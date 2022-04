Profil zaufany, czyli bezpieczne logowanie – co to jest?

Załatwianie spraw urzędowych przy użyciu komputera czy smartfonu staje się codziennością. Możesz je wykonać z wykorzystaniem profilu zaufanego. Jak założyć profil zaufany? Co to jest?

Profil zaufany – co to jest?

Profil zaufany to prywatne dane osobowe użytkownika zaszyfrowane w jednym miejscu. To metoda identyfikacji elektronicznej obywatela, za pomocą której można potwierdzić swoją tożsamość w sieci. Przy jego użyciu przekazywane są takie dane, jak imię, nazwisko, data urodzenia oraz PESEL, działa podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny. Może go założyć każda osoba pełnoletnia.

Założenie profilu zaufanego

Jak utworzyć profil zaufany? Jednym ze sposobów jest założenie konta za pomocą konta bankowego lub za pomocą bankowości elektronicznej. Potwierdzanie profilu zaufanego odbywa się wówczas na podstawie danych zawartych w umowie z bankiem. Na chwilę obecną większość znanych banków umożliwia skorzystanie z tej usługi.

Profil zaufany można także założyć podczas wideorozmowy z urzędnikiem lub dysponując dowodem osobistym z warstwą elektroniczną, dzięki któremu możliwy jest podpis elektroniczny.

Jak potwierdzić profil zaufany? Tożsamość może zweryfikować bank (odbywa się to przez internet) lub urzędnik w punkcie stacjonarnym. Jeśli preferujesz tę drugą opcję, wybierz się do wybranego punktu potwierdzającego, by osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

Co można załatwić za pomocą profilu zaufanego?

Za pomocą profilu zaufanego możesz załatwić szereg spraw urzędowych przez internet. W prosty i szybki sposób możesz złożyć wnioski o należne świadczenia, np. 500+, wydanie dowodu osobistego, deklaracje podatkowe, wysłać pismo do podmiotu publicznego, zarejestrować własną działalność gospodarczą, wyrobić kartę EKUZ, sprawdzić informacje o stanie swojego konta ubezpieczeniowego czy zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta. Krótko mówiąc, dzięki profilowi zaufanemu możesz załatwić wiele ważnych i pilnych spraw bez wychodzenia z domu.

mObywatel, czyli wszystkie dane w jednym miejscu

Posiadając profil zaufany, użytkownik ma dostęp do aplikacji mobilnej mObywatel, która może zastąpić fizyczne dokumenty tożsamości. Za pomocą swojego smartfonu zyskasz możliwość wylegitymowania się w wielu miejscach publicznych i placówkach. W aplikacji znajdują się bowiem wirtualny dowód osobisty oraz prawo jazdy.

Jak aktywować aplikację mObywatel? To bardzo proste! Wystarczy, że pobierzesz na swój telefon aplikację mobilną i stworzysz swoje konto za pomocą profilu zaufanego.

Czy profil zaufany jest bezpieczny?

Zdecydowanie tak, bowiem logowanie profilem zaufanym odbywa się w sposób dwuetapowy a połączenie jest szyfrowane. Profil zaufany możesz założyć przez internet, np. poprzez konto bankowe, które służy do szybkiego potwierdzania profilu zaufanego lub w punkcie potwierdzającym.

