Numer konta bankowego – co zawiera numer rachunku?

Numer rachunku bankowego składa się z 26 cyfr. Jest to standard stosowany od 2004 roku, przyjęty przez wszystkie banki funkcjonujące w Polsce. Co należy o nim wiedzieć? Co oznaczają poszczególne cyfry? Podpowiadamy!

NRB – co to jest?

NRB to skrót od pełnego wyrażenia: Numer Rachunku Bankowego, który jest standardowym numerowaniem kont bankowych w Polsce. To indywidualnie przyznawany ciąg liczb, dzięki któremu można zidentyfikować konto bankowe i numer rachunku klienta. Warto podkreślić, że nie są to przypadkowe znaki – każdy z nich ma swoje znaczenie, dzięki czemu można w prosty sposób dowiedzieć się szczegółów na temat samego rachunku.

Jak wygląda numer konta bankowego?

Numer konta bankowego, czyli np. konta osobistego lub konta firmowego, przyznawany jest na podstawie odgórnie ustalonego wzoru. Każda z umieszczonych w nim 26 cyfr pozwala wyczytać różnego rodzaju dane.

Co ważne, zagraniczne konta mają różne długości numeru rachunku, które są określone przez dane państwo. Możesz więc spotkać np. 29-cyfrowy numer na Malcie, 13-cyfrowy numer w Norwegii czy 16-cyfrowy w Holandii.

Przykładowy wzór numeru konta bankowego NRB wygląda następująco:



XX YYYYYYYY ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Numer rachunku bankowego może być zapisany w formie ciągłej lub oddzielonej spacjami, jak w powyższym przykładzie. Co więcej, można również spotkać formę zapisu z dodanymi literami, znajdującymi się tuż przed cyframi – jest to międzynarodowy numer rachunku bankowego, czyli IBAN. Pozwala on na szybką identyfikację kraju, w którym założono ten produkt. Posiadając polskie konto, przed jego numerem spotkasz zatem skrót PL.

Z czego się składa numer konta bankowego?

Zastanawiasz się, co oznaczają powyższe znaki znajdujące się w numerze rachunku? Przejdźmy zatem do konkretów, a mianowicie omówmy poszczególne symbole numeru konta bankowego wchodzące w skład numeru rachunku klienta. Należą do nich:

XX – dwie pierwsze cyfry konta to suma kontrolna, której zadaniem jest określenie prawidłowości danego rachunku; cyfry te zostają wyliczone przez algorytm,





– dwie pierwsze cyfry konta to suma kontrolna, której zadaniem jest określenie prawidłowości danego rachunku; cyfry te zostają wyliczone przez algorytm, YYYYYYYY – osiem kolejnych cyfr to Numer Rozliczeniowy Banku, który możemy podzielić na kolejne grupy (YYYY to indywidualny numer danej instytucji, YYY to konkretny oddział banku, Y to ostatnia, kontrolna cyfra odpowiadająca za poprawność numeru konta),





– osiem kolejnych cyfr to Numer Rozliczeniowy Banku, który możemy podzielić na kolejne grupy (YYYY to indywidualny numer danej instytucji, YYY to konkretny oddział banku, Y to ostatnia, kontrolna cyfra odpowiadająca za poprawność numeru konta), ZZZZZZZZZZZZZZZZ – ostatnie szesnaście cyfr to indywidualny numer rachunku bankowego klienta; jest generowany losowo podczas otwierania konta w banku.

Jeśli więc chcesz rozpoznać, jaki to bank po numerze konta, należy przyjrzeć się liczbom w kolejności od trzeciej do szóstej włącznie (YYYY). Określają one indywidualny numer banku, który możesz sprawdzić na poniższej liście:

1010 – Narodowy Bank Polski,

1020 – PKO Bank Polski,

1030 – Citi Handlowy,

1050 – ING Bank Śląski,

1060 – Bank BPH,

1090 – Santander Bank Polska,

1130 – Bank Gospodarstwa Krajowego,

1140 – mBank,

1160 – Bank Millennium,

1240 – Bank Pekao SA,

1320 – Bank Pocztowy/ EnveloBank,

1470 – eurobank,

1540 – Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank),

1580 – Mercedes Bank Polska,

1610 – SGB – Bank,

1670 – RBS Bank Polska,

1680 – Plus Bank,

1840 – Société Générale,

1870 – Nest Bank,

1910 – Deutsche Bank Polska,

1930 – Bank Polskiej Spółdzielczości,

1940 – Credit Agricole,

1950 – Idea Bank,

2030 – BNP Paribas,

2070 – FCE Bank Polska,

2120 – Santander Consumer Bank,

2130 – Volkswagen Bank,

2140 – Fiat Bank Polska,

2160 – Toyota Bank,

2190 – DnB Nord,

2480 – Getin Noble Bank,

2490 – Alior Bank/ T-Mobile Usługi Bankowe.

Przykład numeru konta – jak wygląda numer rachunku?



Numery rachunków bankowych nadawane są zgodnie z powyższymi zasadami. Jeśli masz wątpliwości, co do danego numeru konta, możesz sprawdzić jego poprawność na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego za pomocą systemu EWIB.



Przykładowy numer rachunku bankowego składa się z cyfr: 96 1090 1212 6245497411021036

Wyróżnione cyfry to numer rozliczeniowy banku, który pozwala nam stwierdzić, iż jest to konto prowadzone przez Santander Bank Polska.

NRB a IBAN – czym się różnią?

Powyżej wspominaliśmy, iż numer rachunku może być zapisany w formacie NRB (Numer Rachunku Bankowego) lub IBAN (International Bank Account Number). Ten pierwszy używany jest w naszym kraju na co dzień – do wykonywania przelewów krajowych, opłacania rachunków i innych należności czy spłaty rat kredytów zaciągniętych w bankach funkcjonujących w Polsce. To podstawowy numer rachunku bankowego. Numer IBAN to z kolei międzynarodowy numer konta, który jest niezbędny do wykonywania międzynarodowych transakcji płatniczych czy przelewów na konta w bankach działających poza granicami naszego kraju.

Międzynarodowy numer konta bankowego – z czego się składa?

Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć swój numer IBAN, czyli międzynarodowy numer konta, spieszymy z pomocą. IBAN to tradycyjny numer konta z tą różnicą, że jest on poprzedzony 2-literowym kodem kraju.

Wzór numeru konta bankowego w formacie IBAN:



AAXX YYYYYYYY ZZZZZZZZZZZZZZZZ

AA – międzynarodowy kod kraju,





XX – liczba kontrolna,





– liczba kontrolna, YYYYYYYY – Numer Rozliczeniowy Banku,





– Numer Rozliczeniowy Banku, ZZZZZZZZZZZZZZZZ – indywidualny numer rachunku bankowego klienta.

Jak więc wygląda IBAN? Oto przykładowy międzynarodowy numer konta bankowego IBAN:

PL96 1090 1212 6245497411021036



Pamiętaj, że do wykonania przelewu na zagraniczny numer konta odbiorcy należy posiadać odpowiedni kod SWIFT, który służy usprawnieniu transakcji międzynarodowych. Może się on składać z samych liter lub kombinacji liter oraz cyfr. Bez problemu znajdziesz go na stronach internetowych poszczególnych banków, bowiem każdy bank w każdym kraju ma przydzielony swój indywidualny kod SWIFT. Informuje on o tym, do jakiej instytucji i do jakiego kraju mają dotrzeć środki z nadanego przelewu zagranicznego.

Gdzie znaleźć numer swojego konta?

Jak sprawdzić numer konta bankowego? Numer swojego konta możesz znaleźć w kilku miejscach. Pierwszym z nich jest umowa o prowadzenie rachunku, którą zawarłeś z bankiem, otwierając konto. Powinien on widnieć już na samym początku umowy, tuż za nazwą konta i podstawowymi informacjami o nim. Drugim sposobem jest zalogowanie się do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej. Numer znajduje się w oknie tuż po podaniu loginu i hasła. W prosty sposób możesz go skopiować lub udostępnić innej osobie, np. w celu wykonania przelewu na Twój rachunek.

Pamiętaj, by dokładnie zweryfikować numer rachunku odbiorcy przed wykonaniem przelewu. Wystarczy, że błędnie podasz chociaż jedną cyfrę, by środki mogły trafić do innego odbiorcy. Warto spojrzeć, w jakim banku ma swoje konto adresat przelewu – pomogą Ci w tym cztery cyfry należące do indywidualnego numeru banku. Poza tym, sprawdź również poprawność takich danych, jak imię i nazwisko (lub nazwa firmy) oraz adres odbiorcy, dzięki którym w szybki i bezproblemowy sposób wykonasz przelew środków na konto bankowe.

