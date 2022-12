Jak wygląda rynek pracy w Warszawie?

Warszawa od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach miast, w których zarobki są najwyższe. Jest obok Wrocławia i Krakowa jednym z najatrakcyjniejszych rynków pracy w Polsce. To właśnie w stolicy województwa mazowieckiego funkcjonuje większość głównych siedzib największych krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorstw, co sprawia, że właśnie z Warszawy wypływa najwięcej ofert zatrudnienia i to prawie z każdej możliwej branży.

Atrakcyjność warszawskiego rynku zatrudnienia sprawia, że liczba mieszkańców stolicy Polski sukcesywnie wzrasta. Do Warszawy nieustannie przyjeżdżają osoby z każdej części kraju. Szukają tu dobrej pracy, możliwości rozwoju zawodowego i szansy na osiągnięcie sukcesu. Warszawa to również największy w Polsce ośrodek akademicki. Obecność setek tysięcy studentów znacząco wpływa na kształtowanie się warszawskiego rynku pracy.

Praca zdalna i dogodne warunki życia w Warszawie

W Warszawie zatrudnienie podejmują nie tylko sami mieszkańcy miasta. Coraz więcej firm poszukuje pracowników, prowadząc rekrutacje wyłącznie z wykorzystaniem komunikatorów video. Praca zdalna jest szansą m.in. dla osób mieszkających w małych miejscowościach, a nawet poza granicami kraju.

Nie muszą oni przeprowadzać się do Warszawy, żeby zyskać lepsze zarobki, szanse na rozwój i inne, dogodne warunki zatrudnienia. Stolica kraju jest jednak doceniana także za wiele aspektów przyjaznych jej mieszkańcom.

Największa ilość placówek kulturalnych, wydarzeń i festiwali o charakterze rozrywkowym czy naukowym, najatrakcyjniejsze zaplecze edukacyjne, rozbudowana komunikacja miejska, bogate życie nocne i wiele innych cech miasta sprawia, że mnóstwo osób chce pracować i mieszkać w Warszawie. Trzeba jednak wspomnieć także to, że wraz z najlepszymi zarobkami, to właśnie w Warszawie największe są również koszta utrzymania i życia.

Inwestycje i rynek pracownika w Warszawie

Zarówno polscy, jak i zagraniczni inwestorzy widzą w mieście potencjał i doskonałe zaplecza, m.in. kadry pracowniczej. Warszawa jest jednym z największych w kraju skupisk przedsiębiorstw z sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz start-upów. Różne firmy zakładają tu swoje centra badawczo-rozwojowe.

W strukturze zatrudnienia miasta dominują usługi i handel. Drugie miejsce zajmuje działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, a na trzecim miejscu są finanse i ubezpieczenia. Stopa bezrobocia w Warszawie niezmiennie pozostaje na jednym z najniższych notowanych poziomów w kraju, a mimo tego w wielu branżach wciąż brakuje pracowników.

Badania warszawskiego rynku pracy pokazują, że obecnie w mieście nie funkcjonuje zbyt wielu przedstawicieli żadnego z istniejących zawodów, a to oznacza, że, przynajmniej teoretycznie, każdy powinien móc znaleźć pracę w Warszawie w swojej profesji! Bardzo duży jest natomiast deficyt konkretnych specjalistów i to w wielu sektorach działalności.

Oznacza to, że warszawski rynek pracy jest korzystniejszy dla pracowników niż pracodawców. Dostępnych jest więcej miejsc zatrudnienia niż kandydatów, co z kolei często wymusza podwyżki płac i negocjowanie pozostałych warunków zatrudnienia, aby móc zatrzymać w danej firmie cenionych specjalistów.

W jakich branżach brakuje pracowników?

Duży deficyt pracowników jest obserwowany w Warszawie w wielu branżach, m.in. w:

Branży informatycznej — brakuje takich specjalistów jak np.:

- administratorów stron internetowych

- projektantów i administratorów baz danych,

- programistów,

- specjalistów ds. projektowania, wdrażania i doskonalenia produktów i usług cyfrowych,

- techników informatyków,

- analityków, testerów i operatorów systemów teleinformatycznych.

- administratorów stron internetowych - projektantów i administratorów baz danych, - programistów, - specjalistów ds. projektowania, wdrażania i doskonalenia produktów i usług cyfrowych, - techników informatyków, - analityków, testerów i operatorów systemów teleinformatycznych. Branży finansowej — potrzeba m.in.:

- pracowników ds. rachunkowości i księgowości,

- samodzielnych księgowych,

- specjalistów ds. finansowych.

Głęboki i długotrwały deficyt pracowników dotyczy w Warszawie również branży ogólnobudowlanej i technicznej. Braki w tego rodzaju kadrach wynikają m.in. ze zbyt małej liczby osób podejmujących kształcenie w szkołach branżowych. Młodzi ludzie wchodzący na rynek zatrudnienia nie postrzegają zawodów technicznych jako atrakcyjnej formy działalności zarobkowej.

Praca w Warszawie — kto jeszcze może liczyć na pewne zatrudnienie?

Wiele wakatów w Warszawie czeka również na specjalistów z branży medycznej i medyczno opiekuńczej. Ochrona zdrowia boryka się ze znacznymi niedoborami pracowników. Na liczne oferty pracy powinni nastawiać się kierowcy autobusów i samochodów ciężarowych oraz ciągników siodłowych, maszyniści, magazynierzy, listonosze i kurierzy, a także dostawcy i zaopatrzeniowcy.

W Warszawie potrzeba większej ilości nauczycieli. Dotyczy to każdego rodzaju szkoły oraz pozostałych placówek oświatowo-wychowawczych. Nieustanny rozwój przeżywa także branża e-commerce, co sprawia, że pracę w Warszawie z pewnością znajdą pracownicy sprzedaży internetowej.

Warszawa to dobre miasto do poszukiwania zatrudnienia także przez inspektorów, inżynierów oraz członków kadr kierowniczych. Potrzeba tu nie tylko kierowników budowy, czy sprzedaży, ale także m.in. kierowników w instytucjach społecznych i kultury.

Praca w Warszawie nie tylko w sektorze publicznym

W Warszawie chętni kandydaci mogą rozpocząć karierę w sektorze publicznym. Tzw. budżetówka przyjmie większą ilość m.in. pracowników socjalnych, specjalistów ds. administracji i pozostałych pracowników biurowych, pracowników poczty oraz pracowników służb mundurowych. A poza tym tzw. praca od ręki czeka na:



pomoce kuchenne,

pracowników obsługi ruchu szynowego,

pracowników ochrony fizycznej,

przedstawicieli handlowych,

specjalistów ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży,

specjalistów elektroniki, automatyki i robotyki,

specjalistów telekomunikacji,

windykatorów.

Oferty pracy w Warszawie w większości kierowane są również do:



pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy i teleankieterzy,

sekretarek i asystentów,

sprzątaczek i pokojowych,

biologów i biotechnologów,

dziennikarzy i redaktorów,

gospodarzy obiektów, woźnych, portierów i dozorców,

grafików komputerowych.

Czytaj też:

Bezrobocie w Polsce — ile obecnie wynosi?Czytaj też:

Bezrobocie w listopadzie. Takich wyników się nie spodziewano