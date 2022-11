Jak zostać kierowcą kat. C?

Zawód kierowcy jest postrzegany jako specyficzna profesja opatrzona wieloma wyrzeczeniami. Z pewnością w wielu przypadkach nie jest to praca w ośmiogodzinnym trybie z wolnymi weekendami. Choć zdarzają się firmy, które zatrudniają kierowców, ma takie umowy gwarantujące stałe godziny pracy, to jednak znaczna większość kierowców zajmuje się transportem międzynarodowym, co wiąże się z długimi okresami w trasie z dala od rodziny. Zawód ten z pewnością przypadnie do gustu osobom, które nie wyobrażają sobie monotonnej pracy za biurkiem. Codzienne obowiązki kierowcy są bardzo elastyczne tak jak czas jego pracy.

Jego zadaniem jest dostarczyć towar z punktu A do punktu B w określonym czasie. Mimo że może wydawać się, że nie ma nic prostszego niż codzienna jazda samochodem w trasie z pięknymi widokami, to jednak zawód ten wiąże się z długimi wyjazdami, stresem, pracą w pozycji siedzącej oraz narażeniem na niebezpieczne sytuacje zarówno w trasie, jak i podczas postoju na parkingach. Jednak dla osób zdecydowanych może to być praca, która będą wykonywać z zadowoleniem, a wypalenie zawodowe będą znały tylko ze słyszenia. Jak zostać kierowcą ciężarówki? Jak zrobić prawo jazdy kategorii C i rozpocząć zawodową przygodę za kółkiem?

Prawo jazdy kategoria C: do czego uprawnia?

Jeśli decyzja już zapadła i chcesz spróbować swoich sił w zawodzie kierowcy, warto poznać dokładne uprawnienia, które daje prawo jazdy kategorii C. Ten rodzaj prawa jazdy upoważnia do prowadzenia pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony z wyłączeniem autobusów. Możesz również prowadzić samochód osobowy z przyczepą lekką nieprzekraczającą 750 kilogramów lub ciągnik — sam bądź zaopatrzony w przyczepę lekką.

Jak zdobyć prawo jazdy kategorii C?

Jeśli chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C, musisz spełnić kilka wymagań formalnych. Najważniejszym z nich jest wiek, bowiem aby w ogóle przystąpić do egzaminu, musisz mieć ukończone 21 lat. Jednak kurs przygotowawczy możesz rozpocząć już 3 miesiące przed datą Twoich urodzin, tak aby w dniu, gdy przekroczysz 21. rok życia podejść do egzaminu.

Dodatkowo musisz być już posiadaczem prawa jazdy kategorii B. Nie można przejść do prowadzenia większych pojazdów bez uprzedniego zaliczenia egzaminu z prowadzenia tych mniejszych, czyli w tym wypadku mowa o samochodzie osobowym jako podstawie rozszerzania uprawnień.

Ponadto musisz przejść badania lekarskie i psychologiczne, podczas których lekarz stwierdzi, czy nie masz żadnych przeciwwskazań zdrowotnych ani psychologicznych do prowadzenia pojazdów ciężarowych.

Wypełnienie wymagań formalnych kończy się wizytą w Wydziale Komunikacji i wyrobieniem Profilu Kandydata na Kierowcę. A konkretniej należy złożyć wniosek o nadanie numeru PKK.

Gdy spełnisz już te wymagania, możesz przystąpić do poszukiwania szkoły lub kursu, który przygotuje Cię do egzaminu. Takie szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin praktycznych, a sam przedbieg jazd próbnych nie różni się zbytnio od tych w samochodzie osobowym.

Często przed przystąpieniem do egzaminu zewnętrznego, możesz przystąpić do egzaminu wewnętrznego, czyli organizowanego dla kursantów przez ośrodek szkoleniowy. To świetny sposób na sprawdzenie swoich umiejętności i wychwycenie ewentualnych braków.

Na egzamin właściwy zapisujesz się Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

Jak zostać kierowcą zawodowym z prawem jazdy kategorii C?

Posiadanie prawa jazdy kategorii C nie upoważnia do wykonywania zawodu kierowcy. Nie jest to tożsame z prawem wykonywania zawodu. Aby móc legalnie pracować, musisz jeszcze przejść kurs kwalifikacji zawodowej i zdać państwowy egzamin. Dopiero wtedy możesz szukać zatrudnienia w zawodzie.

Gdzie możesz odbyć taki kurs zawodowy? Zazwyczaj ośrodki, które oferują szkolenia na prawo jazdy kategorii C, zajmują się również równoległym prowadzeniem kursu kwalifikacji zawodowych. Taka opcja wiąże się z większym kosztem, jednak to znaczne zaoszczędzenie czasu. Jeśli zaliczysz oba kursy i zdasz egzaminy, możesz od razu przejść do poszukiwania pracy.

Pamiętaj jednak, że świadectwo kwalifikacji zawodowych wymaga odnowienia po okresie 5 lat. Cała procedura jest znacznie uproszczona i polega na przejściu szkolenia okresowego, które jest znacznie krótsze i nie wymaga zdania egzaminu. Dodatkowo musisz odświeżyć orzeczenia lekarskie.

Jak zostać kierowcą kategorii C? Koszty

Koszty zdobycia wszystkich uprawnień mogą wydawać się wysokie, jednak warto mieć na uwadze, że kierowcy cieszą się ostatnio dobrą passą na rynku pracy, a ich wynagrodzenia cały czas się zwiększają. Szczególnie ci, którzy decydują pracę w transporcie zagranicznym, mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie sięgające nawet 10-12 tysięcy brutto.

Jak zatem wygląda sprawa kosztów?

Badania lekarskie — około 300-350 zł

Kurs prawa jazdy kategorii C – 3000-3500 zł w zależności od szkoły

Kurs kwalifikacji zawodowych – 2400-3400 zł (często można liczyć na promocje decydując się na dwa kursy w jednej szkole)



Egzaminy - około 300 zł

wymiana prawa jazdy – 150 zł

Czytaj też:

Prawo jazdy będzie droższe. Zbliża się podwyżka opłat za egzaminyCzytaj też:

Chęć szybkiego zdania prawa jazdy może słono kosztować. Nawet 30 tysięcy złotych