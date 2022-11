Jakie możliwości pracy daje Koszalin?

Miasto Koszalin pod względem gospodarczym rozwija się bardzo dynamicznie. Dużą zasługę ma tutaj Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna – podstrefa Koszalin. Podstrefa ta ma powierzchnie ponad 100 ha, a jej celem jest zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania i zakładania firm na jej obszarze. Inwestorzy mogą liczyć na preferencje i ulgi podatkowe, gotowy teren inwestycyjny i doskonałą lokalizację czy dostępność infrastruktury. Dzięki takim udogodnieniom na terenie miasta działa dużo firm tworzących kolejne miejsca pracy. Duża część firm to mikroprzedsiębiorstwa – bardzo popularna forma działalności gospodarczej w naszym kraju, zatrudniająca do 9 osób. Firmy te działają w różnych gałęziach gospodarki. Obecne są przedsiębiorstwa z zakresu przemysłu drzewnego, przetwórstwa przemysłowego, transportu, produkcji spożywczej, produkcji maszyn czy działalności wydawniczej.

Jak wspomnieliśmy wyżej, dla miasta ważny jest również sektor handlowy – Koszalin uchodzi za lokalny ośrodek handlu. Funkcjonują tu domy i centra handlowe, dyskonty, a także targowiska. W każdą niedzielę na placu Podożynkowym odbywa się giełda.

Koszalin – przykłady znanych pracodawców

4Tech Spółka z o.o. S.K. – producent hal stalowych oraz namiotowych (produkcyjnych i magazynowych). Firma ma swoje grono odbiorców zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy. Przedsiębiorstwo podczas pracy korzysta z zaawansowanego technologicznie parku maszynowego. Firma zatrudnia m.in. spawaczy-ślusarzy, pracowników produkcji, montażystów, specjalistów ds. sprzedaży.

EsPan Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem rybnym; jest to firma z kapitałem duńskim. Produkty marki głównie opierają się na filetach ryb (w tym dorsza bałtyckiego).

Espersen Polska Sp. z o.o. – kolejna firma działająca w branży spożywczej; jest to dostawca produktów rybnych oraz owoców morza. Przedsiębiorstwo działa w zakresie przetwórstwa mrożonych bloków rybnych i filetów, a także panierowanych wyrobów rybnych. Według zapewnień producenta firma dba o zrównoważony rozwój i minimalizowanie zużycia cennych zasobów (wody i energii).

Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna – jest to jedna z najstarszych lokalnych firm, jej początki datowane są na rok 1945. Jest to producent podnośników pożarniczych i montażowych. Marka ma swoich odbiorców również za granicą: w Grecji, Norwegii, na Białorusi, w Czechach czy w Rumunii.

Fabryka Zabawek Pluszowych KOLOR-PLUSZ – jest to producent pluszowych zabawek, który działa na rynku od roku 1996. Na swoim koncie ma kilka tysięcy zrealizowanych projektów; przedsiębiorstwo dysponuje własnym biurem projektowym. Odbiorcami produktów marki są agencje reklamowe, urzędy miast, ambasady państwowe czy kluby sportowe.

Transition Technoligies S.A. – firma działająca w branży IT, tworzy rozwiązania informatyczne dla przemysłu; polski lider w swojej dziedzinie. Przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników nie tylko w Koszalinie, ale również w wielu innych polskich miastach. Programiści z Koszalina wchodzą w skład zespołów realizujących projekty dla Rynku Energii Elektrycznej, a także dla koncernów z branży maszynowej i farmaceutycznej.

Toyota Jankowscy Sp. J. – przedsiębiorstwo działające w branży motoryzacyjnej, obecne na rynku od 30 lat. Zajmuje się sprzedażą nowych i używanych aut, serwisem, wymianą części itp. Jest to autoryzowany Dealer oraz Stacja Obsługi marki Toyota.

Van Pur S.A. – jest to niezależna grupa browarów, w stu procentach polska; obecnie największa. Produkty są warzone w sześciu browarach, a sprzedawane są w aż 70 krajach. Firma stosuje innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Praca w Koszalinie – oferty

W Koszalinie jest bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników zawodów, takich jak: położne i pielęgniarki, brukarze, dekarze, spawacze oraz operatorzy maszyn do produkcji. Oferty pracy w Koszalinie dotyczą również zawodów z branży gastronomicznej i spożywczej: kucharzy, pomocy kuchennych, piekarzy, kelnerów i barmanów, pracowników przetwórstwa spożywczego, przetwórców mięsa i ryb. Jak w wielu innych miastach naszego kraju, również w Koszalinie poszukiwane są osoby wykonujące zawody związane z budownictwem, np. murarze, robotnicy obróbki drewna i stolarze, robotnicy robót wykończeniowych, betoniarze i zbrojarze, monterzy instalacji budowlanych

Pracę w mieście znajdą również mechanicy pojazdów samochodowych, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, a także spedytorzy i logistycy. W dobrym położeniu są również opiekunki dziecięce, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, a także nauczyciele praktycznej nauki zawodu. Pracownicy służb mundurowych, fizjoterapeuci, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, ratownicy medyczni oraz pracownicy ds. techniki dentystycznej również mogą liczyć na rozmaite oferty zatrudnienia. Praca w Koszalinie dotyczy zatem rozmaitych zawodów i branż, a oferty są różnorodne.

Zawody, dla których może zabraknąć pracy w Koszalinie:

ekonomiści,

dziennikarze,

filozofowie,

historycy,

plastycy,

specjaliści technologii żywności i żywienia,

technicy mechanicy,

technicy informatycy,

specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży,

pracownicy obsługi ruchu turystycznego,

sprzedawcy.

