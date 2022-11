Czym charakteryzuje się rynek pracy w Gnieźnie?

Gniezno to bardzo ważne miejsce na historycznej mapie Polski. Było ono pierwszą stolicą naszego kraju, jest to również jedna z najstarszych polskich miejscowości. Gniezno występuje w wielu legendach i podaniach, a historia miasta fascynuje kolejne pokolenia, które chętnie odwiedzają to miejsce. Dlatego też rozwinęła się tutaj turystyka. W mieście nie brakuje licznych zabytków i atrakcji. Dzisiaj przyjrzymy się gnieźnieńskiemu rynkowi pracy – sprawdzimy, kto może liczyć na szybkie zatrudnienie. Podpowiemy również, jak zwiększyć efektywność podczas poszukiwań wymarzonej posady. Zapraszamy do lektury!

W Gnieźnie znajduje się wiele przedsiębiorstw – są to zarówno większe zakłady, tworzące liczne miejsca pracy, jak i mniejsze dobrze prosperujące firmy. Firmy te działają w rozmaitych gałęziach przemysłu, co daje zróżnicowane oferty na rynku pracy. Warto tutaj wymienić kilku znanych pracodawców w mieście. Jednym z nich jest firma Panasonic Energy Poland S.A. Jest to producent baterii cynkowo-węglowych, największy w Europie. Firma powstała w 1993 roku, dzięki współpracy marki Panasonic oraz Philips. Obecnie wszystkie udziały należą do Panasonic, przedsiębiorstwo korzysta z najnowszych technicznych rozwiązań produkcyjnych. W Gnieźnie działa również NB Polska Velux – produkcja okien dachowych i okuć, Polanex Sp. z o.o., czyli producent odzieży. Firma ta posiada 70 lat doświadczenia w szyciu męskich koszul z wysokiej jakości tkanin. Kornecki to z kolei firma specjalizująca się w produkcji obuwia. Tompla Koperty Sp. z o.o. zajmuje się produkcją kopert, a także opakowań firmowych. W mieście obecny jest również producent wind i dźwigów budowlanych – Scanclimber Sp. z o.o., a także firma specjalizująca się w precyzyjnej obróbce skrawaniem i obróbce cieplno-chemicznej – Polmo-Gniezno (marka produkuje koła zębate). Praca w Gnieźnie – kogo dotyczą oferty? Gnieźnieński rynek pracy jest różnorodny. Obecność firm z wielu branż umożliwia tworzenie miejsc pracy dla rozmaitych zawodów. Najczęściej poszukiwani są robotnicy budowlani, kierowcy autobusów, lekarze, dekarze i blacharze, pielęgniarki i położne, monterzy instalacji budowlanych oraz murarze i tynkarze – jest duży deficyt powyższych zawodów w Gnieźnie. Pracę w mieście znajdą również nauczyciele, w tym nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych. Osoby związane z branżą gastronomiczną/spożywczą również mogą liczyć na oferty pracy. Mowa tu o kucharzach, pomocach kuchennych, szefach kuchni, piekarzach, kelnerach i barmanach, cukiernikach oraz przetwórcach mięsa i ryb. Na liczne oferty pracy w Gnieźnie mogą również liczyć psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, samodzielni księgowi, a także pracownicy służb mundurowych. W dobrym położeniu są pracownicy z branży beauty – kosmetyczki i fryzjerzy. Powodów do narzekań nie powinni mieć również specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, elektrycy, elektromechanicy, elektromonterzy, mechanicy oraz monterzy maszyn i urządzeń. W gorszym położeniu będą przedstawiciele dwóch zawodów: ekonomiści oraz pedagodzy. Kilka czynników zadecydowało o tym, że są to profesje nadwyżkowe, niestety w tym przypadku ofert będzie bardzo mało, a konkurencja liczna. Praca w Gnieźnie – jak szybko znaleźć posadę? Osoby mające trudności ze znalezieniem pracy mają kilka możliwości, dzięki którym poprawią swoją sytuację na rynku pracy. Na początku warto zrobić dobre rozeznanie, zapoznać się z obecnymi wymaganiami i potrzebami pracodawców. Warto brać udział w targach pracy i spotkaniach z pracodawcami; dynamiczny rozwój technologiczny wymaga od pracowników ciągłego dokształcania i poszerzania wiedzy. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych również pomoże w podniesieniu naszych kwalifikacji. Warto również sprawdzić, co w tym zakresie może nam zaoferować Urząd Pracy; dzięki różnym programom aktywizacji zawodowej, osoby bezrobotne mogą liczyć na wsparcie i pomoc. Owocna może również okazać się zmiana branży – w niektórych przypadkach przekwalifikowanie będzie świetną opcją, dzięki której otrzymamy dobrze płatną posadę. Gniezno – co warto wiedzieć o mieście? Gniezno leży w województwie wielkopolskim; to miasto o bogatej i ciekawej historii. Za datę założenia przyjmuje się rok 940-941, a prawa miejskie miasto otrzymało przed rokiem 1239.



Gniezno było jedną z siedzib pierwszych władców piastowskich; gród miał również ważne znaczenie militarne.



W 1000 roku odbył się tu słynny zjazd z udziałem Bolesława I Chrobrego i Ottona III. W tym samym roku powołano Archidiecezję Gnieźnieńską oraz Metropolię Gnieźnieńską.



Kazimierz Odnowiciel zmuszony był do przeniesienia stolicy z Gniezna do Krakowa, gdyż w 1038 roku doszło do najazdu przez księcia czeskiego Brzetysława. Pozostawił on po sobie ogromne zniszczenia w Gnieźnie, spalone podgrodzia oraz zburzony zamek książęcy.



Dzięki rządom Władysława Odonica miasto odzyskało ważne znaczenie; wiadomo również, że w pierwszej połowie XIII wieku Gniezno było już pełnoprawnym miastem, co czyni je najstarszą udokumentowaną lokacją w regionie. Gniezno – miasto, które przyciąga turystów W Gnieźnie kwitnie turystyka – w mieście znajdują się liczne zabytki i atrakcje. Zwiedzających przyciąga również bardzo bogata historia miasta, która łączy się z początkami naszego kraju. Turyści mają do wyboru kilka szlaków turystycznych m.in. Szlak Piastowski, Wielkopolską Drogę św. Jakuba czy Szlak Pałaców i Dworów Powiatu Gnieźnieńskiego. Kilka lat temu powstał również Trakt Królewski w Gnieźnie – przejście trasy zapewnia zapoznanie się z najważniejszymi zabytkami z historycznego centrum miasta. Jest to bardzo dobrze przemyślane i ciekawie zaprojektowane przedsięwzięcie, które umożliwia zwiedzanie miasta z całą rodziną. Informacje podane są w sposób przystępny nawet dla młodszych dzieci, ponieważ po szlaku oprowadza mobilna aplikacja. Czytaj też:

Jakie możliwości pracy daje Koszalin?Czytaj też:

Jak szukać pracy w Kaliszu?