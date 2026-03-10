Pilnie szukają pracowników do więzień. Pensje sięgają nawet 22 tys. zł miesięcznie

System penitencjarny w Polsce zmaga się obecnie z poważnymi brakami kadrowymi. W wielu zakładach karnych i aresztach śledczych potrzebni są przede wszystkim specjaliści medyczni oraz psychologowie. Z tego powodu Służba Więzienna prowadzi szeroką rekrutację do jednostek w różnych częściach kraju.

Praca w więzieniu

Oferty pracy pojawiają się między innymi w więzieniach, aresztach śledczych oraz więziennych szpitalach. Największe zapotrzebowanie dotyczy lekarzy, psychologów, pielęgniarek oraz ratowników medycznych. W niektórych przypadkach proponowane wynagrodzenia mogą być bardzo wysokie.

Jedną z ofert jest stanowisko lekarza w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi. Poszukiwany jest specjalista do pracy w Oddziale Rehabilitacji Narządu Ruchu działającym w więziennym szpitalu. Zatrudnienie ma charakter cywilny i odbywa się na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu.

Do obowiązków lekarza należy między innymi opieka medyczna nad pacjentami oddziału, diagnozowanie osadzonych i kwalifikowanie ich do rehabilitacji, prowadzenie leczenia w trakcie hospitalizacji, ocenianie postępów terapii oraz koordynowanie pracy zespołu rehabilitacyjnego.

Kogo szukają?

Kandydaci muszą posiadać odpowiednie wykształcenie medyczne, pełną zdolność do wykonywania zawodu oraz być osobami niekaranymi. W zamian oferowane jest wynagrodzenie w wysokości od 18 tys. do nawet 22 tys. zł brutto miesięcznie.

Specjalistów poszukują także inne jednostki penitencjarne. Przykładem jest Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, gdzie trwa rekrutacja na stanowisko młodszego psychologa w dziale penitencjarnym. W tym przypadku zatrudnienie odbywa się w formie służby jako funkcjonariusz Służby Więziennej.

Psycholog pracuje bezpośrednio z osobami pozbawionymi wolności. Do jego zadań należy między innymi diagnoza psychologiczna osadzonych, prowadzenie rozmów i konsultacji, udział w programach resocjalizacyjnych oraz wspieranie procesu readaptacji społecznej.

Na początku służby wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi około 5950–6450 zł netto.

Braki kadrowe dotyczą również personelu medycznego średniego szczebla. Areszt Śledczy w Bytomiu prowadzi rekrutację na stanowiska młodszej pielęgniarki, pielęgniarza oraz ratownika medycznego. Kandydaci muszą posiadać odpowiednie wykształcenie medyczne oraz prawo wykonywania zawodu.

Początkowe wynagrodzenie wynosi od około 5400 do 5850 zł netto. Po ukończeniu szkolenia w szkole podoficerskiej oraz zdaniu egzaminu pensja wzrasta do około 5950–6480 zł netto.

Służba Więzienna prowadzi również nabór nowych funkcjonariuszy. Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, być niekarani oraz mieć dobry stan zdrowia. Oczekuje się także odporności psychicznej i odpowiedzialności.

Praca w strukturach Służby Więziennej wiąże się nie tylko z wynagrodzeniem podstawowym. Funkcjonariusze mogą liczyć również na dodatkowe świadczenia, takie jak trzynasta pensja, świadczenie mieszkaniowe wynoszące od około 900 do 1500 zł miesięcznie, dopłaty do wypoczynku czy równoważnik za umundurowanie.

Przewidziano także rekompensaty za nadgodziny. Pakiet świadczeń jest zbliżony do tego, który oferują inne służby mundurowe w Polsce.

Jednym z elementów przyciągających kandydatów jest również system urlopowy. Na początku służby funkcjonariusz otrzymuje 26 dni urlopu rocznie. Po 10 latach pracy liczba dni wolnych wzrasta do 31, po 15 latach do 35, a po 20 latach służby nawet do 39 dni w roku.

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa obecnie kilkadziesiąt tysięcy osadzonych. Każda z tych osób ma prawo do opieki medycznej oraz wsparcia psychologicznego. Z tego powodu system penitencjarny potrzebuje nie tylko strażników, ale także specjalistów z różnych dziedzin.

Aktualne oferty pracy publikowane są na stronach internetowych Służby Więziennej oraz poszczególnych jednostek penitencjarnych w całej Polsce.

