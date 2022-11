Jakie możliwości przedsiębiorcom dają Chojnice?

Chojnice to miasto przyjazne przedsiębiorcom, bo choć nadal większość mieszkańców pracuje na etacie, osoby, które chcą założyć działalność lub od lat prowadzą swoje firmy, mogą liczyć na różnego rodzaju wsparcie. Urząd Gminy, Powiatowy Urząd Pracy – te oraz wiele innych instytucji pomagają przedsiębiorcom, oferując dofinansowania czy biorąc udział w projektach unijnych, skierowanych do właścicieli firm. Poza tym, osoby, które planują własny biznes, nie są pozostawione same sobie. Zarówno na stronach internetowych wymienionych instytucji, jak i w ich siedzibach, można uzyskać informacje dotyczące formalnych aspektów zakładania działalności, czyli na przykład dowiedzieć się, jakie wymagania należy spełnić, kto może założyć firmę, jaką dokumentację należy zgromadzić czy w jaki sposób zarejestrować swoją działalność.

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy w Chojnicach?

Przedsiębiorcy w Chojnicach mogą liczyć na różnego rodzaju ulgi, dotacje, pożyczki na preferencyjnych warunkach i możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach. Do najczęściej wymienianych korzyści z prowadzenia własnej firmy należą jednak:



możliwość wyboru dogodnej formy opodatkowania; dostępne opcje to: opodatkowanie na zasadach ogólnych, karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany oraz podatek liniowy (ten ostatni zakłada stałą stawkę podatku w wysokości 19 proc.);

możliwość obniżenia podatku dochodowego dzięki „wrzuceniu” w koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością;

możliwość odliczenia VAT-u od wszystkich usług i towarów nabytych na potrzeby działalności;

stała składka ZUS, która jest niezależna od dochodu;

możliwość uzyskania wsparcia finansowego, na przykład dotacji na start lub rozwój biznesu;

możliwość udziału w bezpłatnych kursach i szkoleniach dla przedsiębiorców, które są organizowane między innymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach.

Zalety prowadzenia własnej firmy w Chojnicach

Praca w Chojnicach na własnej działalności ma wiele zalet. Oprócz obligatoryjnych korzyści, o których była mowa wcześniej, plusami posiadania firmy są:



zarobki bez górnej granicy – ile zaangażowania „włożysz” w prowadzenie swojego biznesu, tyle „wyjmiesz” z niego pieniędzy;

elastyczny czas pracy – sam decydujesz, kiedy pracujesz, a kiedy odpoczywasz; do tego możesz pracować w dowolnym miejscu;

więcej wyzwań – dla niektórych to wada, jednak fakt, że jesteś „mózgiem” firmy, gwarantuje brak rutyny i satysfakcję;

robienie tego, co się lubi – raczej nikt nie zakłada firmy o profilu działalności, którym źle się czuje; dzięki temu, że łączysz zainteresowania z pracą, masz większą szansę na sukces;

rozwój – szkolenia i poszukiwanie nowych rozwiązań sprawia, że nie stoisz w miejscu i jesteś na bieżąco;

delegowanie obowiązków – jeśli zatrudniasz pracowników, nie musisz robić wszystkiego sam, np. tego, co sprawia Ci mniej przyjemności;

większa wydajność – gdy jesteś „panem swojego losu”, stajesz się bardziej kreatywny i z ochotą podchodzisz do pracy.

W jakich branżach najlepiej założyć działalność w Chojnicach?

Działalność w Chojnicach najlepiej założyć w takiej branży, w której jesteśmy specjalistami i na którą jest zapotrzebowanie. Obecnie strzałem w dziesiątkę mogą okazać się następujące sektory:



budowlany,

gastronomiczny,

medyczny,

edukacyjny,

motoryzacyjny,

spożywczy,

transportowy,

elektroniczny,

finansowy,

przemysłowy.

Jeśli więc planowałeś założyć własną firmę, której profil działalności mieści się w jednej z wyżej wymienionych branż, masz idealną okazję, wejść na lokalny rynek. Jest duża szansa, że odniesiesz sukces, zwłaszcza iż przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności, możesz korzystać ze składek preferencyjnych, czyli tzw. małego ZUS-u. Będziesz więc mieć czas na „rozkręcenie” swojego biznesu na korzystnych warunkach.

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach – jak wspiera lokalnych przedsiębiorców?

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach to instytucja, która wspiera lokalnych przedsiębiorców na wiele sposobów. Za jej pośrednictwem można między innymi starać się o dotację na start lub rozwój swojej działalności. Dzięki współpracy z Unią Europejską właściciele firm mają możliwość otrzymania różnego rodzaju wsparcia finansowego, na przykład pożyczki lub kredytu. Poza tym, PUP zajmuje się organizacją kursów i szkoleń dla przedsiębiorców oraz pomaga w poszukiwaniu pracowników. Bierze także udział w programach i projektach rządowych bądź unijnych skierowanych do osób prowadzących własne biznesy oraz regularnie ogłasza różnego rodzaju konkursy, w tym te, które są przeznaczone dla przedsiębiorców.

Czytaj też:

Jak rozliczyć PIT w Bełchatowie?Czytaj też:

Praca dodatkowa – jakie możliwości w tym temacie daje Zamość?