Zapanowanie nad budżetem domowym wcale nie jest takie trudne. Jeśli kolejny raz brakuje Ci wolnych środków, a do kolejnej wypłaty zostało jeszcze sporo czasu, to najlepszy moment, by wziąć sprawy w swoje ręce. Sprawdź, jak rozplanować budżet domowy krok po kroku i efektywnie zarządzać swoimi finansami.

Jak prowadzić budżet domowy?

Prowadzenie budżetu domowego musi być przede wszystkim regularne i oparte na dobrej i konkretnej analizie wydatków oraz przychodów. Możesz zbierać paragony, rachunki, faktury, opierać się wyciągiem transakcji z konta bankowego i karty płatniczej oraz gromadzić potwierdzenia wypłat z bankomatów. Konieczne jest również zapisywanie comiesięcznych przychodów gospodarstwa, do których zaliczają się środki zarobione na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenie, umowy o dzieło oraz wszelkich innych wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych, które otrzymujesz.

By móc odpowiednio rozplanować wszelkie koszty, należy rozdzielić wydatki na te stałe oraz jednorazowe. Jak to zrobić?

Spis wydatków stałych i jednorazowych

Wszelkie koszty odpowiednie dla danego miesiąca kalendarzowego należy podzielić na koszty jednorazowe oraz koszty stałe. Podział nie powinien sprawić Ci kłopotów, ale warto sugerować się poniższą podpowiedzią.

Do kosztów stałych należących do budżetu domowego zalicza się np.:



czynsz za mieszkanie,

opłaty za gaz, prąd, wodę, internet, telewizję, telefon,

rata kredytu gotówkowego/ kredytu hipotecznego/ pożyczki/ spłata karty kredytowej/ rata za zakupy ratalne,

składki ubezpieczeniowe,

paliwo/ bilety komunikacji miejskiej,

zakupy spożywcze,

zakup leków przyjmowanych na stałe,

koszty związane z utrzymaniem zwierzęcia,

zapłata za regularne zajęcia dodatkowe, np. korepetycje.

Koszty jednorazowe to te, które potrafią mocno zrujnować domowy budżet. Są one ponoszone nieregularnie, przez co ciężej jest nad nimi zapanować, dlatego warto rozpisać tego rodzaju wydatki przewidziane na kolejny miesiąc oraz regularnie dopisywać je do listy w danym okresie. Wydatki jednorazowe to np.:



wizyty u lekarza,

wizyty u fryzjera, kosmetyczki, w SPA etc.,

wyjścia do restauracji, kina, teatru, parków rozrywki, klubu, pubu, ZOO etc.,

prezenty dla bliskich i przyjaciół, np. z okazji urodzin,

zakup ubrań i dodatków,

zakup kosmetyków,

zakup chemii gospodarczej,

wyjazdy i wakacje,

przegląd techniczny auta,

remont mieszkania.

Należy oczywiście mieć na uwadze fakt, że w każdym momencie mogą się pojawić niespodziewane wydatki. Jak dobrze wiadomo, zwykle dzieje się to w najmniej odpowiedniej chwili, gdy portfel świeci już pustkami. Lodówka przestaje chłodzić, auto zepsuło się na najbardziej ruchliwej drodze, ból zęba jest już nie do wytrzymania, a w dodatku Twój zwierzak mocno się rozchorował? Nigdy nie wiadomo, jakie koszty mogą na nas spaść, dlatego ważne jest, by mieć przygotowaną poduszkę finansową, czyli tzw. środki na czarną godzinę.

Zapisywanie przychodów i wydatków – jak robić to skutecznie?

By móc skutecznie planować budżet domowy, należy robić to regularnie oraz nie pomijać żadnych istotnych informacji. Dlatego trzeba się do tego przyłożyć i porządnie spisać wszystkie źródła przychodu oraz wydatki w danym miesiącu. Jak to zrobić? Polecamy kilka świetnych opcji:



Excel – lub inny arkusz kalkulacyjny dostępny na komputerze czy tablecie, np. Google Docs. Możesz stworzyć w pliku kilka zakładek – z wydatkami oraz przychodami i za pomocą prostych formuł zsumować wszystkie wpisane liczby. Dużym plusem jest to, że każdy nowy wydatek możesz dopisywać do kolejnego wiersza bez konieczności kreślenia i przygotowywania tabeli na nowo. Notes – najprostszym rozwiązaniem jest po prostu kartka papieru i długopis. Choć na rynku dostępne są różnorodne plannery, również takie, w których znajdziesz specjalnie przygotowane tabele do wpisywania kosztów i przychodów, możesz stworzyć go samodzielnie, by nie generować dodatkowego wydatku. Kartka z listą wydatków może widnieć w ogólnodostępnym miejscu, np. w kuchni na lodówce, by móc regularnie dopisywać liczby po zakupach czy po przyjściu do domu. Aplikacje mobilne – to zdecydowanie najwygodniejszy sposób zapisywania przychodów i wydatków! Aplikacje umożliwiają śledzenie wydatków, tworzenie wykresów, przypisywanie zakupów do konkretnych kategorii, co zdecydowanie ułatwia analizę i planowanie comiesięcznych wydatków oraz panowanie nad nimi. Do darmowych aplikacji zaliczają się np. Kontomierz, Money Lover czy Spendee.

Jak oszczędzać na budżecie domowym? – przydatne rady

Po zrobieniu listy dochodów i wydatków można określić, ile wolnej gotówki Ci zostanie. Jeśli będzie jej sporo – to dobrze, bowiem oznacza to, że nie wydajesz za dużo w stosunku do tego, ile zarabiasz. Jeśli wolnych środków jest za mało, trzeba się zastanowić, w jaki sposób można oszczędzić, eliminując z listy zbędne wydatki lub przeznaczać na nie mniejsze kwoty. Warto analizować przygotowaną listę co miesiąc i na jej podstawie tworzyć kolejne. Każde wolne środki odkładaj na konto oszczędnościowe lub do tradycyjnej skarbonki, by nie kusiło Cię wydanie ich na zbędny cel. A co można zrobić, by zmniejszyć comiesięczne koszty ponoszone w gospodarstwie domowym? Jak oszczędzić na budżecie domowym?

Poszukaj tańszych zamienników – pamiętaj, że markowy produkt wcale nie musi oznaczać, że jest lepszy niż jego tańszy zamiennik. Polecany krem z luksusowej drogerii może mieć taki sam skład jak kosmetyk za kilka złotych dostępny w supermarkecie. Nie chodź głodny na zakupy spożywcze – to podstawowa zasada, której warto się trzymać. Będąc głodnym, kupisz zdecydowanie więcej – skuszą Cię wszechobecne zapachy z piekarni czy cukierni, wrzucisz do koszyka zbędne przekąski i całą resztę innych, niepotrzebnych produktów. Na zakupy wybieraj się tylko z listą zakupów – dzięki temu kupisz tylko to, po co przyszedłeś. Nie rób zakupów pod wpływem impulsu – zobaczyłaś na Instagramie świetną marynarkę u pewnej influencerki i szybko dodałaś ją do koszyka? Przed każdym zakupem zastanów się, czy dana rzecz rzeczywiście jest Ci potrzebna. Nie daj się skusić na niepotrzebne produkty promocyjne – wielopaki, wielkie obniżki cen, 1+1 gratis – to dobrze znane chwyty marketingowe, które sprawiają, że klienci kupują więcej, mimo że nie potrzebują większej ilości danego produktu. Zrezygnuj z zakupów na mieście – koszt kawy na mieście wynosi kilkanaście złotych, a razem z kanapką może dać sumę nawet trzydziestu złotych. Przygotowując śniadanie i obiad do pracy w domu, można sporo zaoszczędzić! Rób zakupy przez internet – kupując w sieci, możesz liczyć na dużo niższe ceny niż w sklepach stacjonarnych, a dodatkowo możesz je porównać w wielu sklepach online i wybrać najtańszy zakup. Korzystaj z programów lojalnościowych – zbieranie punktów czy pieczątek w sklepach, punktach usługowych czy na stacjach benzynowych ma sens, bowiem można je w przyszłości zamienić na atrakcyjne rabaty. Zrezygnuj z niepotrzebnych wydatków – ogranicz używki, nie kupuj na zapas produktów, które mogą się zepsuć, zbyt dużej liczby nowych ubrań, butów, biżuterii etc. Pomyśl o dodatkowych źródłach dochodu – dodatkowe zlecenia online, prace dorywcze czy zarabianie na swoim hobby to zawsze dobra droga do pozyskania dodatkowych środków. Warto również zrobić porządki domowe i sprzedać nieużywane sprzęty, ubrania czy dodatki. Pilnuj terminów zapłaty – opóźnienia w zapłacie rat kredytowych, rachunków za media czy czynsz skutkują naliczaniem odsetek. By temu zapobiec, należy pilnować terminów płatności. Ustal sobie cele, na które odłożysz pieniądze – to powinno być Twoją największą motywacją!

Czytaj też:

Co to jest dywersyfikacja?