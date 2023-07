Lidl szuka pracowników. Zarobki nawet do 8000 zł miesięcznie

W 2022 roku Lidl Polska przyjął do pracy ponad 2 700 pracowników, lecz na tym nie poprzestaje. Wciąż poszukiwani są pracownicy zarówno do sklepu, jak i do magazynów. Oprócz tego w lipcu pojawił się program zachęcający do płatnego stażu studentów i absolwentów. Sprawdźmy, co oferuje Lidl nowym i obecnym pracownikom.

W Lidlu nawet do 8000 zł brutto

Lidl Polska na portalu LinkedIn ogłosił rekrutację do nowego programu — Lidl Trainee. Przeznaczony jest dla wszystkich młodych, którzy chcą dowiedzieć się, jak działa sieć „od kuchni”.

Do projektu mogą się zgłosić absolwenci studiów magisterskich i inżynierskich, którzy ukończyli edukację najpóźniej w ciągu ostatnich dwóch lat. Przyjmowani są również studenci ostatniego roku. Program zapewnia im stabilne zatrudnienie na 18 miesięcy.

Lidl Trainee to program mający kształcić przyszłą kadrę zarządzającą oraz ekspercką. Osoby będące na stażu na początek udadzą się na szkolenie do sklepu.

Kolejnym etapem jest czteromiesięczne szkolenie jako pracownik magazynu lub kierownik sekcji. Następnie stażystów czeka praca w centrali Lidla w Jankowicach k. Poznania lub w Niemczech. Osoby przyjęte do Lidl Trainee otrzymają wynagrodzenie w wysokości 8000 zł brutto miesięcznie oraz pakiet benefitów.

Lidl szuka pracowników do nowego magazynu

We wrześniu 2023 roku nastąpi otwarcie nowego magazynu Lidla w Piorunowie. Sieć szuka z tego tytułu 200 nowych pracowników. Poszukiwani są ludzie do komplementacji towaru. Osoby na tym stanowisku mogą liczyć na wynagrodzenie wynoszące 4800-6050 zł brutto.

To, co wyróżnia Lidl na tle konkurencji to jasne warunki przedstawione w samym ogłoszeniu. Przyszły magazynier otrzymuje umowę o pracę bez okresu próbnego oraz gwarantowany wzrost wynagrodzenia. Firma oferuje mu także dostęp do bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych, a także opiekę fizjoterapeuty.

Ile zarobię, pracując w sklepie Lidla?

Sieć sklepów Lidl rywalizuje z innymi dyskontami również w ofertach pracy "na kasie". Nowy pracownik otrzyma wynagrodzenie wynoszące 5150-5600 zł brutto.

W przypadku niepełnego etatu liczba godzin wynosi 130, a za nie otrzymać można 3863-4200 zł brutto. Oba przykłady podane zostały na podstawie ofert w Warszawie. W zależności od miejscowości i sklepu stawka może się różnić. Jednak o zarobkach dowiadujemy się już w samym ogłoszeniu o pracę.

Dla pracowników sklepu również przygotowano oferty pracy ze wzrostem wynagrodzenia. Po podjęciu pracy otrzymują dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz bony świąteczne. Dodatkowo istnieje możliwość stałego rozwoju i awansu na stanowisko zastępcy managera sklepu.

Wakacyjna oferta dla pracowników Lidla

Ci, którzy już pracują w Lidlu także mogą skorzystać z rekrutacji wewnętrznych. Wiosną ruszył nabór do pracy sezonowej w różnych punktach turystycznych. W takich miejscach jak Międzyzdroje czy Kołobrzeg w okresie letnim ruch jest znacznie większy. Z tego też powodu firma potrzebuje dodatkowych pracowników. Wyjechać można na całe wakacje, miesiąc lub 2 tygodnie.

Na delegacji pracownik ma opłacone zakwaterowanie oraz zwrócony koszt podróży. Jego obowiązki będą takie same jak w sklepie macierzystym. Jednak za pracę na wyjeździe otrzyma dodatkową miesięczną premię w wysokości 600 zł brutto. W roku 2023 po raz pierwszy Lidl zaproponował również pracę sezonową dla pracowników magazynów. To kolejny powód, dla którego warto zastanowić się nad pracą w tej sieci.

