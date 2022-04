Kim jest broker i co należy do jego obowiązków?

Kim jest broker?

Zacznijmy od wyjaśnienia definicji słowa broker. Na pewno większość z nas zetknęła się z tym słowem, choćby czytając artykuły na temat giełdy czy ubezpieczeń. Niestety podanie jednej właściwej definicji mówiącej, kim jest broker, nie jest możliwe. Jest to związane z tym, że zawód ten nie dotyczy jedynie jednej branży, ale występuje w kilku zupełnie różnych od siebie. Jest m.in.:

broker ubezpieczeniowy,

broker giełdowy,

broker finansowy,

broker nieruchomości,

broker samochodów,

broker edukacyjny,

broker informacji.

Jak widać, obszar działania zawodu brokera jest naprawdę rozległy, dlatego tak trudno zdefiniować, kim jest broker.

Ogólnie jednak przyjmuje się następującą definicję brokera, mówiącą o tym, że jest to osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która w głównej mierze świadczy usługi pośrednictwa.

Broker – czym się zajmuje?

Zakres świadczeń brokerów zależy od branży, w której działa. Tym, co wyróżnia zawód brokera, to fakt, że działa on na cudzy rachunek. Jest to możliwe poprzez pełnomocnictwo, którego udzielił mu klient. Co oznacza owo działanie na cudzy rachunek? Przede wszystkim broker reprezentuje interesy swojego klienta, a za swoje pośrednictwo otrzymuje stosowne wynagrodzenie.

To, co warto podkreślić, to fakt, że broker zawsze stara się działać na korzyść klienta. W zależności od tego, jaki charakter ma mieć jego praca, broker może np. wykonywać czynności w imieniu klienta – nabywać prawa do jego kapitału i efektywnie nim zarządzać. Może również pełnić rolę doradcy inwestycyjnego, który stara się uzyskać, jak najlepszą ofertę dla swojego klienta. W tym wypadku dzieli się także swoim doświadczeniem z klientem oraz doradza mu, jak może podejmować samodzielne decyzje.

Bardzo uogólniając, ale zawód brokera wiąże się z tym, aby interesy klienta zostały zabezpieczone, a on sam zadowolony. Główna zasada tego zawodu opiera się na tym, aby przedkładać interesy klienta nad swoje.

Jakie więc obowiązki mają poszczególni brokerzy?



Broker finansowy

Gdy pada hasło „broker” zapewne od razu myślisz o giełdzie papierów wartościowych i działalności na rynkach finansowych. To oczywiście trafne skojarzenie, ponieważ to zawód ściśle związany m.in. z działalnością giełdową. Z usług brokera finansowego mogą korzystać osoby fizyczne lub firmy. W imieniu swoich klientów pośredniczy on w transakcjach na giełdzie – kupuje i sprzedaje aktywa, zajmuje się instrumentami finansowymi, oczywiście starając się uzyskać jak największy zysk dla swoich klientów. To taki pośrednik na rynku kapitałowym, rynku forex.

Nic więc dziwnego, że aby wykonywać ten zawód, trzeba posiadać aktualną wiedzą o giełdzie, rynkach światowych, czy orientować się w występujących ryzykach. Dodatkowo cenną umiejętnością jest odpowiednie reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Wszystko dla zmaksymalizowania zysku dla klienta.

Broker giełdowy

To zawód podobny do opisanego powyżej. Jest on ściśle związany z giełdą, ponieważ zgodnie z ustaloną z klientem strategią, broker giełdowy staje się pośrednikiem w transakcjach giełdowych. Aby móc wykonywać ten zawód niezbędna jest koncesja na prowadzenie tej działalności. Wydaje ją Komisja Nadzoru Finansowego. Dodatkowa taka osoba musi mieć najświeższą wiedzę obrocie instrumentami finansowymi, znać rynek, wiedzieć co dzieje się na giełdach zagranicznych.

Broker nieruchomości

To rodzaj zawodu brokera, który również łączy dwie strony transakcji – to pośrednik między osobami fizycznymi a instytucjami czy firmami – i prowadzi je do zawarcia umowy, tylko tym razem dotyczącej nieruchomości. Może to być np. kupno, sprzedaż, wynajem bądź dzierżawa domu lub mieszkania. Jak nietrudno się domyślić, usługi oferowane przez brokera nieruchomości koncentrują się na obrocie nieruchomościami. W tym przypadku również działa on w imieniu klienta, dążąc do uzyskania jak najlepszej ceny. Reprezentuje jego interesy, z tą różnicą, że sam nie może wykonać transakcji zakupu.

Broker ubezpieczeniowy

Najprawdopodobniej część z nas choć raz miał z nim do czynienia. Broker ubezpieczeniowy to niezależny doradca, który jest pośrednikiem pomiędzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Często przypisuje mu się łatkę agenta ubezpieczeniowego. Jednak nie należy go brać za agenta ubezpieczeniowego, ponieważ broker nie działa na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego, tylko jest agentem swojego klienta. Działa na własny rachunek.

Broker ubezpieczeniowy zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym. Do jego obowiązków należy pomoc w wyborze najlepszej polisy dla swojego klienta, czyli takiej, która przy jak najmniejszym wkładzie finansowym będzie dawała mu największe korzyści. Broker ubezpieczeniowy dąży do zawarcia, jak najlepszych umów ubezpieczenia dla swoich klientów.

Broker samochodowy

To również niezależny doradca. Jego zadaniem jest pośrednictwo w wyborze i kupnie pojazdu. Dlatego też to broker samochodowy odpowiada za załatwienie wszelkich formalności, a także finalizację zakupu. Czym zatem taki broker samochody różni się od dealera aut? Tym, że w przypadku korzystania z usług brokera samochodowego, jego klient może wybierać spośród różnych marek aut, co w przypadku autoryzowanego dealera jest niemożliwe, gdyż działa on dla jednej, konkretnej firmy.

Broker edukacyjny i broker informacji

To całkiem nowe zawody, które nie są jeszcze dobrze znane klientom. W przypadku brokera edukacyjnego mamy do czynienia z doradztwem w wyborze edukacji. Korzystając z usług takiego fachowca, można liczyć na pomoc w doborze odpowiedniego szkolenia. Broker edukacyjny doradzi najlepszy kierunek, poziom zaawansowania, uwzględniając koszty, a także możliwości psychofizyczne i ekonomiczne klienta. Dodatkowo swoje propozycje skonfrontuje z faktycznymi potrzebami rynku pracy. Broker edukacyjny pośredniczy między klientem a rynkiem szkoleniowym.

A z kolei broker informacji, lub po prostu infobroker, działa w ten sposób, że wyszukuje zlecone przez klienta informacje. Poddaje je analizie i ocenie, a na koniec w przejrzysty sposób przedstawia uzyskane informacje – np. prezentując je w formie raportów.

Czy każdy może zostać brokerem?

Brokerem nie można zostać tak po prostu. Istnieją pewne regulacje prawne, które uniemożliwiają wykonywanie zawodu brokera przez każdą osobę. Jest to bowiem zawód regulowany. W związku z tym, aby móc go wykonywać, należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie takiej działalności zawodowej, które wydaje Komisja Nadzoru Finansowego – co związane jest z kontrolą przez organ państwowy.

Wynagrodzenie brokera

Zarobki to temat, który interesuje większość osób. Ile zatem może zarabiać broker i w jaki sposób jest wynagradzany za swoją pracę? Modeli jest wiele, tak jak wiele mamy rodzajów tego zawodu. Jednak w Polsce przeważnie przyjęło się wynagradzanie brokera w formie kurtażu brokerskiego. To nic innego, jak prowizja za pośrednictwo brokera oraz finalizacja transakcji między klientem a sprzedającym. Prowizja zazwyczaj zawarta jest już np. składce za ubezpieczenie czy w cenie samochodu. Z kolei na większości rynków dominuje opcja wynagradzania brokera bezpośrednio przez klienta – w tym wypadku honorarium jest wcześniej ustalane przez obie strony.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, ale broker jest zobowiązany poinformować klienta o sposobie wyliczania swojego wynagrodzenia, a także podać jego wysokość.

Broker a makler

Bardzo często spotykamy się z twierdzeniem, że broker i makler to te same zawody. Używanie terminów broker i makler zamiennie, albo traktowanie ich na równi jest błędem, ponieważ w przypadku zawodu maklera mamy do czynienia z szerszym zakresem obowiązków. Można ten zawód odnosić zarówno do działalności brokerskiej, jak i dealerskiej. Operując na przykładzie maklera i brokera giełdowego można zobaczyć różnice pomiędzy tymi profesjami. Makler pomaga klientom zainwestować kapitał na giełdzie, z kolei broker jest pośrednikiem w transakcjach giełdowych. On w imieniu klienta kupuje i sprzedaje aktywa.

Czytaj też:

Deweloper – kim jest i czym się zajmuje?