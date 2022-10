Leasing czy gotówka – na co się zdecydować? Co warto wybrać?

W dzisiejszych czasach zarówno zakup maszyny budowlanej, przemysłowej, a nawet samochodu osobowego może zostać sfinansowany na kilka sposobów. Najpopularniejsze metody pokrycia kosztów zakupu auta to – zapłata w gotówce lub leasing. Nie wiesz, co się bardziej opłaca? W takim razie przejrzyj ten krótki poradnik.

Co się bardziej opłaca – leasing czy gotówka?

Jako przedsiębiorca możesz zdecydować się m.in. na zakup samochodu z formą finansowania jako leasing bankowy. Dzięki temu nie musisz wydawać dużej sumy pieniędzy podczas podpisywania umowy zakupu auta u dealera. W ramach leasingu zyskasz pełne prawa do użytkowania pojazdu w ramach miesięcznego zobowiązania, które dodatkowo przewiduje pewne obostrzenia. Warto dodać, że kupno pojazdu w leasingu niesie ze sobą głównie wiele korzyści podatkowych. Dzięki temu, możesz odliczyć pewne koszty finansowania od kosztów uzyskania przychodu w firmie.

Zakup auta na leasing to dobra alternatywa dla gotówkowych transakcji. Dlaczego? Chociażby ze względu na fakt, iż dzięki temu można zdobyć wymarzone auto bez konieczności wpłacania dużych środków pieniężnych na ten cel. Nie da się też jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak najlepiej sfinansować zakup auta. Zarówno leasing, jak i zakup gotówkowy ma wiele zalet oraz wad, o których warto wiedzieć.

Na czym polega leasing? Co wpływa na koszty finansowania?

Decydując się na leasing samochodu w ramach umowy cywilnoprawnej, staniesz się tzw. leasingobiorcą. Przez cały czas trwania umowy będziesz mieć pełne prawo do użytkowania pojazdu, choć jego pełnoprawnym właścicielem będzie firma leasingowa. Tego typu umowy finansowania nie mogą być zawierane na krótszy okres niż 2 lata.

Leasing jako forma finansowania wyróżnia się kilkoma ważnymi aspektami. Decydując się na takie rozwiązanie podczas zakupu auta, musisz liczyć się z tym, że będziesz zobowiązany do comiesięcznego opłacania raty leasingowej, która składa się z kapitału oraz odsetek umownych. Oprócz tego leasingodawca może wymagać od leasingobiorcy wkładu własnego. Po zakończeniu czasu trwania umowy z leasingodawcą zawsze masz prawo wykupu auta za określoną kwotę lub możesz wybrać inny pojazd w ramach zupełnie innej umowy leasingowej.

Leasing – wady i zalety

Leasing jako forma finansowania zakupu pojazdu ma wiele zalet takich, jak:

możliwość włączenia opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu,

szansa na zakup wymarzonego samochodu z minimum formalności,

leasing nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej firmy,

możliwy wykup pojazdu po zakończeniu czasu trwania umowy.

Oczywiście to tylko niektóre pozytywne aspekty, jakie niesie ze sobą podpisanie umowy kredytowej. W ramach umowy leasingu zyskasz też dostęp do pełnego wsparcia technicznego leasingodawcy, atrakcyjne oferty OC i AC, a także brak odpowiedzialności za naprawę ewentualnych uszkodzeń pojazdu.

Nawet najlepsza umowa leasingowa może mieć także wady. Niektóre z nich to: dość krótka umowa – do 5-ciu lat, w razie uszkodzenia pojazdu możliwość zakończenia umowy przed czasem z koniecznością spłaty pozostałego zobowiązania oraz konieczność informowania leasingodawcy o chęci wyjazdu za granicę autem, które jest przedmiotem leasingu.

Czy kupując za gotówkę można zaoszczędzić?

Zakup samochodu za gotówkę to dobry pomysł zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców, którzy dysponują odpowiednio dużą gotówką. Taka forma finansowania zakupu pojazdu mogłaby spowodować ewentualne problemy z płynnością finansową przedsiębiorstwa, szczególnie, jeśli auto jest naprawdę sporym wydatkiem. Warto jednak zaznaczyć, iż gotówkowa transakcja w tym przypadku pozwala uniknąć dodatkowych kosztów w postaci marży banku udzielającego leasingu. Dla transakcji gotówkowych liczy się tylko wartość samochodu – bez jakichkolwiek prowizji.

Kupując auto za gotówkę, oczywiście można zaoszczędzić sporo na opłatach manipulacyjnych, odsetkach i prowizji na rzecz leasingodawcy. Przed finalnym podjęciem decyzji na temat tego, jaka forma finansowania zakupu auta będzie lepsza, koniecznie weź pod uwagę kwestie podatkowe. Otóż jeśli wartość auta kupionego za gotówkę przekracza 10 tys. złotych, musisz wpisać je do rejestru środków trwałych – dzięki temu możesz odprowadzać tzw. opłatę amortyzacyjną, co zwiększy Twoje koszty uzyskania przychodów.

Co wybrać – leasing czy zakup gotówkowy?

Jest kilka podstawowych różnic, o których warto wiedzieć przed podjęciem ostatecznej decyzji o sfinalizowaniu transakcji zakupu pojazdu firmowego. Leasing umożliwia głównie zaoszczędzenie sporo kapitału na początku transakcji, choć w ogólnym rozrachunku będzie to droższa opcja, gdyż leasingodawca narzuca dodatkowe koszty np. marżę i odsetki. Dodatkowo podczas leasingu to właśnie instytucja finansująca jest pełnoprawnym właścicielem pojazdu aż do czasu zakończenia umowy leasingowej i wykupu auta przez przedsiębiorcę.

Kupując auto firmowe za gotówkę, staniesz się jedynym właścicielem pojazdu. Taka transakcja może jednak negatywnie wpłynąć na płynność finansową Twojej firmy, szczególnie jeśli samochód jest naprawdę drogi. Nieco inaczej wyglądają też kwestie odliczeń podatkowych, choć w obydwu przypadkach można liczyć na ulgi.

Leasing auta na firmę a obowiązki leasingobiorcy

Podjęcie decyzji o leasingu auta na firmę może wygenerować sporo kosztów oraz obowiązków. Jako użytkownik pojazdu będziesz zobowiązany do jego naprawy wyłącznie w autoryzowanych serwisach samochodowych. W przeciwnym razie możesz stracić gwarancję lub nawet narazić się na wypowiedzenie umowy leasingowej. Pamiętaj też o tym, aby użytkować auto zawsze zgodnie z jego przeznaczeniem. Dodatkowe obowiązki podczas leasingu, to:

wykonywanie regularnych przeglądów pojazdu w ASO,

wykup ubezpieczenia OC i AC z cesją na leasingodawcę,

comiesięczna płatności raty odsetkowej i kapitałowej za pojazd.

Finansowanie zakupu pojazdu – co się bardziej opłaca?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co się bardziej opłaca – leasing czy gotówka. Musisz przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości finansowe jako przedsiębiorca oraz wszystkie za i przeciw każdego rozwiązania. W dzisiejszych czasach leasing jest dobrym pomysłem głównie ze względu na fakt, iż pozwala odliczyć od podatku wszystkie wydatki leasingowe. Dzięki temu zapłacisz znacznie niższą składkę do fiskusa. Dodatkowo podczas leasingu nie musisz martwić się o koszty serwisowe auta – te pokrywa leasingodawca. Oprócz powyższych leasing możesz zdobyć nawet w kilka dni. Po dokonaniu wyboru pojazdu musisz złożyć do instytucji leasingowej wniosek o finansowanie, a decyzja o jego przyznaniu wpłynie nawet w ciągu kilku dni. Wbrew pozorom leasing zapewnia minimum formalności oraz znacznie mniejsze koszty początkowe transakcji. W ogólnym rozrachunku jest jednak droższym rozwiązaniem dla przedsiębiorców.

W kwestii opłacalności – kupując auto za gotówkę, mocno obciążysz firmowy budżet, szczególnie, jeśli pojazd jest naprawdę drogi. Wypracujesz też jednak pewne oszczędności, gdyż koszt zakupu auta będzie stały, a do ceny nie zostanie naliczona żadna prowizja, odsetki lub marża banku. Wciąż zadajesz sobie pytanie – co wybrać? Analizując wszystkie powyższe kwestie, łatwiej podejmiesz decyzję. Zanim jednak zdecydujesz się na wybrany model finansowania, pamiętaj, by przeanalizować sytuację finansową swojego przedsiębiorstwa.

Rodzaje leasingu – jaki wybrać dla swojej firmy?

Obecnie wyróżniamy dwa popularne modele finansowania pojazdów w ramach leasingu. Jest to leasing klasyczny z wykupem oraz taki bez wykupu, zwany inaczej wynajmem długoterminowym.

W przypadku klasycznego leasingu z wykupem, ten dzieli się na trzy rodzaje:

operacyjny – czynsz i ratę wliczysz w całkowite koszty uzyskania przychodów,

– czynsz i ratę wliczysz w całkowite koszty uzyskania przychodów, finansowy – sprawdza się głównie podczas finansowania pojazdów i urządzeń z obniżoną stawką VAT,

– sprawdza się głównie podczas finansowania pojazdów i urządzeń z obniżoną stawką VAT, zwrotny – po zakończeniu umowy leasingowej środek trwały jest sprzedawany instytucji finansującej, a następnie dochodzi do jego leasingowania.

To podstawowe modele finansowania w ramach leasingu, które różnią się głównie kosztami oraz tym, z jakich ulg finansowych skorzystasz w swojej firmie.

Leasing czy gotówka – co jest bezpieczniejsze?

Wady i zalety leasingu oraz zakupu za gotówkę już znasz. Dowiedz się także, jaka forma finansowania zakupu auta jest bezpieczniejsza. Podczas trwania umowy leasingowej nie musisz martwić się o naprawy pojazdu i jego przeglądy – koszty w tym przypadku leżą po stronie leasingobiorcy. To bezpieczna forma finansowania, pozwalająca na korzystanie z pojazdu najczęściej bez ograniczeń. Uwaga! Niektóre formy leasingu mogą zakładać limity kilometrów dla pojazdu na cały okres trwania umowy. Z dużym ryzykiem wiążą się także umowy leasingowe na zmienną stopę oprocentowania bazowego. Wtedy rata leasingu może znacznie wzrosnąć, kiedy stopy procentowe w kraju ulegną zmianie.

Zakup pojazdu za gotówkę niweluje konieczność opłacania miesięcznych rat leasingu, które mogą być zmienne w zależności od wybranej umowy. W tej kwestii jest to bezpieczna forma finansowania, choć generuje spore ryzyko spadku płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Zanim podejmiesz finalną decyzję, co się bardziej opłaca – leasing czy gotówka, koniecznie zasięgnij opinii ekspertów oraz poznaj wszystkie wady i zalety każdego rozwiązania. W praktyce niewiele firm może pozwolić sobie na zakup auta lub maszyny produkcyjnej za gotówkę, dlatego leasing to dobra forma, by móc zaopatrzyć się w niezbędne narzędzia potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej. Finalna decyzja należy wyłącznie do Ciebie – pamiętaj jednak, że wybierając leasing, możesz naprawdę sporo zaoszczędzić już na początku inwestycji oraz na podatkach mimo większych kosztów całkowitych.

