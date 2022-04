Jak działa skup nakrętek? W jakim celu warto zbierać zakrętki?

Zbieranie nakrętek wielu osobom kojarzy się z celami charytatywnymi. I słusznie, bowiem takie nakrętki można później wymienić na specjalistyczny sprzęt, np. zakup wózka inwalidzkiego za kilkanaście tysięcy złotych czy po prostu zasilić kwotę zbiórki na leczenie bądź operację. Zebrane zakrętki można również oddać na skup, by zarobić dodatkową gotówkę. Czy to się opłaca? W jakim celu zbiera się plastikowe nakrętki?

Po co zbierać nakrętki?

Każdego dnia pozbywamy się bezużytecznych nakrętek po różnego rodzaju płynach. Wyrzucając do kosza plastikowe butelki, warto zostawić zakrętki od nich (pamiętaj, że nie wyrzucamy do śmieci zakręconej butelki!). Ich zbieranie ma swoje plusy. Jakie? Zakrętki zbierać można w dwóch celach – na cele charytatywne lub dla dodatkowego zarobku.

Gdzie można oddawać plastikowe nakrętki?

Akcja zbierania nakrętek w celach charytatywnych jest popularna już od kilku lat. Organizowane są zbiórki w szkołach, sklepach, urzędzie miasta, instytucjach, a nawet w parkach czy miejscach publicznych, gdzie usytuowane są kosze i pojemniki na plastikowe nakrętki, a wielu z nas samodzielnie zbiera nakrętki w domu. By wspomóc wybrany cel lub organizacje charytatywne, możesz oddawać swoje zbiory do dużych punktów zbiórki lub przekazać je fundacji, która zajmuje się zbiórką.

Jeśli chcesz oddać zebrane tworzywo w celu zarobkowym, udaj się na skup nakrętek, by móc wymienić je na gotówkę. Nakrętki zbierane na cele charytatywne (np. na pomoc chorym dzieciom) należy oddać do punktu zbiórki. W kolejnym etapie są one segregowane, ważone i oddawane firmie recyklingowej. Firmy te płacą za każdy kilogram zebranego tworzywa, dzięki czemu środki mogą trafi na pomoc potrzebującym. Za otrzymaną gotówkę kupowane są wózki inwalidzkie, niezbędne leki lub dana kwota zasila zbiórkę fundacji, organizacji charytatywnej lub konkretnej osoby.

Niestety, by móc uzyskać odpowiednią zapłatę za sprzedane zakrętki, musi być ich naprawdę sporo. Przykładowo, równowartość wózka inwalidzkiego to kilkanaście ton plastikowych nakrętek.

Skup nakrętek plastikowych – jak działa? Ile można zarobić?

Kolejną opcją jest zbiórka nakrętek w celach własnych – zarobkowych. Po uzbieraniu odpowiedniej liczby zakrętek ze szklanych lub plastikowych butelek należy udać się do skupu. To miejsce, w którym można wymienić je na gotówkę, a odpowiednie firmy zajmą się ich recyklingiem.

Kilogram nakrętek – ile można na tym zarobić?

Cena w skupie zakrętek podawana jest w kilogramach – wynosi od ok. 0,50 zł do ok. 1 zł za kilogram nakrętek. Można liczyć na nieco podwyższoną cenę, gdy jednorazowo odda się ponad 1 000 kg. Cena jest więc naprawdę niska, bowiem 1 kilogram to aż około 500 nakrętek, co w przeliczeniu na 1 000 kg da około 500 000 sztuk!

Problemem może być też logistyka, a więc zagospodarowanie odpowiedniej przestrzeni w domu na zbiór takiej liczby nakrętek i zawiezienie ich na skup. Tona nakrętek zajmie bowiem aż ok. 60 – 70 sztuk 120-litrowych worków na śmieci. Jednak, jak to się mówi – dla chcącego nic trudnego. Jeśli potrzebujesz dodatkowych środków na realizację wymarzonego celu, zbiór nakrętek i oddanie ich na skup może być dobrym rozwiązaniem. Należy się jednak przy tym uzbroić w cierpliwość.

Ile można zarobić na skupie nakrętek? Za tonę nakrętek (ok. 500 000 sztuk) można otrzymać od ok. 500 do 1 000 zł. Wszystko zależy od miejscowości oraz cen w danym skupie. Warto więc zorientować się, jakie są ceny w okolicy, bowiem mogą się od siebie różnić kwotą wynoszącą nawet kilkadziesiąt groszy za kilogram.



Jakie zakrętki zbierać?

Zapewne zastanawiasz się, jakiego rodzaju nakrętki warto zbierać. Skupy i firmy recyklingowe przyjmują różnego rodzaju plastikowe zakrętki z butelek po napojach i płynach. Mogą one mieć różną wielkość, kolor i kształt, warunkiem jest tutaj tylko i wyłącznie rodzaj tworzyw sztucznych, z jakich są one wykonane. Warto więc zbierać nakrętki plastikowe z butelek po:

napojach gazowanych, niegazowanych, wodzie mineralnej,

sokach w kartonach,

mleku,

kawie w słoikach,

keczupie, majonezie i innych sosach,

chemii gospodarczej (np. płynie do prania),

żelach pod prysznic i kosmetykach,

płynach do spryskiwaczy, płynach chłodniczych etc.

Nakrętki z butelek muszą być odpowiednio przygotowane, tzn. trzeba usunąć z nich gumki, folie czy uszczelki.

Na co przerabiane są plastikowe nakrętki?

Zebrane nakrętki są odbierane przez firmy zajmujące się recyklingiem, które przerabiają plastik na potrzebny im surowiec wtórny. Dokonując recyklingu plastikowych zakrętek, otrzymuje się granulat, z którego produkowane są m.in. worki na śmieci, rury PCV, łopaty, wiadra, wieszaki, obudowy sprzętów elektronicznych, doniczki, folia aluminiowa itp.

Czy warto zbierać plastikowe nakrętki?

Zdecydowanie warto zbierać plastikowe nakrętki – bez różnicy, czy po to, by komuś pomóc czy w celu zarobkowym. Zbierając nakrętki, masz wpływ na ochronę środowiska, ekologię i przyczyniasz się do ich recyklingu.

Wyrzucając do pojemników na odpady same plastikowe butelki bez nakrętek, umożliwiamy ich łatwiejsze składowanie, a co za tym idzie – zmniejszamy koszty transportu oraz oszczędzamy pojemność składowiska.

Drugą zaletą zbierania zakrętek są kwestie finansowe, choć, jak już wspominaliśmy, dopiero bardzo duża liczba nakrętek niesie ze sobą możliwość zarobienia większych pieniędzy. Warto więc zaangażować w zbiórkę swoich przyjaciół, rodzinę i sąsiadów, by wspólnie osiągnąć cel. W tym przypadku liczy się efekt skali.

Czytaj też:

Każda butelka na wagę… kaucji!