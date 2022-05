Ile kosztują domy z prefabrykatów?

Własny dom to marzenie wielu Polaków. Jednak to marzenie jest też dość obciążające – nie tylko finansowo, ale też organizacyjnie. Budowa domu w sposób tradycyjny może trwać nawet kilka lat. Jest to związane nie tylko z czasem, jaki musi upłynąć od kolejnych etapów budowy (jak postawienie fundamentów, wykonanie stanu surowego otwartego, a następnie zamkniętego), ale trudnościami ze znalezieniem odpowiedniej ekipy budowlanej, czy choćby dostaniem materiałów. Aby móc cieszyć się własnym domem, musimy najpierw znaleźć odpowiednią działkę, następnie wybrać projekt nieruchomości i znaleźć specjalistów, którzy wybudują nasz wymarzony dom, kończąc na wykończeniu i jego urządzaniu, a nawet zagospodarowaniu ogrodu.

Musi więc upłynąć sporo czasu, aż będzie można zamieszkać we własnych czterech kątach. Dlatego też nie dziwi fakt, że na popularności zyskują domy z gotowych elementów, m.in. z prefabrykatów, które wystarczy tylko odpowiednio połączyć. Ich fenomen polega na tym, że dom budowany jest z gotowych elementów. Trochę na zasadzie budowania budowli z klocków lego. Dom z prefabrykatów to zatem super alternatywa dla tych osób, którym zależy na czasie i które jak najszybciej chciałyby się wprowadzić do swojego domu. Czym jest zatem dom z prefabrykatów i jakie są jego wady i zalety?

Czym są domy z prefabrykatów?

Domy z prefabrykatów są to budynki stworzone z gotowych elementów, tzw. prefabrykatów wielkogabarytowych, które produkowane są w fabrykach. Są one wykonywane zgodnie z projektem nieruchomości. Takimi prefabrykatami mogą być na przykład całe ściany budynku, stropy i inne elementy budowy.

Są różne rodzaje prefabrykatów. Mogą być prefabrykaty keramzytowe lub betonowe. Są domy z prefabrykatów zbudowane z ramy drewnianej lub stalowej.

Wielkość działki a dom z prefabrykatów

Wbrew pozorom wielkość i usytuowanie działki to kluczowy element przy budowie domu z prefabrykatów. Musi być ona odpowiednio duża, zapewniać swobodny dostęp do niej, ponieważ prefabrykaty są stawiane za pomocą dźwigu. Jak łatwo sobie wyobrazić, musi on zatem mieć miejsce, żeby wjechać na działkę, a następnie przenosić odpowiednie elementy. Znaczenie ma tu nośność gruntu, a także dojazd do działki – droga musi być wystarczająco szeroka.

Biorąc pod uwagę powyższe, dom z prefabrykatów nie może być postawiony na działce:

zbyt małej,

zalesionej lub takiej, która jest w bezpośrednim sąsiedztwie lasów – może to utrudniać pracę, operowanie dźwigiem,

której grunt jest zbyt nośny,

bez odpowiednio szerokiej drogi dojazdowej.

Zalety i wady domów z prefabrykatów

Jak każde rozwiązanie, także i budowa domu z prefabrykatów ma swoje wady i zalety. Zaczynając od ewentualnych minusów tej formy stawiania domów, należy podkreślić to, co napisano wyżej. Domów z prefabrykatów nie postawimy na każdej działce. Jest to dość istotną wadą, ponieważ zawęża nam pole dostępnych działek. Aby móc postawić dom z gotowych elementów, nasz działka musi być sporych rozmiarów i zapewniać łatwy dojazd. Na działkę muszą bowiem spokojnie dojechać pracownicy zajmujący się montowaniem takich budynków, a także maszyny, jak ciężarówki czy dźwig.

Kolejną istotną wadą jest cena. Koszt budowy takiego domu czasami jest wyższy niż w przypadku domu murowanego – zwłaszcza jeśli mówimy o nieruchomości według własnego projektu. Dodatkowo domy z prefabrykatów nie są w Polsce jeszcze aż tak popularne. W związku z tym trudno znaleźć wystarczającą liczbę informacji na temat firmy, od której chcemy taki budynek kupić. W pewien sposób więc nieco ryzykujemy, kupując dany projekt domu z prefabrykatów.

Jednak są oczywiście również niewątpliwe zalety tego rodzaju budownictwa. Przede wszystkim jest to czas. Tempo ich stawiania jest wręcz ekspresowe. Powstają one w kilka dni. Nie ma szybszego sposobu stawiania budynków. W związku z tym jest to bardzo duża oszczędność czasu dla właścicieli, ponieważ mogą oni szybko wprowadzić się do swojej nieruchomości. To jednak nie wszystko. Mogą oni także kupić nieruchomość, która będzie od razu nie dość, że wykończona, to jeszcze urządzona. Brzmi, jak marzenie, ponieważ od razu po zmontowaniu domu, jego właściciele mogą się wprowadzać do niego.

Kolejną zaletą domów z prefabrykatów są mniejsze ograniczenia niż w przypadku domów stawianych w tradycyjny sposób, czyli murowanych. Mowa tu nie tylko o braku konieczności odczekania odpowiedniego czasu od kolejnych elementów procesu stawiania domu, ale także o kwestie pogodowe. Dom z prefabrykatów może być stawiany niezależnie od panującej pogody. Nie straszna mu plucha i śnieg. Ekipa może pracować przy każdej pogodzie.

Ostatnią, ale nie mniej ważną zaletą tego typu rodzaju budownictwa, jest wysoka jakość stosowanych elementów. Firmy specjalizujące się w stawianiu domów z prefabrykatów dbają o najwyższą jakość wykonania elementów, a także wysoką jakość pracy osób, zajmujących się składaniem budynku. Co ważne, domy prefabrykowane są objęte gwarancją, tym samym ich właściciele mogą wymagać naprawienia wszelkich niedociągnięć.

Średnia cena domu z prefabrykatów – czyli ile kosztuje budowa takiego budynku?

Cena to kluczowy element, który interesuje inwestorów. Będzie się ona różnić w zależności od kubatury budynku, zastosowanej technologii i materiałów. Domy z prefabrykatów powstają bowiem w kilku technologiach – tym samym jest to jeden z ważniejszych parametrów, który ma przełożenie na ostateczną cenę inwestycji.

Często domy prefabrykowane bazują na technologii kanadyjskiej. Mogą być one wykorzystywane jako domy letniskowe i całoroczne. Ich cena zależy nie tylko od wyżej wymienionych elementów, ale też od ich przeznaczenia.

W przypadku domu z prefabrykatów sam projekt budynku to koszt średnio 4-6 tys. zł – oczywiście zmienia się on wraz z metrażem nieruchomości, a także tym, czym ma to być dom w stanie deweloperskim czy pod klucz.

Dodatkowo również w zależności o technologii, w jakiej wykonany jest dom z prefabrykatów, zmienia się jego koszt. W przypadku nieruchomości z prefabrykatów betonowych postawienie stanu deweloperskiego budynku to koszt około 350 000 zł. Oczywiście domy z płyt betonowych mogą również różnić się ceną. Istotny jest tu zwłaszcza metraż nieruchomości i stopień jej wykończenia. Są również oferty domów z prefabrykatów betonowych pod klucz. Cena takiej nieruchomości, do której możemy się wprowadzić od razu, to koszt to około 3 000 zł za metr kwadratowy.

Inną technologią budowy jest dom z prefabrykatów keramzytowych – jest to materiał wykonany z gliny wygrzewanej w wysokich temperaturach. Ta opcja szybko zyskuje na popularności, ponieważ keramzyt jest nie tylko łatwy w budowie i trwały, a też dobrze izoluje dźwięk i wpływa na energooszczędność. Dodatkowo koszt postawienia takiego domu jest nieco niższy niż w przypadku domu budowanego w tradycyjny sposób. Średnia cena postawienia jednego metra kwadratowego domu z prefabrykatów keramzytowych to kosz ok. 2 600-2 800 zł – w przypadku budowy domu tradycyjnego jest to minimum 3 300 zł.

Znaczenie również ma projekt. W zależności, czy klienci wybrali gotowy projekt, czy też chcą swój własny, zmienia się cena takiego domu. Gdy inwestor decyduje się na projekt z katalogu danej firmy, to od razu może poznać cenę za budowę całego domu. Oczywiście może również wprowadzić drobne modyfikacje, które mogą nieznacznie zmienić koszt budowy. Inaczej sytuacja się ma w przypadku, gdy klient wybierze swój własny projekt. Wtedy koszty znacząco rosną i trudno przewidzieć stawki budowy takiej nieruchomości.

