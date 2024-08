Urlop wychowawczy. Ile maksymalnie można przebywać na wychowawczym?

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikom, którzy posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy. Kobiety mogą pójść na urlop wychowawczy tuż po urlopie macierzyńskim, gdy nie chcą lub nie mogą rozstać się z dzieckiem. Mimo że urlop wychowawczy jest bezpłatny, cieszy się sporym zainteresowaniem wśród młodych mam, które nie mają żadnej pomocy do opieki nad dzieckiem.

Komu przysługuje urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Aby móc z niego skorzystać, trzeba posiadać przynajmniej sześciomiesięczny staż pracy. Pracodawca nie może odmówić pracownicy skorzystania z urlopu wychowawczego – wystarczy złożyć do działu kadr odpowiednie podanie. W dokumencie należy zawrzeć nie tylko okres planowanego urlopu, ale i dane dziecka.

Jak długo można przebywać na urlopie wychowawczym?

Na urlopie wychowawczym można przebywać maksymalnie 36 miesięcy, czyli przez 3 lata. Wolno go jednak wykorzystać jedynie do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Wiele mam wykorzystuje urlop wychowawczy po urlopie macierzyńskim, by zabezpieczyć czas, w którym maluch nie może jeszcze pójść do przedszkola.

Co ciekawe, urlop wychowawczy można brać partiami. Mama, która przerwała urlop wychowawczy, by wrócić do pracy, może później ponownie z niego skorzystać. Dotyczy to jednak tylko tych przypadków, w których nie została wykorzystana pełna pula urlopu wychowawczego (np. mama wykorzystała 14 z przysługujących jej 36 miesięcy).

