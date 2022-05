Inwestor - kim jest i czym się zajmuje?

Inwestor: definicja

Inwestor toosoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która inwestuje wolne czasowo środki finansowe w przedsięwzięcia mogące przynieść jej zysk.Jest to podmiot gospodarczy, który w warunkach ryzyka dokonuje inwestycji kapitałowej poprzez stworzenie lub zakup elementów majątku w celu odniesienia w przyszłości zysku z zainwestowanego kapitału.

Czym zajmuje się inwestor?

Na inwestorze spoczywa wielka odpowiedzialność, dlatego powinien on być osobą dojrzałą i rozważną. Do jego zadań należą:

analiza i dokładnie przyglądanie się obiektowi inwestycyjnemu , aby móc określić ewentualne korzyści i straty;

uzyskanie zgody na realizację inwestycji w zależności od terenu i rodzaju działalności;

obserwacja obiektu inwestycji po zainwestowaniu;

nadzór nad rozwojem obiektu inwestycji po zainwestowaniu.

Rodzaje inwestycji

Istnieją różne rodzaje inwestycji a wraz z nimi różne typy inwestorów.Inwestorzy mogą bowiem inwestować w różne dobra, na przykład papiery wartościowe, nieruchomości, dzieła sztuki czy inne dostępne na rynku aktywa, aby z czasem wykorzystać wzrost ich wartości i móc sprzedać je z zyskiem.

Wyróżniamy:

inwestora strategicznego - kontroluje i pomaga rozwijać spółkę, w której posiada minimum połowę akcji;

inwestora instytucjonalnego - swój kapitał przeznacza na inwestycję w papiery wartościowe;

inwestora zastępczego - wykonuje czynności, zastępując inwestora bezpośredniego;

inwestora indywidualnego - przeznacza własne środki finansowe na wybrane przez niego działalności;

inwestora portfelowego - bardziej skupia się na inwestowaniu w papiery wartościowe niż na działalnościach gospodarczych;

inwestora finansowego - przeznacza pieniądze na rozwój przedsiębiorstwa i zazwyczaj rezygnuje z inwestowania po kilku latach.

Oprócz wyżej wymienionych wyróżniamy również inwestora biernego, czynnego i budowlanego.

Inwestor bierny i czynny – podstawowe różnice

Inwestor bierny (pasywny) wiąże się z inwestowaniem indeksowym, czyli pasywną giełdową strategią inwestycyjną. Polega to na zakupie aktywów bez próby oceny ich wartości. W tym przypadku portfel inwestycyjny jest skonstruowany w taki sposób, aby możliwie jak najdokładniej odzwierciedlał i przewidywał zachowanie się określonego indeksu giełdowego. Inwestor czynny z kolei dokonuje działań finansowych z nastawieniem na szybkie osiągnięcie dużego zysku. Działania te najczęściej dotyczą krótkoterminowych inwestycji.

Kim jest inwestor budowlany?

Inwestor budowlany przeznacza pieniądze na realizację procesu budowlanego. Może to być właściciel lub dzierżawca obiektu. Tylko on ma prawo uzyskać pozwolenie na budowę. Do obowiązków inwestora budowlanego należy zorganizowanie placu budowy, w tym opracowanie projektu budowy, wybór kierownika budowy, opracowanie zasad BHP oraz wykonanie i odbiór robót budowlanych. Inwestor budowlany może zlecić przeprowadzenie procesu budowlanego innemu podmiotowi jako inwestorowi zastępczemu. Inwestor budowlany może jednocześnie realizować funkcje pozostałych uczestników procesu budowlanego(o ile posiada stosowne uprawnienia). Nie wolno jednak łączyć funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Ryzyko inwestycji

Inwestor ponosi całkiem spore ryzyko straty zainwestowanego kapitału. Dlatego też często działa na zlecenie lub w porozumieniu z innym podmiotem dysponującym stosownym kapitałem, dzięki czemu może liczyć na premię z dokonanej inwestycji. Poza tym, zanim wykona jakiekolwiek działanie musi opracować odpowiednią strategię, a następnie mądrze zarządzać inwestycją. Przed podjęciem decyzji powinien dokładnie przeanalizować sytuację i nie kierować się emocjami, tylko zdrowym rozsądkiem.

Specjalna strefa ekonomiczna – co to takiego?

. Inwestorzy, którzy działają w obrębie SSE, mogą uzyskać pomoc regionalną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT). Celem funkcjonowania SSE jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez m.in. przyciąganie nowych inwestorów, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy. Jednak

(kiedy to weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji)

, a nie tylko na terenach objętych SSE.

