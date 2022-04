Ile kosztuje budowa domu? Co się składa na jego koszt?

Obecnie koszt postawienia nieruchomości jest dużo wyższy niż jeszcze dwa lata temu. Szalejąca inflacja, dynamiczny wzrost cen materiałów budowlanych i wykończeniowych, długi czas oczekiwania na dostawy i terminy wyspecjalizowanych firm budowlanych przysparzają wielu kłopotów osobom, czekającym na swój własny dom. Wybudowanie domu to inwestycja na lata, która często pochłania wszystkie oszczędności i dodatkowo jest finansowana z kredytu hipotecznego zaciąganego na długie lata. Ciężko jest oszacować dokładne koszty, ale można je choć trochę przybliżyć. Ile więc kosztuje budowa domu i co składa się na koszty?

Budowa domu – od czego zacząć?

Posiadanie własnego domu to marzenie niemal każdego z nas. Można się zdecydować na coraz bardziej popularny dom z bali lub tradycyjny dom murowany. Można wybrać lokalizację w dużym mieście lub na uboczu, a nawet z dala od gwaru – nad jeziorem, morzem, w lesie czy w górach.

Możliwości jest wiele, ale budowę domu należy rozpocząć przede wszystkim od stworzenia konkretnego i szczegółowego planu oraz dopełnienia wszelkich formalności (należą do nich projekt budowlany, pozwolenie na budowę, dziennik budowy etc.). Po pierwsze, trzeba znaleźć atrakcyjną działkę, na której możliwe jest postawienie nieruchomości – zwróć uwagę na lokalizację oraz jej powierzchnię. Następnie wybierz projekt domu oraz projekt ogrodu, jeśli takowy chcesz mieć. Kluczowe jest również wybranie doświadczonej i solidnej ekipy budowlanej oraz ekipy wykończeniowej, która zajmie się postawieniem Twojego domu. Zanim ekipa wkroczy na teren budowy, musisz wybrać również wszelkie elementy budowlane, z jakich ma być zrobiony dom.

Co składa się na koszt budowy domu?

Rozpoczynając tak wielkie przedsięwzięcie, jakim jest budowa domu, należy sporządzić szczegółowy kosztorys, by móc zweryfikować, czy posiadasz wystarczającą ilość środków. Budowę domu można sfinansować z własnych oszczędności lub za pomocą kredytu hipotecznego, pożyczki lub kredytu gotówkowego. Warto jednak pamiętać o rosnących stopach procentowych, które wpływają na wyższe oprocentowanie, a co za tym idzie – wyższe raty kredytu i mniejszą zdolność kredytową w banku.

Do najważniejszych kosztów związanych z budową domu należą:

zakup działki budowlanej,

projekt domu,

zakup materiałów budowlanych,

wypłata dla ekipy budowlanej.

O tych wszystkich składowych opowiemy poniżej.

Ile kosztuje działka budowlana?

By przybliżyć się do realizacji marzenia o posiadaniu własnego domu, należy wybrać działkę budowlaną. Jeśli miałeś dużo szczęścia i otrzymałeś ją, np. jako darowiznę od kogoś bliskiego z rodziny, udało Ci się zaoszczędzić sporo gotówki. Jeśli nie, wiedz, że koszt działki jest jednym z największych podczas budowy domu.

Koszt zakupu działki jest różny i uzależniony od kilku czynników, a przede wszystkim na cenę wpływ mają:

lokalizacja – w miejscach typowo turystycznych, dużych miastach, w górach czy w linii brzegowej nad morzem ceny działek będą dużo wyższe. Tańsze działki możesz znaleźć na wsiach oraz na obrzeżach miast. Ich cena uzależniona jest również od danego regionu Polski oraz województwa.

– w miejscach typowo turystycznych, dużych miastach, w górach czy w linii brzegowej nad morzem ceny działek będą dużo wyższe. Tańsze działki możesz znaleźć na wsiach oraz na obrzeżach miast. Ich cena uzależniona jest również od danego regionu Polski oraz województwa. powierzchnia – oczywiste jest, że im większa powierzchnia działki, tym wyższa cena. Cena za metr kwadratowy wynosi od kilkudziesięciu złotych (tereny wiejskie) do nawet ok. tysiąca złotych (miejscowości turystyczne).

– oczywiste jest, że im większa powierzchnia działki, tym wyższa cena. Cena za metr kwadratowy wynosi od kilkudziesięciu złotych (tereny wiejskie) do nawet ok. tysiąca złotych (miejscowości turystyczne). kształt – najdroższe działki to te, które mają kształt prostokąta lub kwadratu.

– najdroższe działki to te, które mają kształt prostokąta lub kwadratu. okolica i plany zabudowy – bliska odległość punktów usługowych, przychodni, sklepów, urzędów, przedszkoli, szkół, żłobków, siłowni etc. również podnosi cenę działki.

– bliska odległość punktów usługowych, przychodni, sklepów, urzędów, przedszkoli, szkół, żłobków, siłowni etc. również podnosi cenę działki. dostępność mediów – działka uzbrojona w niezbędne media będzie droższa, zaś w przypadku braku doprowadzonych instalacji należy się liczyć z dodatkowymi kosztami podczas budowy.

– działka uzbrojona w niezbędne media będzie droższa, zaś w przypadku braku doprowadzonych instalacji należy się liczyć z dodatkowymi kosztami podczas budowy. droga dojazdowa – ważne jest, by sprawdzić drogę dojazdową do działki. Jeśli będzie poprowadzona np. przez grunty sąsiada, sytuacja ta może wygenerować sporo kłopotów i kosztów.

– ważne jest, by sprawdzić drogę dojazdową do działki. Jeśli będzie poprowadzona np. przez grunty sąsiada, sytuacja ta może wygenerować sporo kłopotów i kosztów. stan prawny działki – zawsze należy zweryfikować, czy działka nie jest obciążona wierzytelnościami! Jeśli zaciekawi Cię jej niska cena, istnieje prawdopodobieństwo, że występują nieuregulowane formalności związane ze stanem prawnym działki.

Projekt domu – ile kosztuje? Jaki wybrać?

Dostępnych jest wiele gotowych projektów domów jednorodzinnych, z których można skorzystać. Ich koszt to zwykle kilka tysięcy złotych. Należy jednak zwrócić uwagę na złożoność i stopień skomplikowania danego projektu, bowiem przełoży się to na koszty związane z robocizną oraz zakupem materiałów budowlanych.

Możliwe jest także stworzenie przez architekta indywidualnego projektu domu, który wykonywany jest na zamówienie. Są one jednak dużo droższe, w zależności od projektu trzeba za niego zapłacić nawet o 50% więcej niż w przypadku zakupu gotowej koncepcji.

Koszt zakupu materiałów budowlanych – ceny poszły w górę!

Wybór i zakup materiałów budowlanych to temat rzeka. Obecnie można wybierać spośród tysięcy materiałów, które dostępne są zarówno w sklepach stacjonarnych jak i online. Nie ma praktycznie żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o ich maksymalne ceny, a te często są uzależnione od obecnej sytuacji rynkowej. Warto zadbać o to, by materiały były dobrej jakości, pasowały do projektu i mogły posłużyć przez wiele lat.

Ponadto, od 2021 roku każdy nowobudowany dom musi spełniać podwyższone wymogi WT, czyli warunków technicznych pod względem termoizolacyjności. Wiąże się to z koniecznością zastosowania lepszego ocieplenia okien, drzwi, dachu, ścian, co przekłada się na zakup nowszych i droższych komponentów. Dodatkowo domy powinny być jak najbardziej energooszczędne, więc wymaga się zainstalowania nowoczesnych urządzeń wentylacyjnych i grzewczych.

Koszt ekipy budowlanej – ile wynosi?

Dobra ekipa budowlana jest na wagę złota, dlatego na przybycie tych najlepszych fachowców nierzadko trzeba czekać nawet kilkanaście miesięcy, co oznacza, że nie można zwlekać z wyborem ekipy i zarezerwowaniem terminu. Każdy fachowiec ma swój cennik, w którym podane są kwoty za każdy metr kwadratowy robocizny lub godzinę pracy, jednak finalna wycena jest przygotowywana indywidualnie dla każdego klienta na podstawie powierzchni, projektu domu, materiałów budowlanych, funkcjonalności czy technologii, jakie będą zastosowane.

Na fachowcach nie można oszczędzać, bowiem każda ewentualna poprawka po nich będzie rodzić nowe koszty, a może nawet zaistnieć konieczność zatrudnienia całkiem nowej ekipy, która będzie musiała poprawić pracę tej poprzedniej. Koszty robocizny będą różne dla różnych regionów Polski. Najdrożej będzie oczywiście w stolicy i okolicach.

Jaki jest koszt budowy domu?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, koszt wybudowania 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej domu mieszkalnego w 2021 roku wyniósł kolejno:

4 944 zł w I kwartale,

5 112 zł w II kwartale,

5 347 zł w III kwartale,

5 134 zł w IV kwartale.

Nie da się dokładnie określić i obliczyć, ile będzie kosztować wybudowanie domu, dlatego właśnie przygotowuje się szczegółowe kosztorysy, na podstawie których można to oszacować.

Koszt budowy nieruchomości zależy od projektu, rodzaju domu (parterowy lub piętrowy, z garażem lub bez), jego wielkości oraz wybranych materiałów budowlanych. Możemy jednak podać przykładowe kwoty dla wybranych domów, które mogą być małą podpowiedzią. Na wybudowanie parterowego domu o powierzchni 100 metrów kwadratowych trzeba przygotować ok. 350 000 zł. Dom mający 150 metrów kwadratowych, poddasze i piwnice to koszty budowy rzędu 430 000 zł. Kwoty te dotyczą budowy domu do stanu deweloperskiego, a więc bez elementów wyposażenia, mebli, dodatków, sprzętów, armatury itp.

O czym należy pamiętać, planując budowę własnego domu? Przede wszystkim o tym, że dom ma spełnić wszystkie Twoje wymogi, być dostosowany do potrzeb i ma zostać wybudowany według wybranego projektu. Należy zadbać o dobrej jakości materiały budowlane – te ze średniej półki cenowej i postawić na solidną, sprawdzoną ekipę budowlaną.

Czytaj też:

Ile kosztuje dom z bali i jak przebiega jego budowa?