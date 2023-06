Jak założyć firmę w kilku prostych krokach? Przedstawiamy poradnik

Do zarejestrowania firmy warto się dobrze przygotować. Od czego więc zacząć i jakie decyzje podjąć jeszcze zanim wystosujemy wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców?

Zdecyduj jakiego rodzaju działalność będziesz prowadził

Bardzo ważne jest, aby przystępując do rejestracji dokładnie wiedzieć, jakiego rodzaju działalność gospodarczą będziemy chcieli prowadzić.

Różnego typu działalności są bowiem przypisane konkretnym kodom z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Z wyszukiwarki kodów, dostępnej na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd, wybrać będziemy musieli jeden główny kod, który w największym stopniu odpowiadać będzie działalności, którą będziemy wykonywać. Podać dodatkowo możemy dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Wybierać należy jednak odpowiedzialnie, gdyż niektóre kody wiązać się mogą z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej, czy koniecznością rejestracji dla celów VAT.

Przy wyborze rodzaju działalności gospodarczej należy także zastanowić się, czy nie będziemy potrzebowali zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu firmy do rejestru działalności regulowanej. O tego typu specjalne pozwolenia będziesz musiał postarać się zaraz po zarejestrowaniu firmy.

Do wyboru także jest forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz najpopularniejszej jednoosobowej działalności gospodarczej założyć możemy również spółkę cywilną, spółkę kapitałową (a więc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną), jak również spółkę osobową.

Wybór nazwy przedsiębiorstwa

W zależności od wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa trzeba spełnić, różniące się między sobą, określone kryteria i wymogi dotyczące nazwy takiego podmiotu.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, w nazwie podać należy kolejno: imię (i ewentualnie drugie imię), nazwisko oraz fakultatywne, dodatkowe elementy, np. takie określające profil działalności lub miejsce jej prowadzenia.

Przy jednoosobowej działalności pamiętać koniecznie należy, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) możemy figurować tylko pod jednym wpisem. Oznacza to, że nie jest możliwe wpisanie dla siebie kilku jednoosobowych firm. Pod jedną firmą można natomiast prowadzić kilka różnych działalności.

Wybierz adres firmy

Przy rejestracji działalności koniecznie musisz podać adres do doręczeń, a więc miejsce, w którym będziesz odbierał korespondencje dotyczącą firmy.

Jeżeli będziesz prowadził działalność w jednym, stałym miejscu, adres ten zgłoś koniecznie do CEIDG. Jeżeli natomiast twoja działalność będzie związana z częstymi zmianami miejsca wykonywania pracy, takiego adresu nie musisz wskazywać. We wniosku zaznacz wtedy „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”. Jedynym wskazanym adresem pozostanie wtedy twój adres do doręczeń.

Jaka forma opodatkowania?

Pytanie, przed którym staje każdy rozpoczynający swoją przygodę przedsiębiorca, dotyczy tego, na jakiej zasadzie rozliczać się z fiskusem.

Co do zasady istnieją trzy, możliwe do zastosowania formy opodatkowania dochodów (albo przychodów), pochodzących z pracy wykonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:



Opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych (a więc według skali podatkowej, która obecnie opiera się na stawkach podatku wynoszących 12 proc. oraz 32 proc.); Opodatkowanie dochodów według stawki liniowej (wynoszącej 19 proc.); Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (forma, z której nie zawsze można jednak skorzystać i od której istnieje szereg wyłączeń).

Jeżeli nie dokonasz wyboru formy opodatkowania, to domyślnie będziesz rozliczał się na zasadach ogólnych.

Księgowość

Przy wpisie do CEIDG zmuszeni będziemy podać także informację o tym, kto będzie prowadził dokumentację finansową naszej firmy. Jeszcze przed wnioskowaniem o wpis warto więc sprawę tę przemyśleć.

Do wyboru masz tu dwie podstawowe opcje:



Samodzielne prowadzenie dokumentacji

Pomoc podmiotu zewnętrznego

Faktury, rachunki i ewidencje to świat, w którym nie każdy się odnajdzie. Jeżeli więc nie czujemy się na siłach, warto rozważyć skorzystanie z pomocy księgowej, biura rachunkowego, czy portalu księgowości internetowej. Da nam to bowiem pewność poprawnego działania, a co za tym idzie, ograniczy koszty ewentualnych błędów.

Rachunek bankowy

Pomimo że przepisy prawa nie zabraniają prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem rachunku prywatnego, warto posiadać także rachunek firmowy. Pozwoli to na oddzielenie środków prywatnych od firmowych, a także na zabezpieczenie się na wypadek kontroli. Rachunek firmowy będzie natomiast nieodzowny, jeżeli będziemy podatnikiem VAT lub dokonywać będziemy transakcji z mechanizmem podzielonej płatności.

Bez względu jednak czy na założenie takiego rachunku się zdecydujemy, czy też nie, musimy zdawać sobie sprawę, że nie każdą transakcję będziemy mogli rozliczyć gotówkowo.

Nie zrobimy tego w przypadku transakcji, której drugą stroną również będzie przedsiębiorca, a także przy transakcjach przekraczających 15 000 zł brutto. Rachunek bankowy, choćby prywatny, w praktyce musimy więc posiadać.

Zarejestruj działalność gospodarczą w CEIDG

Będąc odpowiednio przygotowanym, w końcu można rozpocząć procedurę rejestracji działalności.

Najłatwiej jest zrobić to przy pomocy przygotowanego do tego celu, elektronicznego kreatora wniosku, udostępnionego na rządowej stronie internetowej: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00.

Kreator przeprowadzi nas krok po kroku, pytając o wszystkie potrzebne dane, umożliwiając na końcu złożenie gotowego wniosku oraz zgłoszenie informacji o rozpoczęciu działalności do urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli jednak chcemy, to firmę wciąż możemy założyć w formie tradycyjnej, a więc podczas wizyty w urzędzie.

