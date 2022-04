Karencja — co to jest?

Wszelkie tzw. wakacje kredytowe, które obecne są w sloganach reklamowych typu: „Kredyt od ręki już dziś, a pierwsza rata dopiero za trzy miesiące” opierają się właśnie na karencji. Co innego oznacza jednak to pojęcie w przypadku branży ubezpieczeń, a co innego w bankowości. W jednej dziedzinie bardziej chroni samą instytucję finansową, w drugiej jest korzystna także dla klienta.

Czym jest karencja kredytu?

Karencja w spłacie kredytu to odroczenie terminu wymaganej płatności części należnej bankowi raty. Istnieje możliwość przesunięcia daty spłaty części zobowiązań finansowych wynikających z zaciągniętego kredytu, jednak tylko i wyłącznie, jeśli bank pozytywnie rozpatrzy stosowny wniosek kredytobiorcy. Jeśli się tak stanie, mówimy właśnie o karencji.

Jak działa karencja kredytu?

Trzeba jednak pamiętać, że wniosek o odroczenie opłat musi być bardzo dobrze umotywowany. Trzeba dogłębnie uzasadnić, dlaczego nie możemy spłacić poszczególnych rat kredytu w ustalonym harmonogramie. Karencja zostanie przyznana najczęściej tylko osobom, które posiadają pozytywną historię kredytową i do tej pory sumiennie regulowały swoje należności w wyznaczonych terminach.

Drugą ważną kwestią jest to, że karencja nie zwalnia nas z całości opłat. Nawet jeśli bank zgodzi się na przyznanie jej nam, wciąż musimy przelewać na jego konto odsetki. Odroczeniu ulega jedynie część kapitałowa.

Ile wynosi okres karencji kredytu?

Okres karencji kredytu może być bardzo różny i wynosić od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Wszystko zależy od decyzji banku, którą ten podejmie w oparciu o złożony wniosek klienta, jego historię finansową i obecną kondycję pieniężną. Warto pamiętać, że instytucja udzielająca kredytu prześledzi każdy aspekt naszej sytuacji życiowej, która może mieć wpływ na decyzję co do przyznania karencji.

Zawierając umowę kredytową, trzeba też zwrócić uwagę na zamieszczony w niej zapis właśnie o maksymalnym czasie trwania karencji. Dla większości banków działających w Polsce i w przypadku rozważania kredytu hipotecznego maksymalny okres karencji wynosi 36 miesięcy.

Skutki, jakie niesie karencja kredytu

Uzyskanie dodatkowego czasu na spłatę kredytu wydaje się dobrym pomysłem, niemniej w praktyce karencja jest ostatecznością dla osób, które borykają się z niespodziewanymi, poważnymi problemami finansowymi i nie są w stanie sprostać oczekiwaniom banku.

Poważną wadą jest to, że karencja wydłuża czas spłaty kredytu i zwiększa odsetki, a co za tym idzie, cały koszt kredytu staje się większy, niż było to zakładane w momencie otrzymywania go. Przykładowo raty, które należy spłacać po ustaniu okresu karencji, powiększają się o odroczone należności.

Czym jest karencja ubezpieczenia?

Karencja w ubezpieczeniach oznacza zupełnie coś innego, niż w przypadku kredytów. Jest to okres, który następuje zaraz po zawarciu umowy z ubezpieczycielem i trwa ustaloną ilość czasu. Czas ten charakteryzuje się tym, że ubezpieczyciel nie ma wtedy obowiązku wypłacić świadczeń przewidzianych w umowie lub będą one znacznie okrojone.

Słowem, jeśli okres karencji naszego ubezpieczenia wynosi np. 3 miesiące to właśnie przez pierwsze 3 miesiące nie możemy liczyć na żadne lub pełne odszkodowanie w przypadku poniesionych strat, pomimo posiadanej umowy z ubezpieczycielem i opłacania składek.

Można się zastanawiać, co to za dziwny przepis, niemniej jest on w pełni zgodny z prawem i służy zapobieganiu wyłudzeniom odszkodowań przez oszustów, którzy specjalnie sami wyrządzają sobie szkody i żądają wysokiego ubezpieczenia. Podpowiada to, że nie wolno zgłaszać się po ubezpieczenie w momencie, w którym właśnie ponosimy daną szkodę. Te zabezpieczenia tak nie działają. Polisę na życie, czy też inną, trzeba wybrać “na wszelki wypadek”. Inaczej możemy nigdy nie zobaczyć pożądanego świadczenia, pomimo opłacania składek.

Ile wynosi okres karencji ubezpieczenia?

Okres karencji ubezpieczenia także może być bardzo różny i wynosić od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Warto dokładnie przeczytać ogólne warunki każdej rozważanej polisy ubezpieczeniowej (tzw. OWU), aby mieć jasność co do tej kwestii i nie zostać niemile zaskoczonym.

Karencja ubezpieczenia dotyczy najczęściej danej polisy na życie i jej okres rośnie wraz z większym ryzykiem wystąpienia szkodliwych zdarzeń, na których wypadek płacimy składkę. Najczęściej spotykany okres karencji ubezpieczenia wynosi od 3 do 6 miesięcy. Jest zdecydowanie dłuższy (9-12 miesięcy) w przypadku ubezpieczenia z tytułu urodzenia dziecka. Ma to zapobiegać sytuacji, w której po takie ubezpieczenie zgłosi się kobieta, która już wie, że jest w ciąży.

Najkrótsza karencja, około jednomiesięczna, przewidziana jest w przypadku zabezpieczeń dotyczących nieszczęśliwych wypadków śmiertelnych czy też leczenia szpitalnego, zarówno ubezpieczonego jak i członków jego rodziny.

