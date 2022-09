Przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość - jak to zrobić? Na czym polega?

W życiu bywają różne sytuacje, dlatego wiązanie się z bankiem kredytem hipotecznym na długi okres spłaty, często jest obarczony ryzykiem. Dlaczego? Nigdy nie wiemy, w jakim miejscu znajdziemy się za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. W przypadku kredytów hipotecznych, często spłata jest rozłożona nawet na 25 czy 30 lat. Przez tak długi okres wiele może się zmienić. Zakupiona na kredyt nieruchomość może już nie spełniać naszych oczekiwań, być zbyt ciasna, np. w przypadku powiększenia rodziny, czy lokalizacja przestanie odpowiadać naszym potrzebom. Jeśli marzysz o domu przy lesie czy jeziorze, ale obawiasz się, że jeszcze przez następne lata musisz mieszkać w mieszkaniu w bloku, na które wziąłeś kredyt – wiedz, że wcale tak nie jest. Banki oferują bowiem przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość. Jak to działa i od czego należy zacząć całą procedurę?

Jak zrezygnować z nieruchomości z kredytem hipotecznym?

Chęć wyprowadzki do innego miasta, kraju czy nawet na inne osiedle lub dzielnicę rodzi w głowie wiele pytań – co zrobić z obecnym mieszkaniem, które nadal jest w posiadaniu banku z uwagi na spłacany kredyt hipoteczny? Możliwe jest wówczas wykonanie jednej z poniższych czynności:



całkowita spłata kredytu hipotecznego – często jest to oczywiście trudne do wykonania, zwłaszcza, gdy do spłaty została jeszcze znaczna część kredytu. Mało kto dysponuje tak dużymi oszczędnościami, które mogłyby pokryć pozostałą kwotę zobowiązania. Jeśli jednak jest taka możliwość, warto z niej skorzystać, by pozbyć się ciążącego kredytu i rosnących odsetek.

– często jest to oczywiście trudne do wykonania, zwłaszcza, gdy do spłaty została jeszcze znaczna część kredytu. Mało kto dysponuje tak dużymi oszczędnościami, które mogłyby pokryć pozostałą kwotę zobowiązania. Jeśli jednak jest taka możliwość, warto z niej skorzystać, by pozbyć się ciążącego kredytu i rosnących odsetek. sprzedaż mieszkania z kredytem – banki umożliwiają sprzedaż nieruchomości objętej kredytem hipotecznym. W tym przypadku należy zawrzeć umowę kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz uzyskać od banku zaświadczenie o aktualnej kwocie zadłużenia oraz promesę wykreślenia wpisu z ksiąg wieczystych. Przepisy obejmujące prawo bankowe dopuszczają możliwość cesji kredytu na inną osobę.

– banki umożliwiają sprzedaż nieruchomości objętej kredytem hipotecznym. W tym przypadku należy zawrzeć umowę kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz uzyskać od banku zaświadczenie o aktualnej kwocie zadłużenia oraz promesę wykreślenia wpisu z ksiąg wieczystych. Przepisy obejmujące prawo bankowe dopuszczają możliwość cesji kredytu na inną osobę. przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość – to najprostsze rozwiązanie, które umożliwia właścicielowi mieszkania lub domu z kredytem spełnienia chęci zmiany nieruchomości na inną, która zostanie objęta hipoteką. Szczegóły na ten temat znajdziesz poniżej.

Przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość – na czym polega?

Jeśli w Twojej głowie pojawi się chęć zmiany mieszkania na inne, ale obawiasz się, że będzie to niemożliwe z uwagi na spłacany kredyt hipoteczny, jesteś w błędzie. Banki umożliwiają przeniesienie kredytu hipotecznego na inne mieszkanie lub dom. Jest to proces długotrwały i wymagający dostarczenia stosownych dokumentów, lecz warto poznać jego poszczególne etapy.

Jak wygląda przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość? W pierwszym kroku wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku do banku, w którym masz swój kredyt hipoteczny. Wraz z wnioskiem należy przygotować operat szacunkowy nieruchomości. Następnie należy uzbroić się w cierpliwość, bowiem cały proces może potrwać nawet kilka tygodni. Bank musi zapoznać się z zapisami znajdującymi się w księgach wieczystych oraz dokładnie przeanalizować zdolność kredytową klienta. Dlaczego? Bowiem od momentu wnioskowania o kredyt hipoteczny jego zdolność mogła się zmienić, np. poprzez zmianę sytuacji materialnej, zmianę pracy i osiąganie dochodów w innej wysokości. To kluczowy czynnik, który w dużej mierze zadecyduje o tym, czy bank zgodzi się na przeniesienie hipoteki, czy wyda decyzję odmowną.

Jeśli wniosek o przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość zostanie pozytywnie rozpatrzony, otrzymasz zgodę na wykreślenie wpisu o zabezpieczeniu hipotecznym banku na nieruchomości z księgi wieczystej. Ten etap może trwać najdłużej, bowiem wymagane jest złożenie do sądu wniosku o wykreślenie wpisu. Wszystko jednak zależy od danego sądu. Po zakończeniu tej procedury następuje przeniesienie hipoteki na nową nieruchomość. Należy ustanowić hipotekę na nowym mieszkaniu lub domu. Jeśli proces zakupu nieruchomości dopiero się rozpoczyna, konieczne będzie dostarczenie do banku przedwstępnej umowy zakupu, a po udanej transakcji – aktu notarialnego.

Tak wygląda procedura przeniesienia hipoteki na inne mieszkanie, dom czy pozostały rodzaj nieruchomości. Jest to proces wymagający czasu, dlatego, rozważając zmianę miejsca zamieszkania, należy mieć to na uwadze.

Jak przenieść hipotekę na inną nieruchomość?

Na barkach kredytobiorcy spoczywają tylko dwie czynności, które musi wykonać w związku z chęcią przeniesienia kredytu hipotecznego na inną nieruchomość. Warto udać się do stacjonarnego oddziału banku, by ustalić wszelkie szczegóły z konsultantem. Co więc musisz zrobić, by przenieść hipotekę?

Złóż wniosek o przeniesienie hipoteki na inne mieszkanie lub dom. Musi on zostać sporządzony w formie pisemnej, a najprostszą drogą jest wizyta w oddziale banku i omówienie sprawy z doradcą bankowym. Wzór takiego wniosku możesz znaleźć w internecie. Spełnij wymogi dotyczące formalności i dostarcz do banku wszelkie wymagane dokumenty, m.in. operat szacunkowy i fotografie nowej nieruchomości.

Następnie należy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na odpowiedź banku. Jeśli będzie pozytywna, cały proces będzie przebiegał dokładnie tak, jak opisaliśmy to powyżej. W jakim banku można wnioskować o przeniesienie hipoteki? Obecnie większość banków działających w naszym kraju umożliwia przeprowadzenie takiej procedury, co jest dobrą wiadomością dla kredytobiorców.

W jakich sytuacjach bank odmówi przeniesienia kredytu hipotecznego?

Istnieją sytuacje, które najprawdopodobniej spowodują, że przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość będzie niemożliwe. Bank z pewnością odmówi przepisania hipoteki, gdy dojdzie do jednej z wymienionych sytuacji:



obniżenie zdolności kredytowej – wzrost kosztów życia, utrata pracy lub zmniejszenie dochodów – wszystko to powoduje obniżenie zdolności kredytowej klienta, a ta jest dla banku kluczowa do wydania decyzji o przyznaniu lub przeniesieniu kredytu;

– wzrost kosztów życia, utrata pracy lub zmniejszenie dochodów – wszystko to powoduje obniżenie zdolności kredytowej klienta, a ta jest dla banku kluczowa do wydania decyzji o przyznaniu lub przeniesieniu kredytu; księga wieczysta nowej nieruchomości zawiera informacje o obciążeniach – bank nie zgodzi się na przeniesienie zabezpieczenia kredytu na nieruchomość, która jest zadłużona, zajęta przez komornika czy objęta innymi obciążeniami – warto więc zawczasu zweryfikować tę kwestię;

– bank nie zgodzi się na przeniesienie zabezpieczenia kredytu na nieruchomość, która jest zadłużona, zajęta przez komornika czy objęta innymi obciążeniami – warto więc zawczasu zweryfikować tę kwestię; nowa nieruchomość jest tańsza niż ta, na której obecnie jest ustanowiona hipoteka – bank nie wyrazi zgody, jeśli wartość nowej nieruchomości będzie niższa od obecnej, na której jest ustanowiona hipoteka;

– bank nie wyrazi zgody, jeśli wartość nowej nieruchomości będzie niższa od obecnej, na której jest ustanowiona hipoteka; zmiana właściciela nieruchomości – ważne jest to, iż za zmianą nieruchomości nie może iść w parze również zmiana właściciela nieruchomości – musi nim bowiem pozostać kredytobiorca;

– ważne jest to, iż za zmianą nieruchomości nie może iść w parze również zmiana właściciela nieruchomości – musi nim bowiem pozostać kredytobiorca; kredyt został przyznany w ramach programu „Rodzina na Swoim” – przepisy uniemożliwiają skorzystanie z przeniesienia kredytu osobom posiadającym kredyt hipoteczny przyznany w ramach tego programu.

Ile kosztuje przeniesienie kredytu hipotecznego?

Procedura i wszelkie formalności związane z przeniesieniem hipoteki na inną nieruchomość wiążą się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowych kosztów. Warto je poznać już przed podjęciem decyzji o przeniesieniu hipoteki, gdyż należy wiedzieć, na jakie opłaty trzeba się przygotować i czy będą one w ogóle opłacalne.

Koszty związane z przepisaniem kredytu na inne mieszkanie lub dom to przede wszystkim prowizja, która jest naliczana od kapitału pozostałego do spłaty. Banki przyjmują różną wysokość prowizji, zwykle jest to kilka procent wysokości kapitału – może to być spory wydatek. Kolejna kwestia to opłaty związane z ponowną wyceną nieruchomości przez eksperta, a także opłaty związane ze sporządzeniem aneksu do umowy kredytowej. Tutaj również ceny są różne w poszczególnych instytucjach. Warto dodać, że niektóre z nich żądają jeszcze dodatkowych opłat za przeprowadzenie całej procedury przeniesienia hipoteki. Nie należy zapominać o opłatach sądowych, które wynoszą kolejno 100 zł za wykreślenie hipoteki oraz 200 zł za sporządzenie nowego wpisu do hipoteki.

Łączny koszt przeniesienia hipoteki na inną nieruchomość może więc wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Musisz więc być przygotowany na wszelkie dodatkowe koszty i przeanalizować, czy opcja sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym nie okaże się bardziej opłacalna.

Czy warto przenieść kredyt hipoteczny na inną nieruchomość?

Przeniesienie hipoteki na nowe mieszkanie czy dom ma wiele plusów. Przede wszystkim daje możliwość swobodnej zmiany miejsca zamieszkania, co jest kluczowe przy chęci zmiany mieszkania i lokalizacji. Jako kredytobiorca zyskasz wówczas poczucie wolności i niezależności, ale także bezpieczeństwa – będziesz mógł bez problemu zamieszkać w nowej nieruchomości, przenosząc swój kredyt. Warto wspomnieć o tym, że podczas wnioskowania o przeniesienie bank ponownie bada zdolność kredytową klienta, co może skutkować możliwością negocjacji i uzyskaniem korzystniejszych warunków kredytowania.

Istotnymi wadami takiego rozwiązania są przede wszystkim: wysokie koszty związane z całą procedurą oraz długi czas oczekiwania na decyzję banku – może to być nawet kilka tygodni lub dłużej. Przeniesienie hipoteki to również konieczność dopełnienia szeregu formalności i spełnienia wymogów banku. Stresujące może być badanie zdolności kredytowej, kiedy klient ma świadomość, że jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu od dnia zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

