowy może zostać pociągnięty do bezpośredniej odpowiedzialności — gdy umyślnie dopuścił się uchybienia dla swoich korzyści lub z premedytacją działał na niekorzyść firmy poprzez zaniedbanie swoich obowiązków.

Kto może zostać księgowym?

Analizując zakres obowiązków księgowego, nietrudno zauważyć, że osoba na tym stanowisku musi wykazywać się odpowiednimi predyspozycjami. Pierwszym i nadrzędnym warunkiem jest matematyczny umysł. Wiele osób zauważa u siebie pewne zdolności związane z tym, czy jesteśmy humanistami, czy ścisłowcami. W księgowości najlepiej odnajdują się ścisłowcy, którym zadania matematyczne sprawiają nieskrywaną radość, a w liczbach dopatrują się rozwiązania zagadek wszechświata. Zawód księgowego wiąże się z bardzo dokładnie liczeniem, dlatego niezwykle ważne jest to, aby osoba na tym stanowisku po prostu lubiła to robić.

Dodatkowo księgowy powinien odznaczać się wyjątkową dokładnością i skrupulatnością. Warto pielęgnować w sobie cechy pragmatyczne, które umożliwiają skupienie się na konkretnym zadaniu i dążeniu do celu przy zachowaniu maksymalnego profesjonalizmu. Przyda się także umiejętność długiego skupienia uwagi i utrzymania świeżości umysłu przez cały czas wykonywania swoich obowiązków.

Księgowy powinien także interesować się swoją pracą — po godzinach śledzić zmiany podatkowe lub czytać informacje dotyczące nowego programu usprawniającego prowadzenie księgowości. Osoby na tym stanowisku muszą być “na bieżąco”, ponieważ od tego zależy poprawność prowadzonych rozliczeń.

