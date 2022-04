„Nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku” – to stwierdzenie najlepiej oddaje istotę dobrze dobranego portfela inwestycyjnego. Pokazuje bowiem w prosty sposób, aby nie lokować wszystkich pieniędzy tylko w jednym rodzaju inwestycji, ale żeby minimalizować ryzyko i rozdzielać środki na różne instrumenty. Tak ogólnie możemy określić mechanizm dywersyfikacji. Czym zatem jest dywersyfikacja i na czym polega?

Dywersyfikacja – co to jest?

Dywersyfikacja to podział oszczędności pomiędzy różnego rodzaju opcje inwestycyjne. Polega bowiem na zbudowaniu swojego portfela inwestycyjnego z różnych rodzajów aktywów. Taka strategia ma bowiem przynosić inwestorowi wyższy długoterminowy zwrot, a przede wszystkim obniżać ryzyko inwestycyjne. Tym samym dywersyfikacja ma za zadanie zminimalizować ryzyko wystąpienia negatywnych dla naszego portfela zdarzeń. W jaki sposób? Dzięki zróżnicowaniu swojego portfela. Dobre wyniki jednych inwestycji równoważą i neutralizują wpływ negatywnych wyników innych. Tym samym się uzupełniają i obniżają ryzyko straty. Co ważne, korzyści z dywersyfikacji są wtedy, gdy nie mamy idealnie skorelowanych papierów wartościowych. Chodzi o to, że powinny one reagować w różny sposób, często w przeciwny, na sytuację rynkową. Aby nawet przy ograniczonych funduszach, zbudować optymalny dla siebie portfel, czyli taki, który zapewnia maksymalny zwrot, przy minimalnym ryzyku.

Jak dywersyfikować?

Jak wykazały badania, a także modele matematyczne najlepszy i zarazem najbardziej opłacalny poziom redukcji ryzyka zapewnia zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego od 25 do 30 różnych akcji. Można je rozdzielać pod względem położenia geograficznego, lub sektorów.

Oczywiście można inwestować w większą liczbę papierów wartościowych, jednak będą one już w mniejszym tempie generować korzyści, a dodatkowo może być ciężko nad nimi panować. Dlatego też zasadę o tym, aby „nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka”, należałoby rozszerzyć o to, aby nie składać ich także do kilkudziesięciu koszyków, bo przestaniemy nad tym panować. Im więcej będziemy mieć udziałów w różnych akcjach, tym więcej czasu trzeba będzie poświęcić na zarządzanie nimi.

Dodatkowo nie warto wybierać do swojego portfela zbyt silnie odwrotnie skorelowanych inwestycji, aby nie grać przeciwko sobie. Nie ma ekonomicznego sensu takiej inwestycji, ponieważ ani nie wygrywamy, ani nie przegrywamy.

Podział dywersyfikacji według klasy aktywów

Chcąc zbudować swój portfel, mamy wiele inwestycji do wyboru. Każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Dywersyfikując swoje inwestycje, możemy lokować pieniądze w różnych klasach aktywów. Mogą to być:

akcje spółki notowanej na giełdzie,

obligacje – zarówno rządowe, jak i korporacyjne,

fundusze giełdowe,

nieruchomości,

towary,

gotówka i krótkoterminowe ekwiwalenty gotówki,

certyfikaty depozytowe.

Jakie są techniki dywersyfikacji?

Można wyróżnić kilka różnych technik dywersyfikacji. Jedną z nich jest korelacja. Wskazuje nam ona, czy para zmiennych jest powiązana ze sobą, a dodatkowo – w jak dużym stopniu. Umożliwia możliwość przewidywania, kiedy przyszła korelacja akcji będzie mniejsza lub większa.

Inną techniką jest inwestowanie w inwestycje zagraniczne. W ten sposób można zmaksymalizować korzyści dywersyfikacji. W jaki sposób? Ponieważ inwestując w zagraniczne papiery wartościowe, są one przeważnie mniej związane z krajowym otoczeniem gospodarczym, dlatego też inwestując w Niemczech, inwestor jest lepiej chroniony, gdyż akcje w tych dwóch krajach żyją innym życiem. Jeśli chodzi o alokację aktywów, wielu ekspertów uważa, że najlepiej jest rozłożyć inwestycje na różne regiony, aby zminimalizować ryzyko.

Z dywersyfikacją związany jest również „parytet ryzyka”. To „teoria”, która waży aktywa w stosunku do ryzyka. Tym samym polega ona na tym, że wszystkie klasy aktywów, które inwestor ma w swoim portfelu, poddane są takiej samej wysokości ryzyka.

Dywersyfikacja oszczędności

Dywersyfikację ryzyka możemy również przenieść do naszego normalnego życia i wykorzystać ją w temacie oszczędzania. Jest ona bowiem przydatnym narzędziem w tej kwestii. Możesz swoje pieniądze odkładać na różnych instrumentach: koncie oszczędnościami, lokacie czy polisie. Następnie – w zależności od tego, jaką kwotą dysponowaliśmy, i ile zaoszczędziliśmy – zebrane środki możesz przeznaczyć na zakup nieruchomości. Dywersyfikacja ryzyka pozwala zabezpieczyć nam wypracowywane oszczędności.

Dlaczego warto dywersyfikować?

Dywersyfikujemy swoje inwestycje, aby zmniejszyć ryzyko. Jeśli inwestujemy tylko w jeden sposób, w jeden rodzaj aktywów, to możemy stracić cały swój majątek. Przykładowo, jeśli inwestowaliśmy tylko w spółki turystyczne, to po wybuchu pandemii bardzo straciliśmy, ponieważ sektor turystyczny i branża hotelarska najmocniej ucierpiały na pandemii. Z kolei w tym czasie mocno rosły spółki biotechnologiczne, a także technologiczne. Nie dywersyfikując, narażamy się na stres i utratę swoich pieniędzy.

