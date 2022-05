Struktura organizacyjna firmy - co to jest?

Struktura organizacyjna firmy: definicja

Struktura organizacyjna firmy to ogół zależności hierarchicznych i funkcjonalnych zachodzący między poszczególnymi stanowiskami, działami i innymi komórkami przedsiębiorstwa. Pozwala na formalne określenie zależności między pracownikami. Zapewnia sprawniejszy przepływ informacji oraz podaje zakres odpowiedzialności wszystkich jednostek w firmie. Oczywiście nie istnieje jedna idealna struktura organizacyjna, która zapewni prężne funkcjonowanie i rozwój każdej firmy. Wybór jest indywidualny dla każdego przedsiębiorstwa.

Elementy struktury firmy

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa składa się z 3 podstawowych elementów:

regulaminu organizacji - to dokument, który reguluje całościowy porządek i rozkład kompetencji w firmie (określa hierarchię);

- to dokument, który reguluje całościowy porządek i rozkład kompetencji w firmie (określa hierarchię); opisu stanowisk pracy - określa kwalifikacje, zakres obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk (wytyczne dla pracowników);

- określa kwalifikacje, zakres obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk (wytyczne dla pracowników); schematu organizacyjnego – model struktury firmy przedstawiony w sposób graficzny (pokazuje zależności między pracownikami).

Zasady tworzenia struktury firmy

Aby stworzyć sprawnie funkcjonującą strukturę organizacyjną firmy, należy dostosować się do kilku podstawowych zasad. Należą do nich:

zasada celowości – polega na jasnym i wyraźnym określeniu celów przedsiębiorstwa;

– polega na jasnym i wyraźnym określeniu celów przedsiębiorstwa; zasada minimalnej złożoności – maksymalna minimalizacja złożoności struktury organizacyjnej;

– maksymalna minimalizacja złożoności struktury organizacyjnej; zasada wykorzystania potencjału ludzkiego – mówi o tym, że tworząc odpowiednie komórki, należy przyporządkować do nich osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i umiejętności;

– mówi o tym, że tworząc odpowiednie komórki, należy przyporządkować do nich osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i umiejętności; zasada jednolitości kierownictwa – mówi, że dany pracownik lub grupa pracowników powinna być podległa tylko jednemu kierownikowi, który będzie wydawał im polecenia;

– mówi, że dany pracownik lub grupa pracowników powinna być podległa tylko jednemu kierownikowi, który będzie wydawał im polecenia; zasada dostosowania do warunków zewnętrznych – struktura organizacyjna przedsiębiorstwa powinna zostać dostosowana do warunków zewnętrznych, takich jak np. grupa klientów, charakter rynku itp.;

– struktura organizacyjna przedsiębiorstwa powinna zostać dostosowana do warunków zewnętrznych, takich jak np. grupa klientów, charakter rynku itp.; zasada racjonalności nadzoru – polega na tym, aby wielkość zespołu, który podlega pojedynczemu kierownikowi była racjonalna;

– polega na tym, aby wielkość zespołu, który podlega pojedynczemu kierownikowi była racjonalna; zasada specjalizacji – dotyczy grupowania elementów struktury według możliwie jednorodnych zadań.

Struktura organizacyjna firmy – projektowanie

Zanim wdroży się daną strukturę organizacyjną, należy ją odpowiednio i skrupulatnie zaprojektować, skupiając się na:

elementach danej struktury, czyli określić stanowiska pracy;

pogrupowaniu stanowisk pracy wg odpowiednich kryteriów oraz ustaleniu hierarchii i zależności między nimi;

przypisaniu każdej komórce organizacyjnej (stanowisku) cele i zadania;

określeniu relacji pomiędzy komórkami;

rozmieszczeniu uprawnień decyzyjnych.

To bardzo ważne, aby pamiętać o każdym z wyżej wymienionych czynników. Pominięcie chociaż jednego może skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem całego przedsiębiorstwa.

Najczęściej stosowane typy struktur organizacyjnych

Struktury organizacyjne można podzielić pod względem różnych kryteriów. Wyróżniamy wiele typów struktur, m.in.:

strukturę płaską,

strukturę smukłą,

strukturę liniową,

strukturę funkcjonalną,

strukturę liniowo-sztabową,

strukturę dywizjonalną,

strukturę macierzową,

strukturę procesową,

strukturę sieciową.

Najbardziej popularne to struktura: płaska, smukła, liniowa, funkcjonalna i liniowo-sztabowa.

Struktura płaska

Struktura organizacyjna płaska cechuje się małą liczbą szczebli zarządzania.Jej zaletą jest szybki i mało zniekształcony przepływ informacji oraz duża samodzielność i możliwość inicjatywy pracowników. Istnieje jednak pewne ryzyko. Ten typ struktury ograniczony nadzór nad pracą, co może mieć różne konsekwencje w zależności od jakości wykonywania obowiązków przez pracowników.

Struktura smukła

Struktura smukła odznacza się dużą liczbą szczebli zarządzania. Usprawnia działanie firmy przez bezpośredni nadzór kierowników nad pracownikami, ułatwia kontrolowanie i koordynowanie pracy, a co za tym idzie, zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów. Ten typ struktury pozwala na szczegółową specjalizację zadań. Niestety jej wadą jest w tym przypadku dłuższa droga przepływu informacji oraz ryzyko autonomizacji poszczególnych działów.

Struktura liniowa

Struktura liniowa ma to do siebie, że zakłada obecność większej liczby osób z kadry zarządzającej. Kierownik ma pod sobą określoną ilość pracowników. Z kolei kierownicy na wyższym szczeblu zarządzają kierownikami z niższego poziomu. W tej sytuacji pracownik podlega tylko jednemu kierownikowi, co ułatwia kontakt i utrzymanie dyscypliny oraz wpływa na ich bliższe relacje. Niestety w tym przypadku mamy silną centralizację władzy i ryzyko wystąpienia “głuchego telefonu” podczas przepływu informacji.

Struktura funkcjonalna

W strukturze organizacyjnej funkcjonalnej powołuje się kierowników o różnych specjalnościach, ograniczając w ten sposób nadmiar zadań. Pracownik ma zatem kilku przełożonych, jednak każdy z nich wydaje mu polecenia tylko ze swojego obszaru. Zaletą takiego rozwiązania jest odciążenie kierowników, którzy mogą skupić się na najważniejszych zadaniach, jednak z drugiej strony trudno jest w takiej sytuacji utrzymać stałe relacje pomiędzy jednostkami.

Struktura liniowo-sztabowa

Ich zadaniem jest wspomaganie działania poszczególnych sektorów firmy. Taki układ umożliwia zachowanie jednoosobowego kierownictwa przy jednoczesnej pracy rady ekspertów i doradców z komórek sztabowych. Dodatkowo ich działalność odciąża menedżerów i zwalnia ich z konieczności zajmowania się czasochłonnymi sprawami. Minusem jest jednak wysoki koszt utrzymania ekspertów oraz ryzyko bezkrytycznego przyjmowania lub odrzucania rad specjalistów i autonomizacja komórek funkcjonalnych.

