Czy 15 sierpnia wypada dzień wolny od pracy?

15 sierpnia każdego roku obchodzimy Święto Wojska Polskiego oraz święto Wniebowzięcia NMP. W tym roku dzień ten wypada we wtorek. Czy na te okazje otrzymamy dodatkowy dzień wolny od pracy? Pozwoliłoby to nam skorzystać z dłuższego weekendu. Okazuje się, że mamy taką możliwość.

Jakie święto obchodzimy 15 sierpnia?

15 sierpnia obchodzimy aż dwa święta. Jednym z nich jest Święto Wojska Polskiego. Zostało ono ustanowione na cześć sukcesu Polski w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Z tej okazji w wielu miastach odbywają się uroczystości patriotyczne czy defilady wojskowe.

Tego dnia również w kościele katolickim następuje powód do świętowania — Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Znane jest również jako Matki Boskiej Zielnej. Uważane jest za jedno z najważniejszych świąt kultu maryjnego. W tym dniu rolnicy kończą żniwa, a do kościoła przynoszone są płody rolne. Święci się również wianki, które mają przez resztę roku stanowić ochronę przed różnymi chorobami.

Czy 15 sierpnia to dzień wolny od pracy?

Święto Wniebowzięcia NMP należy do listy świąt nakazanych. Oznacza to, że tego dnia powinno unikać się pracy oraz wszelakich zbędnych aktywności. Z tego też powodu 15 sierpnia w Polsce mamy dzień ustawowo wolny od pracy. W 2023 roku wypada on we wtorek. Dzięki temu niektórzy pracownicy mogą skorzystać z dłuższego weekendu. Wystarczyło dobrać dzień urlopu 14 sierpnia.

Mimo tego, że 15 sierpnia wypada święto, niektórzy muszą pojawić się w pracy. Mogą jednak spodziewać się w zamian za to dodatkowego dnia wolnego w innym terminie. Wolne powinno zostać ustalone z pracodawcą i być wykorzystane w tym samym miesiącu rozliczeniowym.

Kalendarz dni wolnych 2023

Po 15 sierpnia na kolejne dodatkowe dni wolnego trzeba będzie poczekać kilka miesięcy. Do końca roku pojawią się jeszcze cztery takie okazje. Są nimi:



1 listopada — Wszystkich Świętych (środa);

11 listopada — Święto Niepodległości (sobota);

25 grudnia — Boże Narodzenie (poniedziałek);

26 grudnia — drugi dzień Bożego Narodzenia (wtorek).

W przypadku święta zaplanowanego na sobotę, Kodeks Pracy zapewnia pracownikowi dodatkowy dzień wolny. Dotyczy to osób przyjętych na umowie o pracę. Wtedy jednak z wolnego skorzystają wszyscy pracownicy, nawet ci, którzy nie pracują w sobotę.

