Przelew SWIFT, w najprostszej definicji, to przelew zagraniczny. Styczność z tym terminem mają w większości osoby korzystające z bankowości elektronicznej wykorzystujące SWIFT to wykonania przelewu zagranicznego. Warto wspomnieć, że przelew SWIFT umożliwia wykonanie transakcji w dowolnie wybranej walucie do dowolnego banku na świecie. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o SWIFT? Co to dokładnie jest i jak działa? Oraz do czego służy kod BIC/SWIFT?

Co to jest SWIFT?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym dokładnie jest skrót SWIFT. Po tym pojęciem kryje się angielska nazwa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication co po polsku oznacza Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych to zostało założone w Belgii w 1973 roku. Jego ideą jest międzynarodowe zrzeszenie instytucji finansowych.

System SWIFT to także nazwa dla międzynarodowego systemu wymiany informacji między bankami. Obecnie z systemu SWIFT korzysta ponad 11 tysięcy organizacji na całym świecie. Co ciekawe, w przypadku przelewów SWIFT, są one dostępne zarówno dla dużych organizacji, spółek, domów maklerskich jak i dla osób fizycznych. Przelewy SWIFT to szansa na wykonanie przelewów zagranicznych z pewnością bezpieczeństwa transakcji. System SWIFT bazuje na dwóch podstawowych narzędziach: kod SWIFT (BIC/SWIFT) oraz, wyżej wspomniany, przelew SWIFT.

Kod SWIFT

Kod SWIFT to indywidualny kod umożliwiający identyfikację instytucji finansowej. Dzięki temu międzynarodowe transakcje finansowe są uporządkowane. Taki kod SWIFT zawiera 8 lub 11 znaków składających się z liter oraz cyfr. Warto wiedzieć, że jego 4 pierwsze znaki odpowiedzialne są za identyfikację instytucji finansowej. Następne 2 to oznaczenie dla państwa, natomiast kolejne 2 to oznaczenie lokalizacji. W przypadku gdy kod jest złożony z 11 znaków – 3 ostatnie przeznaczone są najczęściej do oznaczenia oddziału danej instytucji finansowej.

Kod BIC/SWIFT

Często, szczególnie w Polsce, możemy się spotkać z kodem BIC (BIC/SWIFT). Co to jest? Jest to Bank Identifier Code i jest odpowiednikiem kodu SWIFT. Te dwie nazwy można stosować zamiennie. Sam termin SWIFT oznacza system, natomiast BIC/SWIFT to indywidualny kod, który umożliwia na identyfikację konkretnej instytucji należącej do systemu SWIFT.

Oto lista przykładowych kodów BIC/SWIFT kilku polskich banków:

ING Bank Śląski – INGBPLPW

Bank Millenium – BIGBPLPW

Citi Handlowy – CITIPLPX

Bank Pekao SA – PKOPPLPW

BOŚ Bank Ochrony Środowiska – EBOSPLPW

Bank Pocztowy – POCZPLP4

Deutsche Bank Polska – DEUTPLP

PKO BP – BPKOPLPW

mBank – BREXPLPWMUL

Przelew SWIFT

Przelew SWIFT to opcja, która umożliwia użytkownikom przelewy zagraniczne, przelewy walutowe do dowolnej instytucji finansowej oraz w dowolnej walucie. Co ciekawe, SWIFT korzysta z banków pośredniczących, dzięki temu istnieje możliwość dokonywania przelewów SWIFT również w bankach niebędących częścią tego systemu. Dzięki tej możliwości instytucje finansowe na całym świecie mogą korzystać z przelewu SWIFT.

Jak wykonać przelew SWIFT?

Aby zrealizować przelew walutowy SWIFT, należy podczas wykonywania transakcji podać następujące informacje:

Dane odbiorcy. KOD BIC/SWIFT odpowiedni dla banku, w którym jest odbiorca przelewu. Numer konta bankowego odbiorcy określany przez numer IBAN (International Bank account number), czyli międzynarodowy numer rachunku bankowego. Tytuł przelewu zagranicznego. Kwota przelewu SWIFT w dowolnej walucie, którą chcemy przelać na konto odbiorcy.

Czy za przelew SWIFT się płaci?

Tak, za przelew SWIFT się płaci i to niestety dość sporo. Wiąże się to z tym, że bank dolicza koszt przewalutowania po swoim kursie, który najczęściej nie jest zbyt korzystny dla użytkownika. Dodatkowe opłaty związane są także z prowizją procentową, którą banki pobierają od wysokości wysyłanej kwoty. Co więcej, jeśli wykonujemy przelew zagraniczny do instytucji finansowej, która nie jest w systemie SWIFT, prowizję naliczają również banki pośredniczące. Realizacja przelewu SWIFT może kosztować od 10 zł do 250 zł. Dokonując takiej transakcji, należy pamiętać, aby wskazać, kto ma zapłacić za przelew. Możemy kosztami obarczyć odbiorcę przelewu, nadawcę przelewu lub skorzystać z opcji podzielenia kosztów.

SWIFT a SEPA – różnice

Przelew SEPA, czyli Single Euro Payments Area to system, który umożliwia dokonanie płatności zagranicznych. Warunek jest jeden – są to transakcje przeprowadzane wyłącznie w walucie euro oraz w krajach znajdujących się w strefie SEPA. Do grupy tej zaliczamy wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Lichtenstein, Andorę, Monako oraz Man Marino. Mimo tych ograniczeń przelew SEPA jest szybki, a jego koszty są zerowe.

Tutaj również należy podać numer IBAN (w formacie IBAN), który poprzedzamy dwuliterowym kodem kraju np. PL dla Polski. Co ciekawe, nadawca musi także dodać kod BIC/SWIFT.

W systemie SWIFT mamy wiele możliwości związany z dokonywaniem przelewów zagranicznych w dowolnej walucie do dowolnego kraju. Zlecenie przelewu SWIFT jest jednak obarczone kosztami i może trwać dłużej niż przelew w systemie SEPA.

Czytaj też:

Białoruskie banki odcięte od systemu SWIFT