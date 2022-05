Finansowy program partnerski — co to jest i jak działa?

Czym są finansowe programy partnerskie?

Finansowy program partnerski, zwany też programem afiliacyjnym, to współpraca marketingowa strony zwanej wydawcą oraz podmiotu oferującego różne usługi, najczęściej bankowe, finansowe lub brokerskie.

Mianem wydawcy określa się właściciela bloga, strony internetowej, forum itp. W ramach przystąpienia do finansowego programu partnerskiego umieszcza on na swojej witrynie reklamę danej usługi lub instytucji, np. kredytu hipotecznego, a w zamian za to otrzymuje wynagrodzenie od banku za każdym razem, gdy jakiś użytkownik Internetu zdecydował się na wybór reklamowanego kredytu drogą kliknięcia w baner reklamowy dostępny właśnie na stronie wydawcy.

W grę wchodzą nie tylko banery reklamowe, ale również linki odsyłające do formularzy wyboru produktów, ich opisów, systemów do dokonania transakcji — wszystkiego, co angażuje użytkownika i zbliża go do zakupu.

Jak zarobić na finansowym programie partnerskim?

Oferty przystąpienia do finansowych programów partnerskich zawierają najczęściej model wynagradzania wydawców w sposób Cost Per Sale (CPS) lub Cost Per Lead (CPL).

Cost Per Sale przewiduje otrzymanie zapłaty za każdego nowego pozyskanego klienta, który, dzięki przekierowaniu z danej strony, dokonał konkretnego zakupu. Możliwe jest nawet ustalenie procentu od każdej takiej transakcji.

Cost Per Lead gwarantuje wynagrodzenie dla wydawcy za każdego potencjalnego nowego klienta, czyli np. za osobę, która, klikając w baner reklamowy banku, znalazła się na stronie z formularzem kontaktowym dla osób rozważających powzięcie kredytu hipotecznego i wypełniła go. Osoba ta podjęła pierwszy krok, aby stać się realnym klientem banku, ale nie dokonała jeszcze zakupu. Niemniej w modelu Cost Per Lead wydawca może otrzymać zapłatę także za takiego użytkownika.

Mniej popularnym, ale także obecnym modelem współpracy w finansowym programie partnerskim, jest Cost Per Thousand (CPT). Wydawca decydujący się na otrzymywanie gratyfikacji w ten sposób, powinien oczekiwać wynagrodzenia za każde tysiąc kliknięć w dany baner, link, widżet itd. Jest to opcja dobra dla właścicieli stron generujących naprawdę duży ruch użytkowników.

W każdym z modeli wydawca może wynegocjować otrzymywanie prowizji od każdej dokonanej przez użytkownika transakcji, stałą stawkę wynagrodzenia, niezależnie od ilości pozyskanych klientów albo połączenie obu tych opcji (stała, pomniejszona stawka plus prowizje od zakupów).

Jak mierzyć zyski z finansowego programu partnerskiego?

Wydawca przystępujący do finansowego programu partnerskiego podpisuje umowę o współpracy, która określa jej szczegółowy charakter. Program udostępnia wydawcy specjalne narzędzia, dzięki którym może on m.in. monitorować to, ilu odwiedzających jego stronę kliknęło w zamieszczony baner, link itp. i jakie są, tym samym, jego zyski.

Wydawca a rodzaj finansowego programu partnerskiego

Przystąpić do finansowego programu partnerskiego może każdy właściciel dowolnej strony Internetowej, niemniej nie każdy powinien liczyć na realne zyski. Dotyczy to zwłaszcza niszowych stron tematycznych, które generują mały ruch. W ich przypadku także może pojawić się dochód, ale być może wydawca będzie musiał poczekać na niego nieco dłużej np. z powodu zasady wypłacania wynagrodzenia dopiero po osiągnięciu pewnego pułapu zysku.

Jeśli wydawca prowadzi bloga o tematyce motoryzacyjnej, to nie przyciągnie wielu potencjalnych poszukiwaczy odpowiedniego kredytu hipotecznego. Jeśli prowadzi stronę dotyczącą finansów i strona ta generuje duży ruch, a wydawca uchodzi za eksperta w dziedzinie — wówczas może z powodzeniem skorzystać z programu o tematyce bankowej. Kluczem jest zatem odpowiedni dobór dziedziny danego finansowego programu partnerskiego oraz wizerunek wydawcy, to czy będzie on w stanie przekonać klienta do danego produktu.

Finansowe programy partnerskie dotyczą różnej tematyki, nie tylko promowania ofert banków, chwilówek czy usług brokerskich. Niemniej te związane z finansami są obecnie najpopularniejsze, a użytkowników sieci, poszukujących właśnie w Internecie, najlepszych produktów bankowych, jest bardzo dużo.

Po stronie reklamodawcy główną zaletą finansowych programów partnerskich jest stosunkowo niski koszt rozprowadzania swojej oferty w sieci oraz szansa na dotarcie do zupełnie nowych grup potencjalnych klientów. Dla wydawcy jest to natomiast perspektywa uzyskania dodatkowego źródła dochodu.

W Internecie istnieje kilka rankingów porównujących funkcjonujące na rynku finansowe programy partnerskie. Autorzy takich zestawień omawiają szczegóły każdego programu, dzielą się osobistymi opiniami i zwracają uwagę na najważniejsze kwestie. Warto zapoznać się z przynajmniej dwoma takimi rankingami przed dokonaniem wyboru konkretnego finansowego programu partnerskiego.

