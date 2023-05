Branża HR szuka nowych rozwiązań. Konkurs ma wyłonić najlepsze pomysły

Marketingowy chwyt, konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań czy odważna decyzja, by sprostać zapotrzebowaniom pracodawców? Headhunterzy dwoją się i troją, by ożywić proces rekrutacji. W tym celu są gotowi wprowadzić nowe, niestandardowe pomysły. Ogłaszają konkurs i zapraszają do współpracy zewnętrzne firmy.

„Z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej”— przyznają sami rekruterzy. Ich zdaniem firmy poszukują pracowników, a nie ma odpowiednich kandydatów. Niewiele pomagają ogłoszenia zamieszczane już nie tylko w mediach społecznościowych, ale i na przystankach komunikacji miejskiej czy witrynach sklepów. Każde CV jest na wagę złota. Większość kandydatów nie trafi do nowych firm Nieliczne CV, które trafiają do agencji zatrudnienia lub firm, są na wagę złota. Niestety, w większości przypadków albo pracownicy nie spełniają stawianych wymogów, albo ich oczekiwania finansowe są zbyt wygórowane. Żmudnej pracy rekruterom nie ułatwiają też kandydaci, którzy wysyłają swoje portfolio, by sprawdzić swoją wartość na rynku pracy. Po rozmowach rekrutacyjnych nie są zainteresowani zmianą pracodawcy lub nie odbierają telefonów od łowców głów. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ManpowerGroup, aż 72 proc. organizacji w naszym kraju wykazuje trudności w znalezieniu pracownika, a kwestia ta dotyczy w podobnym stopniu zarówno dużych podmiotów, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw. W podobnym tonie wypowiadają się inni specjaliści z branży. Rynek pracy jest bardzo wymagający. Zmiany są niezbędne Eksperci przyznają, że polski rynek pracy jest obecnie bardzo wymagający. Wśród największych wyzwań branży usług HR wymieniają pozyskiwanie właściwych kandydatów oraz utrzymanie ich w procesie rekrutacji. Zdaniem Polskiego Forum HR, odpowiedzią na poprawę sytuacji w sektorze może być wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, które znacznie usprawnią efektywność prowadzonych dotychczas działań. W tym celu najbardziej wpływowa organizacja pracodawców reprezentująca rynek agencji zatrudnienia wraz z Pracuj Ventures, ogłosiła pierwszy w Polsce konkurs dla firm tworzących innowacyjne usługi i rozwiązania HR Tech. Headhunterzy liczą, że w ten sposób znajdą najlepsze i najbardziej skuteczne metody rekrutacji. Chodzi nie tylko o automatyzację procesów rekrutacyjnych, czyli przegląd i ocenę aplikacji, ale i komunikację z kandydatami czy targetowania ogłoszeń. Masz pomysł na lepszą rekrutację? Ten konkurs jest dla ciebie – Ten konkurs to szansa, aby pokazać swoje rozwiązanie, skonfrontować je z potrzebami sektora usług HR i zostać zauważonym. Dla wielu rozwiązań to może być istotny moment w ich rozwoju – mówi Magdalena Trąba, senior investment manager w Pracuj Ventures. Pilną potrzebę zmian na rynku pracy widzi również Przemysław Kadula, członek zarządu Polskiego Forum HR. – Rewolucja technologiczna nie ominęła sektora usług HR. Wręcz przeciwnie. W procesie budowania strategii rozwoju wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych staje się kluczowym elementem, szczególnie w dobie pracy zdalnej — wyjaśnia. Nowe rozwiązania wzmocnią pozycję firm na rynku HR – Dla firm to niepowtarzalna okazja zaistnienia i zaprezentowania swojego rozwiązania przed liderami sektora usług HR, którzy mogą już niebawem stać się ich klientami — dodaje ekspert. Jego zdaniem rozwiązania HR Tech w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów, rozwoju pracowników, budowania ich zaangażowania, wellbeingu, jak i te w zakresie usprawnienia procesów kadrowo-płacowych w znacznym stopniu usprawniają procesy wewnątrz organizacji, ale też budują silniejszy employer branding i wzmacniają pozycję firm na rynku. Czytaj też:

Sztuczna inteligencja ma zwiększyć sprzedaż obuwia. Zalando wdroży ChatGPTCzytaj też:

Koniec drożyzny na bazarach? Nadchodzi sezon na polskie produkty