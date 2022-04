Ile kosztuje dom z bali i jak przebiega jego budowa?

Polacy marzą już nie tylko o tradycyjnych, murowanych domach postawionych na wielkich działkach otoczonych bujną roślinnością. Coraz bardziej popularne stają się domy z bali, czyli przytulne i stylowe domy drewniane w stylu rustykalnym. Czy ich budowa jest bardziej opłacalna? Co jest potrzebne do budowy domu? Koniecznie sprawdź poniższy tekst!

Dom z bali – co to jest i z czego jest wykonany?

Jakie jest pierwsze skojarzenie z domem z bali? Przede wszystkim natura i cudowny zapach drewna. A to wszystko za sprawą naturalnych materiałów, które są wykorzystywane do budowy domów z bali. Domy te są stawiane niemal w 100% z naturalnego drewna – najczęściej świerku, sosny lub jodły. Jak sama nazwa wskazuje, niezbędne są tutaj bale, czyli długie, grube i solidne pnie drzewa. Nie mogą to być jednak przypadkowe pnie leżące w przydrożnym lesie lub tartaku. Ich przekrój powinien zawierać się w przedziale od 50 do 100 mm.

Oprócz bali używane są również belki oraz krawędziaki, które są jeszcze grubszymi elementami drewnianymi. Każdy element musi być precyzyjnie wykonany i spójny z pozostałymi w taki sposób, by idealnie pasował do całego projektu. Wiąże się to więc z tym, że bale muszą zostać odpowiednio obrobione i dopasowane do wymagań inwestorów oraz danej nieruchomości.

Domy z bali – jakie są rodzaje bali?

Domy z bali mogą zostać wykonane zarówno z różnych gatunków drzew, jak i różnych kształtów oraz rodzajów bali. Możesz się zdecydować na pojedyncze bale, które mogą mieć następujące formy:

· bale okrągłe – domy z bali okrągłych prezentują się naturalnie i oryginalnie, ale montaż domu z tego rodzaju materiału jest najtrudniejszy,

bale płaskie – najczęściej wybierane z uwagi na świetny (płaski) wygląd ścian powstały po ich połączeniu,

– najczęściej wybierane z uwagi na świetny (płaski) wygląd ścian powstały po ich połączeniu, bale półpłaskie – półokrągłe bale, których wygląd plasuje się pomiędzy balami okrągłymi, a płaskimi.

Oprócz pojedynczych bali, dostępne są również:

bale klejone – wytworzone z mniejszych fragmentów drewna; dzięki temu, że składają się z większej liczby elementów, są mniej narażone na pęknięcia i uszkodzenia.

sosna – drewno sosnowe jest jednym z najczęściej wybieranych głównie za sprawą ich powszechnego występowania, naturalnego wyglądu, niskiego kosztu zakupu (ok. 2 000 zł za m³) i jakości domu, jaką możemy dzięki nim uzyskać – bale sosnowe są bowiem niezwykle trwałe,

– drewno sosnowe jest jednym z najczęściej wybieranych głównie za sprawą ich powszechnego występowania, naturalnego wyglądu, niskiego kosztu zakupu (ok. 2 000 zł za m³) i jakości domu, jaką możemy dzięki nim uzyskać – bale sosnowe są bowiem niezwykle trwałe, świerk – charakteryzuje się jaśniejszym odcieniem drewna, wytrzymałością i solidnością; w zależności od grubości bali świerkowych, należy zapłacić za nie od 1 500 do 2 500 zł za m³,

– charakteryzuje się jaśniejszym odcieniem drewna, wytrzymałością i solidnością; w zależności od grubości bali świerkowych, należy zapłacić za nie od 1 500 do 2 500 zł za m³, jodła – jest solidnym budulcem domów, również odznacza się jaśniejszą barwą drewna; cena tego drewna jest jednak wyższa, wynosi bowiem od ok. 2 000 do nawet 2 800 zł za m³, ale wciąż są one chętnie wybierane przez osoby, które stawiają drewniane domy,

– jest solidnym budulcem domów, również odznacza się jaśniejszą barwą drewna; cena tego drewna jest jednak wyższa, wynosi bowiem od ok. 2 000 do nawet 2 800 zł za m³, ale wciąż są one chętnie wybierane przez osoby, które stawiają drewniane domy, cedr – jest najdroższym gatunkiem drewna wykorzystywanym do budowy domów z bali; jego cena (2 800 – 3–500 zł za m³) idzie jednak w parze z przepięknym wyglądem, barwą, zapachem i wytrzymałością,

– jest najdroższym gatunkiem drewna wykorzystywanym do budowy domów z bali; jego cena (2 800 – 3–500 zł za m³) idzie jednak w parze z przepięknym wyglądem, barwą, zapachem i wytrzymałością, modrzew – rzadziej wybierany, zapewne także z uwagi na swoją wyższą cenę, która sięga nawet ok. 3 000 zł za m³; jest to bowiem drewno odporne na czynniki zewnętrzne, ale i elastyczne za sprawą zawartości dużej ilości żywicy – przekłada się to również na przyjemny zapach.

Jakie są koszty postawienia domu z bali?

Kolejną cechą, według której można pogrupować domy z bali, jest materiał ich wykonania. Różnią się one przede wszystkim barwą, trwałością, odpornością na czynniki zewnętrzne, a także ceną, jaką należy zapłacić za ich zakup. Inwestycje z bali najczęściej są wykonywane z poniższych gatunków drzew:

Całoroczne domy z bali nie należą do tanich, a nawet są droższe niż tradycyjne domy murowane. Stanowią jednak połączenie funkcjonalności z niezwykłym wyglądem. Zatem, ile kosztują domy z bali? Kluczowym czynnikiem jest tutaj powierzchnia użytkowa oraz projekt domu, które przekładają się na koszty.

Dom z bali – ile kosztują materiały budowlane?

Na wysoki koszt budowy drewnianego domu wpływa wiele czynników, ale głównym z nich jest wysoka cena materiału budowlanego, czyli bali. Warto tutaj postawić na wysoką jakość drewna oraz jego dobrą obróbkę, by móc cieszyć się pięknym wyglądem domu z bali. W zależności od wybranego gatunku drewna, jego koszt za metr sześcienny waha się w przedziale od 1 500 do nawet 3 500 zł. Budowę domu należy rozpocząć od projektu konstrukcji dopasowanej do powierzchni i warunków zabudowy.

Całoroczne domy, jak i domki letniskowe z bali powinny posiadać solidne fundamenty, które zazwyczaj są wykonane z płyty betonowej. To pierwszy krok do budowy domu.

Następny krok to zbrojenie, czyli najczęściej stalowe pręty. Cena za wykonane fundamenty to ok. 200 – 300 zł za metr kwadratowy. Kolejnym kosztem jest robocizna. Jak powszechnie wiadomo, dobrze jest postawić na solidną i profesjonalną ekipę, która ma doświadczenia w stawianiu domu z bali. Koszt budowy drewnianej ściany (ściany nośne i działowe) wynosi od 100 do 300 zł za m².

Niezwykle ważnym elementem budowy domu jest dach oraz poddasze. By dach idealnie pasował do drewnianej konstrukcji i projektu, dobrze jest wykonać go również z drewna. Do wyboru jest wiele rodzajów więźby dachowej jak i pokrycia dachu. Sumując koszty i robociznę za więźbę dachową, poszycie i gont, należy się przygotować na kwoty rzędu kilkuset złotych za m² dachu.

Równie ważnymi elementami są okna i drzwi – także balkonowe, które warto wykonać z naturalnego drewna, by dopasować je do wyglądu reszty domu. Wybór stolarki drewnianej jest ogromny! W różnego rodzaju sklepach i marketach budowlanych można nawet spotkać gotowe elementy, które dostępne są „od ręki”. Najczęściej spotykane to te, wykonane z dębu, świerku czy modrzewiu, ale i z drewna egzotycznego. Koszt drewnianych drzwi wejściowych mieści się w przedziale od 2 000 do nawet 8 000 zł, zaś okna można nabyć w cenie kilku tysięcy za jedną sztukę.

Do powyższych kosztów dochodzi jeszcze oczywiście cena montażu i wykończenie domu z bali, a także elementy dodatkowe, jak zagospodarowane poddasze czy garaż.

Domy z bali – czy warto?

Pytanie, czy warto postawić na budowę domu z bali, jest oczywiście retoryczne. Kto z nas nie marzy o relaksie w drewnianym domu urządzonym wedle upodobań. Najważniejsze zalety takiego wyboru to ekologia i nowoczesność.

Czy oprócz walorów estetycznych wymarzony dom wykonany z bali drewnianych posiada inne zalety? Oczywiście! Warto pamiętać o tym, że drewno jest materiałem o dużym stopniu termoizolacyjności, co w dużej mierze wpływa na wysoką zdolność kumulowania ciepła, a co za tym idzie, obniżenie rachunków za ogrzewanie.

Plusem jest także szybkość wybudowania tego rodzaju domów, bowiem domek z bali może być postawiony nawet w 2-3 miesiące – wliczając w to przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów do jego budowy. Podczas prac na budowie nie trzeba się również martwić o warunki atmosferyczne, bowiem nie mają one wpływu na postępy w jego powstawaniu.

Największą wadą domów z bali jest oczywiście ich wysoka cena. Należy też pamiętać o tym, że drewno pracuje, by dostosować wilgotność do otoczenia, co może potrwać nawet kilka lat. Dość mocno wpływa to na budynek, bowiem może on zmienić swoją wysokość nawet o kilkanaście centymetrów. Warto więc wziąć to pod uwagę.