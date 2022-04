DCF – co to jest i jak ją przeprowadzić?

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF to najbardziej znana metoda dochodowa wyceny przedsiębiorstwa. Na czym polega? Jak przygotować taką wycenę? Czym właściwie jest DCF? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz poniżej.

Metoda DCF – co to jest?

Jak już wspomnieliśmy, DCF (ang. discounted cash flow) to jeden z najczęściej stosowanych rodzajów metody dochodowej wyceny przedsiębiorstwa. Opiera się on na założeniu, że wartość danego przedsiębiorstwa odpowiada teraźniejszej wartości przyszłych prognozowanych przepływów pieniężnych uzyskiwanych z działalności przedsiębiorstwa w przyszłości. Prognozuje się więc planowane przychody ze sprzedaży netto.

Metoda DCF określa, że dana firma jest warta tyle, ile wynosi wartość przewidywanych nadwyżek finansowych, które będą miały miejsce w kolejnym okresie działalności z uwzględnieniem oceny stopnia ryzyka. Discounted cash flow najczęściej stosuje się w zarządzaniu korporacyjnym, analizach inwestycji finansowych oraz w rozwoju rynku nieruchomości.

Na czym polega wycena DCF?

By móc określić wartość bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych, należy przeprowadzić proces dyskontowania. Wówczas można otrzymać wysokość stopy dyskonta, która wynika ze zmienności wartości pieniądza w czasie. Obrazuje ona stosunek przyszłego kapitału do bieżącego. W przypadku DCF wartość bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych szacuje się jako niższą niż uzyskaną w bieżącym roku, czyli określa się, że dana suma pieniędzy będzie w przyszłości, np. za rok, mniej warta niż obecnie. Wynika to z faktu ewentualnego zainwestowania bieżącej nadwyżki kapitałowej w celu osiągnięcia dodatkowych przychodów. Stosuje się zatem stopę dyskonta na poziomie mniejszym niż 1.

Jakie warianty DCF wyróżniamy?

Wyróżnia się kilka wariantów metody dochodowej wyceny przedsiębiorstwa. Zaliczają się do nich:

FCFE (ang. Free Cash Flows to Equity) – metoda przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitałów – zakłada podejście własnościowe, co oznacza, że jest skierowana do właścicieli kapitału spółki i dotyczy przepływów tylko im przynależnych; opiera się na wolnych przepływach pieniężnych, czyli nadwyżkach lub niedoborach środków pieniężnych powstałych w wyniku działalności inwestycyjnej lub operacyjnej, pozostałych po uregulowaniu wszelkich należności wobec inwestorów.





– – zakłada podejście własnościowe, co oznacza, że jest skierowana do właścicieli kapitału spółki i dotyczy przepływów tylko im przynależnych; opiera się na wolnych przepływach pieniężnych, czyli nadwyżkach lub niedoborach środków pieniężnych powstałych w wyniku działalności inwestycyjnej lub operacyjnej, pozostałych po uregulowaniu wszelkich należności wobec inwestorów. TCF (ang. Total cash flow) – metoda totalnych przepływów pieniężnych .





– . APV (ang. Adjusted present value) – metoda skorygowanej wartości bieżącej – zakłada podejście podmiotowe; wycena spółki odbywa się na podstawie przepływów pieniężnych generowanych dla właścicieli oraz wierzycieli dyskontowanych stopą dyskontową stanowiącą nielewarowany koszt kapitału własnego. Oparta jest na założeniu, iż suma kapitału własnego i obcego stanowi wartość przedsiębiorstwa wolnego od długów, do których należy dodać bieżącą wartość netto przepływów wynikających ze zmniejszenia podatku dochodowego z uwagi na spłacane odsetki od kredytu.





– zakłada podejście podmiotowe; wycena spółki odbywa się na podstawie przepływów pieniężnych generowanych dla właścicieli oraz wierzycieli dyskontowanych stopą dyskontową stanowiącą nielewarowany koszt kapitału własnego. Oparta jest na założeniu, iż suma kapitału własnego i obcego stanowi wartość przedsiębiorstwa wolnego od długów, do których należy dodać bieżącą wartość netto przepływów wynikających ze zmniejszenia podatku dochodowego z uwagi na spłacane odsetki od kredytu. FCFF (ang. Free Cash Flow to the Firm) – metoda przepływów przedsiębiorstwa jako całości – zakłada podejście podmiotowe; oparta jest na przepływach przynależnych właścicielom kapitału własnego oraz wierzycielom.





– – zakłada podejście podmiotowe; oparta jest na przepływach przynależnych właścicielom kapitału własnego oraz wierzycielom. WACC (ang. Weighted average cost of capital) – metoda średniego ważonego kosztu kapitału – zakłada podejście podmiotowe; polega na zastosowaniu średniego ważonego kosztu kapitału, dzięki któremu można wskazać, na jakim poziomie kształtuje się przeciętny względny koszt kapitału przeznaczonego na inwestycje przedsiębiorstwa przy angażowaniu danego kapitału.

Jak przeprowadzić DCF? Etapy

Stosowanie wyceny przedsiębiorstwa według metod dochodowych ma sens w przypadku firm zdolnych do generowania nadwyżek przepływów pieniężnych w przyszłości. Do przeprowadzenia DCF konieczne jest przygotowanie i przejście przez kolejne etapy tej metody wyceny. Etapy metody wyceny przepływów przedsiębiorstwa DCF wyglądają następująco:

Model biznesowy – przedstawienie i dokładne opisanie elementów modelu biznesowego wycenianego przedsiębiorstwa. Analiza mikrootoczenia – przeprowadzenie analizy dotyczącej współpracy z kontrahentami, klientami, ocena konkurencji i powiązań z nią, określenie rodzajów współpracy z partnerami. Analiza rynkowa – ocena całego sektora gospodarczego, w którym wyceniana firma prowadzi swoją działalność. Pod uwagę należy wziąć prognozowany całkowity wzrost wartości sprzedaży wszystkich firm danego sektora rynku. Na tym etapie należy określić bieżącą wartość sprzedaży oraz określić możliwości jej wzrostu w kolejnych latach. Model finansowy – stworzenie rozbudowanego arkusza kalkulacyjnego, w którym zawarte będą wszystkie zmienne wpływające na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Analiza finansowa – polega na zmierzeniu wartości ekonomicznych i pozwala określić bieżącą kondycję finansową firmy; przygotowując analizę finansową, należy wziąć pod uwagę koszty, wyniki finansowe netto, dynamikę przychodów, rentowność, efektywność zarządzania finansami, bieżącą sytuację oraz płynność finansową. Prognoza finansowa – zestawienie prognoz dotyczących przyszłych zysków oraz strat, jakie może ponieść firma, a także rachunek przepływów pieniężnych, do określenia których stosuje się wskaźniki:

– wskaźnik cyklu zobowiązań,

– wskaźnik cyklu zapasów,

– wskaźnik cyklu należności. Analiza wskaźników makroekonomicznych oraz analiza finansowa wyników konkurencji – wypracowanie zmiennych wpływających na stopę dyskonta. Podsumowanie wyceny DCF – analiza i opis przedstawionych wartości.

Zalety i wady metody DCF

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF jest najczęściej stosowanym sposobem przeprowadzenia wyceny firmy. Jej zastosowanie ma sens w przypadku chęci sprzedaży firmy czy pozyskania inwestora. Należy ją wykonać, gdy jest się pewnym poczynionych założeń i wszelkich kosztów, kwot, liczb i szczegółów zastosowanych na poszczególnych etapach. Warto wspomnieć o zaletach i wadach tego rozwiązania. Sprawdź, czy warto skorzystać z tej metody w Twoim przedsiębiorstwie.



Zalety metody wyceny DCF:

– przedstawia wszystkie główne założenia firmy,

– przedstawia przyszłe oczekiwania i prognozy finansowe firmy przy użyciu danego ryzyka,

– zawiera wszelkie najistotniejsze parametry dla inwestora,

– umożliwia wykorzystanie jej do obliczenia wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji,

– daje możliwość posłużenia się nią w przypadku analizy przejęć i fuzji,

– jest uniwersalnym narzędziem odpowiednim do użycia różnych wartości w celu wybrania najkorzystniejszego wariantu.

Wady metody wyceny DCF:

– konieczność prowadzenia skomplikowanych obliczeń,

– konieczność stworzenia modelu finansowego z użyciem dużej ilości danych dotyczących przedsiębiorstwa,

– jest podatna na błędy, przez co może zawierać fałszywą wycenę spółki w przypadku błędu w poczynionych wyliczeniach,

– sprawdza się głównie w przypadku dużych firm z ustabilizowaną pozycją rynkową.

