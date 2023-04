Pieniądze to nie wszystko. Długa lista oczekiwań wobec pracodawców

Atrakcyjne wynagrodzenia to za mało, by przyciągnąć do firm specjalistów. Na takie ogłoszenia nie chcą odpowiadać także młode talenty. Od pracodawców oczekują nie tylko dodatkowych profitów, ale mają też jasno sprecyzowane cele. Jeżeli tylko zostaną spełnione, będą gotowi podjąć pracę w tej, a nie innej firmie.