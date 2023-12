Nowe zasady urlopów w 2024 roku. Aż 35 dni wolnych dla pracowników

Nowy rząd zapowiadał zmiany w Kodeksie Pracy. W kampanii wyborczej Lewica postulowała wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy i wydłużenia urlopu wypoczynkowego z 26 do 35 dni wolnych. "Świat idzie do przodu, ludzie muszą żyć, a praca nie jest jedynym elementem życia każdego z nas; jest nim życie i rodzina. Zaczniemy od skrócenia o 2 godziny w tygodniu, potem – o 5" – zapowiadał Włodzimierz Czarzasty.

Koalicja Obywatelska objęła władzę, Donald Tusk stanął na czele rządu. Na razie nie wiadomo, czy postulaty Lewicy dotyczące pracy zostaną wprowadzone w życie. Wiadomo natomiast, że w 2024 roku zmieni się wymiar urlopu dla pracowników – ale tylko dla niektórych. Po zmianach już teraz niektórzy pracownicy będą mogli skorzystać z większej liczby dni wolnych.

Ile dni urlopu w 2024 roku?

Pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu. Jego wymiar jest uzależniony od stażu pracy. Osoby, które mają staż pracy krótszy niż 10 lat, korzystają z 20 dni urlopu, a te, które mają dłuższy staż pracy korzystają z 26 dni urlopu.

35 dni urlopu, ale nie dla wszystkich

9 marca 2023 r. Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie pracy, które dotyczyły dyrektyw unijnych. Po zmianach w Kodeksie Pracy pojawiły dwa nowe rodzaje urlopu, dzięki którym każdy pracownik może wydłużyć swój urlop o siedem dni w ciągu roku. Dodatkowe dni wolne są bezpłatne albo płatne w wymiarze 50 procent wynagrodzenia.

Nowe dni wolne dla pracowników:

2 dni urlopu z powodu działania siły wyższej (płatne w 50 proc.)

5 dni urlopu opiekuńczego (bezpłatne)

Oprócz tego rodzice dzieci do 14. roku życia mają prawo do 2 dni opieki w ciągu roku na dziecko zdrowe. Opieka jest pełnopłatna. Doliczając dodatkowe dwa dni wolne, maksymalnie pracownikom może przysługiwać aż 35 dni wolnych w roku.

Dwa dni urlopu z powodu działania siły wyższej

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę może skorzystać z 2-dniowego lub 16-godzinnego zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej. Dni wolne można wykorzystać z powodu nagłej sytuacji, choroby w rodzinie albo wypadku. Zwolnienie to będzie płatne w wymiarze 50 procent wynagrodzenia.

Pięć dni urlopu opiekuńczego

W 2024 roku możemy otrzymać także 5 dni urlopu opiekuńczego na osobę, która mieszka w tym samym gospodarstwie domowym i potrzebuje opieki lub wsparcia z poważnych wskazań medycznych. Będzie to urlop bezpłatny.

Dwa dni opieki na dziecko

Opieka na dziecko przysługuje w wymiarze 2 dni albo 16 godzin każdemu rodzicowi dziecka poniżej 14. roku życia. Jest ona płatna w wymiarze 100 procent wysokości wynagrodzenia.

Z prawa do dni wolnych może skorzystać jednak tylko jeden z rodziców. Osoba, która jako pierwsza wypełnia wniosek o opiekę, nie tylko nabywa prawo do korzystania z dwóch dni wolnych, ale i ustala sposób, w jaki będzie to robić. Co to oznacza? Jeśli w pierwszym wniosku rodzic zaznaczy, że chce korzystać z opieki w sposób godzinowy, będzie musiał tak robić aż do końca roku.

Opieka na dziecko w wymiarze 2 dni lub 16 godzin nie przechodzi na kolejny rok. Rodzic, który nie wykorzysta jej do końca roku kalendarzowego, traci możliwość skorzystania z dodatkowych dwóch dni wolnych.

Czytaj też:

Wigilia 2023. Czy to dzień wolny od pracy?Czytaj też:

Rodzice wcześniaków walczą o dłuższe urlopy rodzicielskie. „Państwo ograbia nas z czasu dla dzieci”