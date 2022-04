Kopalnie kryptowalut – czym są i jak działają?

Temat cyfrowych walut co chwilę wraca do nas jak bumerang. Słyszymy o wzrostach i spadkach ich notowań, górnikach, kopalniach, wydobywaniu… Jeśli temat jest Ci obcy, dziś wyjaśnimy, czym są kopalnie kryptowalut i jak działa wydobywanie wirtualnego pieniądza.

Czym jest kryptowaluta?

Na początku wyjaśnijmy, czym właściwie jest kryptowaluta. To wirtualny pieniądz, opierający się na technice szyfrowania danych, czyli kryptografii, dzięki czemu możliwe jest zweryfikowanie transakcji oraz tworzenie nowych jednostek, czyli monet. Nie mają swojej fizycznej formy, ale można ich używać w transakcjach handlowych jako pełnoprawny środek płatniczy.

Na rynku można obecnie wyróżnić tysiące kryptowalut. Do najpopularniejszych wirtualnych walut należy oczywiście Bitcoin, ale również Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Solana, Luna oraz Tether. Kryptowaluty możesz kupić za normalne pieniądze, ale możesz je również wydobywać, np. za pomocą kopalni kryptowalut (cryptocurrency mining). Na czym polega ich działanie?

Jak pracują kopalnie kryptowalut?

Kopalnia kryptowalut ma zastosowanie przy wydobywaniu wirtualnych pieniędzy. Jako, że kryptowaluty nie posiadają emitenta, każdy może je wydobyć na własną rękę. Jest to możliwe dzięki blockchainowi, czyli łańcuchowi bloków powiązanych kryptograficznie, z których zbudowana jest sieć każdej kryptowaluty. Blockchain to nic innego jak baza danych, która złożona jest z bloków (rekordów) łączących się ze sobą w listę transakcji. Każdy z bloków zawiera własny nagłówek, czyli hash, z którego można wyczytać zaszyfrowane informacje o poprzednio wykonanych rekordach i transakcjach. Kopanie kryptowalut polega zatem na udostępnianiu mocy obliczeniowej sprzętu i tworzeniu łańcuchów blockchain.

Praca kopalni kryptowalut polega na rejestrowaniu transakcji na blockchainie za pomocą odpowiedniego sprzętu komputerowego. Możliwe jest kopanie walut przy użyciu swojego komputera, choć bywa, że jest nieopłacalne, biorąc pod uwagę aspekt finansowy. Firmy produkują do tych celów wyspecjalizowane maszyny do wydobywania wirtualnych walut. Zaliczają się do nich, np. Asics oraz RIG-s. Posiadacze odpowiednio dobrych sprzętów, za pomocą których kopią kryptowaluty, nazywani są górnikami. Mogą to być pojedyncze osoby fizyczne lub firmy, znające się na tym temacie. Krótko mówiąc, kopaniem kryptowalut może się zająć każdy – potrzebna do tego jest wiedza, umiejętności matematyczne oraz specjalistyczny sprzęt.

Narzędzia do kryptowalut – co jest potrzebne?

Jeśli mowa o specjalistycznym sprzęcie do wydobywania kryptowalut, należy się wyposażyć w komputer o dużej mocy z dobrymi kartami graficznymi.

Kryptowaluty wydobywane są za pomocą następujących narzędzi:

Koparki GPU (Graphic Processing Unit) – są złożone głównie z kart graficznych; dzięki wbudowanym procesorom CPU (procesor centralny) oraz GPU (procesor karty graficznej) urządzenie te jest w stanie wykonywać skomplikowane obliczenia w dużą szybkością. Za pomocą koparki GPU można wydobywać kryptowaluty różnego rodzaju – w tym celu wystarczy jedynie przeprogramować urządzenie.

Koparki FPGA (Field Programmable Gate Arrary) – programowalne układy logiczne składające się z macierzy bloków logicznych. Odznaczają się krótkim czasem przygotowania i projektowania układu do zrealizowania powierzonego mu zadania oraz łatwą rekonfiguracją.

Układy ASIC – są mniejsze i cichsze, ale za ich pomocą można kopać tylko jeden rodzaj kryptowaluty w danym algorytmie hashowania.

Kopalnie w chmurze – czyli korzystanie z profesjonalnego sprzętu danej firmy w zamian za ustalone wynagrodzenie pieniężne.

Jak działa wydobywanie kryptowalut?

Wydobywanie kryptowalut to dość skomplikowany proces, który składa się z kilku etapów. Oparty jest o szereg obliczeń matematycznych, które są wykonywane przez zaawansowane maszyny z dużą mocą obliczeniową. Do ich obliczenia potrzebna jest cała sieć, a rozwiązanie każdego obliczenia tworzy nowy blok w łańcuchu, czyli blockchainie, co skutkuje otrzymaniem nowej monety kryptowaluty.

Wydobyte kryptowaluty przechowywane są w ściśle zabezpieczonych cyberportfelach. By móc się do nich dostać, należy podać klucz, który jest losowo generowany dla użytkownika i składa się z ciągu znaków i cyfr.

Największe kopalnie kryptowalut w Polsce i na świecie

Największą kopalnią kryptowalut na świecie jest chińska firma AntPool założona w 2013 roku. Specjalizuje się w wydobywaniu m.in. Bitcoina (jest odpowiedzialna za 17 proc. światowego wydobycia), Litecoina oraz Ethereum. Ponadto należy wspomnieć o chińskich kopalniach F2Pool oraz Poolin, które zajmują kolejne miejsca na podium. Wszystkie trzy kopalnie wydobywają łącznie ponad 40 proc. wszystkich bloków. Jeśli chodzi o kopalnie kryptowalut w Polsce – takie dane nie są dostępne.

Ile można zarobić, wydobywając kryptowaluty?

By zacząć zarabiać na kryptowalutach, trzeba wyposażyć się w odpowiedni sprzęt, co jest kosztowne. Przede wszystkim należy nabyć kilka wydajnych GPU, które są niezbędne do pracy. Kopanie wirtualnych walut to również wykorzystanie dużego zużycia energii, co znacznie wpłynie na wysokość rachunków za prąd. Co więcej, zwiększone zainteresowanie wydobywaniem walut i zapotrzebowanie na energię elektryczną, skutkuje emisją gazów cieplarnianych, przez co krypto górnicy oskarżani są o przyspieszenie globalnego ocieplenia.

Czy da się oszacować, ile można zarobić na kopaniu kryptowalut? Nie do końca, bowiem wpływ na to ma wiele czynników:

aktualna cena energii – wydatki za prąd będą znacznie wyższe,

liczba górników pracujących w danym momencie – możliwość wydobycia cyfrowych monet jest dużo trudniejsze, gdy jednocześnie jest aktywnych wiele kopalni,

koszt inwestycji w sprzęt komputerowy – jednorazowy wydatek, który wymaga sporych nakładów finansowych, jednak może się zwrócić w przypadku sukcesów w kopaniu walut,

kurs kryptowaluty – najbardziej niepewny czynnik, bowiem kursy poszczególnych kryptowalut potrafią się zmieniać nawet o kilkaset procent na przestrzeni kilku dni – jak widać, jest to ryzykowna inwestycja,

kurs euro lub dolara – ceny kryptowalut podawane są właśnie w tych walutach.

Podsumowując, kopalnia kryptowalut służy do wydobywania kryptowalut, czyli wirtualnych pieniędzy, spośród których najbardziej popularny jest Bitcoin. Tego rodzaju waluty nie posiadają centralnego emitenta, dzięki czemu każdy może zająć się ich pozyskiwaniem, czyli kopaniem, co następuje za pomocą blockchaina, z których składa się sieć kryptowaluty.

