Pomysły na własną firmę z niskim kapitałem

Z czym wiąże się posiadanie własnej firmy?

Własna firma często kojarzy się z samymi zaletami – wolnością, bogactwem czy sporą ilością czasu wolnego. W rzeczywistości tak naprawdę jest to duża odpowiedzialność. Jeśli zamierzasz prowadzić działalność jednoosobową i zyski mają być Twoim jedynym źródłem dochodu, to w przypadku niepowodzenia musisz liczyć się z tym, że nie tylko możesz nie mieć środków na bieżące potrzeby, ale też możesz się zadłużyć. Jeśli zaś planujesz zatrudnić pracowników, to ciąży na Twoich barkach ich stabilność finansowa i zawodowa. Dla niektórych przedsiębiorców może to wiązać się z dużym stresem.

Pierwsze „schody” pojawiają się już na samym początku, gdyż sama rejestracja firmy składa się z wielu etapów. Aby oszczędzić sobie nerwów i dodatkowej biurokracji, warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Jako właściciel firmy musisz również pamiętać o regularnych opłatach za ZUS czy płaceniu podatków. Koszty będą tym większe, im więcej planujesz zatrudnić pracowników. Należy też pamiętać o dotrzymywaniu wszelkich terminów zarówno w przypadku rozmaitej dokumentacji, jak i opłat, wynagrodzeń.

Oczywiście prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się również z wcześniej już wspomnianą wolnością – sam decydujesz co i kiedy zrobisz. W zależności od rodzaju branży, możliwe jest także dopasowanie grafiku pracy do własnych preferencji, dzięki czemu możesz np. pracować po kilkanaście godzin dziennie, ale tylko przez 3 dni w tygodniu, czy codziennie przez raptem kilka godzin. W niektórych zawodach są też takie przypadki, że to właśnie od przedsiębiorcy może zależeć, jak wysokie będą jego zarobki.

Warto też na samym początku otwierania własnej firmy udać się do Urzędu Pracy, aby tym samym zapytać o bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Oczywiście wiąże się z tym sporo dodatkowych dokumentów do złożenia, ale często nowi przedsiębiorcy mogą zyskać od 19 do nawet 24 000 zł. Przyznane środki można przeznaczyć na niezbędny do pracy sprzęt, remont lokalu czy rozwój pomysłu.

Otworzenie własnej działalności – wady i zalety

Otworzenie i prowadzenie własnej firmy wiąże się zarówno z wieloma zaletami, jak i wadami. Zanim zaczniesz wcielać w życie swój niezwykły plan budowy przedsiębiorstwa, w pierwszej kolejności radzimy dokładnie przeanalizować każdy z poniższych punktów.

Wady prowadzenia własnej działalności:



biurokracja i mnóstwo dodatkowych obowiązków,

konieczność pilnowania terminów, rozmaitych opłat i składek we własnym zakresie,

nieregularna wysokość dochodów,

konieczność odprowadzania wszelkich składek we własnym zakresie,

możliwa praca o różnych porach dnia i nocy, również w dni uznawane powszechnie za wolne,

wysokość emerytury uzależniona od zysków,

możliwość niepowodzenia, co może wiązać się nawet z zadłużeniem.

Zalety prowadzenia własnej działalności:

budowanie własnej marki na rynku,

spełnianie marzenia o własnej działalności i związanym z tym sukcesem zawodowym,

brak kontroli przełożonego, ponieważ sam jesteś swoim szefem,

brak ograniczeń związanych z czasem pracy,

wysokość zarobków uzależniona od zaangażowania i czasu pracy,

brak obowiązku składania podań o urlop – pracujesz i odpoczywasz kiedy chcesz.

Własna firma z niskim kapitałem a lokalny biznes

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem własnej działalności, ale już na samym jej początku dysponujesz jedynie małym kapitałem, to zamiast marzyć o stworzeniu wielkiej i rozpoznawalnej w całym kraju firmy, warto na początek skupić się na małym, lokalnym biznesie. Co to jest biznes lokalny? Jest to przedsiębiorstwo niewielkich rozmiarów, które prowadzisz jedynie na terenie swojego miasta, wsi czy też dużego miasta, w którym mieszkasz.

Warto tutaj zauważyć, że cała działalność skupia się na prowadzeniu jej tylko w jednym miejscu. Taki sposób niesie za sobą zarówno wady, jak i zalety. Wadą jest z pewnością ograniczony zasięg klientów, który skupia się jedynie na mieszkańcach danej okolicy. Zaletą jest z kolei fakt, że jeśli odpowiednio dopasujesz branżę do potrzeb lokalnych, to zyskasz stałych klientów i równie stały zysk.

Pozostaje pytanie – jak zatem wpisać się w odpowiednią niszę? Przede wszystkim daj sobie czas na długie poszukiwania i zastanów się, czego brakuje mieszkańcom w Twoim mieście lub co jest warte poprawy np. jakości świadczonych usług. Możesz takie rozważania przeprowadzić zarówno od strony potencjalnego pracownika, jak i konsumenta. Jeśli przykładowo po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy „praca Rzeszów” nie znajdziesz ofert dotyczących pracy w branży IT albo wiesz z doświadczenia, że mimo wielu chętnych klientów nie ma w mieście dostępu do cateringu dietetycznego, a Twoje zainteresowania i kwalifikacje akurat odpowiadają danej branży, to już masz gotowe rozwiązanie na udany biznes!

Najlepsze pomysły na mały biznes z niskim kapitałem

Mogłoby się błędnie wydawać, że aby otworzyć własną firmę trzeba na początek mieć odłożoną całkiem pokaźną sumę pieniędzy, którą należy zainwestować w rozwój własnej działalności. Nic bardziej mylnego! Tak naprawdę istnieje mnóstwo branż i pomysłów na biznes, do których w zupełności wystarczy niski kapitał. Dodatkowo, wiele z nich możesz rozpocząć już w trakcie pracy na etacie, dzięki czemu płynnie uda Ci się przejść z jednej pracy do drugiej. Pamiętaj tylko, żebyś zakładając własną działalność robił to, co sprawia Ci przyjemność. Dzięki temu zawsze będziesz oddawał się pracy z radością i chęcią.

Mały gabinet kosmetyczny

Mogłoby się wydawać, że nie ma nic trudnego w zrobieniu paznokci hybrydowych czy pomalowaniu rzęs i brwi henną. Okazuje się jednak, że bardzo dużo kobiet nie ma na takie zabiegi czasu, umiejętności bądź chęci i woli w tym celu udać się do profesjonalistki. Na początku można zakupić wszystkie niezbędne narzędzia, odbyć kursy i świadczyć usługi kosmetyczne w domach klientek po godzinach pracy. Z czasem, kiedy biznes się rozwinie, można wynająć lokal i w pełni zająć się własną działalnością.

Fotografia okolicznościowa na ślub, komunię, chrzciny

Jeśli jesteś kreatywny, a dodatkowo masz smykałkę do robienia pięknych zdjęć, warto rozważyć pomysł na zajęcie się profesjonalną fotografią. Choć konkurencja na rynku jest naprawdę duża, to prawdziwie zdolnych fotografów jest niewiele. Na początku dobrym pomysłem będzie wzięcie udziału w kilku szkoleniach, gdzie dowiesz się nie tylko jak robić zdjęcia i poznasz sekretne tajniki branży, ale też nauczysz się kompletować niezbędne do pracy narzędzia.

Własny lokal gastronomiczny

Wychodząc na miasto można z łatwością znaleźć lokale gastronomiczne, w których za niewielką kwotę można zjeść smaczny posiłek. Nie jest to jednak żadną przeszkodą dla Ciebie, jeśli również uwielbiasz gotować i chciałbyś otworzyć własną restaurację, kawiarnię czy nawet food trucka. Wystarczy, abyś dokładnie sprawdził jakiego rodzaju kuchni brakuje w Twoim mieście lub najbliższej okolicy. Burza mózgów z najbliższymi przyjaciółmi pozwolić Ci również znaleźć ciekawe rozwiązania, które pomogą wyróżnić Ci się na gastronomicznej mapie miasta.

Profesjonalne konsultacje ślubne

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, zorganizowaną i odpowiedzialną, a dodatkowo uwielbiasz organizować przyjęcia i interesujesz się tematyką ślubną, to zawód konsultanta ślubnego będzie dla Ciebie idealny! Tak jak w każdej branży, warto na początek wziąć udział w różnych szkoleniach organizowanych przez doświadczonych wedding plannerów, jak również podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie mody ślubnej, trendów florystycznych, atrakcji weselnych itd. Nie musisz od razu wynajmować własnego gabinetu, ale z czasem, kiedy zadowolone z Twoich usług pary ślubne zaczną Cię polecać znajomym, otworzenie własnego biura stanie się koniecznością.

Wynajem samochodów

Początkowo tego rodzaju pomysł na biznes może wydawać się sporym wydatkiem, ale nie musisz od razu skompletować całej floty różnorodnych pojazdów, by wynajmować auta. Wystarczy jeden samochód, a z czasem z zysków możesz kupować coraz więcej aut lub brać je w leasing, które będziesz wynajmował na różne okazje. Kompletując swoją flotę pamiętaj, żeby skupić się zarówno na samochodach do jazdy na co dzień, dużych autach dostawczych do przewożenia np. mebli, jak również na eleganckich czy nawet zabytkowych pojazdach, które klienci będą mogli wykorzystać do sesji, na ślub lub chociażby na własną studniówkę.

